Někdo nechce, aby byl jmenován nový šéf České pošty. Do hry se pokusil zatáhnout i Parlamentní listy

Absolvent Vysoké školy ekonomické Roman Knap vyhrál před měsícem na celé čáře výběrové řízení, které ministerstvo vnitra vypsalo po únorovém odvolání generálního ředitele České pošty Martina Elkána. Předtím pracoval ve společnostech Oracle a KPMG, generálním ředitelem SAP Česká republika je od roku 2014, slovenské pobočky od ledna 2018. V souvislosti s jeho vítězstvím v tendru na šéfa pošty se ale začala objevovat řada alarmujících informací. Při jejich analýze je zřejmé, že se někdo moc snaží, aby Knap do křesla šéfa pošt neusedl.

Před pár dny dorazil na tiskový odbor České pošty email. Jistý redaktor – rešeršista, jak se označil – Karel Veverka v něm tvrdí, že společně s redaktorem ParlamentníchListů.cz Jaroslavem Šťastným připravuje článek o České poště. Na závěr emailu píše, že má omezenou hybnost a trpí těžkou poruchou sluchu, proto „výrazně upřednostňuje písemnou komunikaci“. Otázky onoho emailu jsou jednoznačně cíleny proti vítězi výběrového řízení Romanu Knapovi.

Email s dotazy, který podvodný spolupracovník PL rozesílal

Pisatel směřuje k tomu, že výběrové řízení bylo Knapovi ušito na míru, například měla být v tendru stanovena podmínka pouze českého občanství uchazečů, výsledky výběrového řízení měly být odlišné, jeho vítězství měl nařídit první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, prezentaci Romana Knapa měla připravovat společnost Deepview bývalé manažerky pošty Marcely Hrdé, Knap se tím měl dopustit podvodu, který vyšetřuje policie apod. Z těchto otázek také plyne, že na Knapa mělo být podáno trestní oznámení kvůli zrušení odborové organizace ve společnosti SAP, nebo že je Knap mediálně zvýhodňován díky vlivu PR Miloše Růžičky, spolumajitele PR agentury Bison and Rose, která měla blízko k ministrovi vnitra za ČSSD Milanu Chovancovi.

Ministr vnitra Lubomír Metnar před časem odvolal přesedu dozorčí rady České pošty Jana Mareše, a skončil s ním i člen dozorčí rady Jan Kasal. K výběru nového ředitele pošty, kterou protékají s ohledem na všechny její aktivity, například provoz datových schránek, velké sumy, upíná pozornost řada vlivových skupin. A právě to může stát za ataky na vítěze tendru Knapa.

ParlamentníListy.cz, ani redaktor Jaroslav Šťastný, ale s redaktorem – rešeršistou Karlem Veverkou, jak se dotyčný popisuje v emailu s otázkami na Českou poštu, nespolupracuje. Novinář tohoto jména navíc podle všeho zřejmě neexistuje a je jen smyšlenou osobou. Tedy virtuální osobou, která měla sehrát nemalou roli při pokusu o zpochybění výběru nového generálního ředitele České pošty Romana Knapa.

Staré pořádky na poště

Když ministr vnitra v demisi Metnar před dvěma měsíci rozhodl o vypsání výběrového řízení na pozici generálního ředitele České pošty, asi netušil, že se žačnou dít věci. Jak se v průběhu tendru ukázalo, na České poště stále zůstávají aktivní skupinky lidí ještě z dob vládnutí ODS a ČSSD. A nejen to, tyto skupiny s velkou pravděpodobností využívají svých letitých pozic na České poště k realizaci lukrativních zakázek. Podobně jako tomu bylo i u dalších státních firem v době kmotrů z ODS a ČSSD.

ParlamentníListy.cz situaci na České poště dlouhodobě sledují, v centru pozornosti bylo a je i zmíněné výběrové řízení na generálního ředitele. Z mnoha kandidátů ministr vnitra vybral už zmiňovaného ředitele české pobočky SAP Romana Knapa a tuto svou volbu oznámil veřejně již před měsícem. Opíral se při tom o doporučení výběrové komise. Vzápětí poté se začaly objevovat „zaručené informace“, zpochybňující výběr Knapa.

Některá média obdržela informace, že výběrové řízení bylo zmanipulované, údajně prý měly být netransparentně měněny podmínky tendru. A také pořadí kandidátů. Aby tyto dezinformace získaly punc opravdovosti, byly dále šířeny tím, když smyšlený redaktor oslovoval některá ministerstva.

Zdroje blízké poště tvrdí, že za dehonestační akcí mají stát lidé napojení na vlivné lobbisty a kmotry, kteří se podepsali na politickém pádu ODS i ČSSD. S příchodem nového generálního ředitele by totiž s velkou pravděpodobností přišli o lukrativní a pro Českou poštu nevýhodné zakázky.

Po této akci se totiž postupně začaly objevovat zprávy, že ministr vnitra Metnar i premiér Andrej Babiš zvažují, zda má být Roman Knap generálním ředitelem pošty skutečně jmenován. Okamžitě se také začala skloňovat jména dalších uchazečů, kteří již v minulosti na České poště působili. Jde například o Martina Horáka, který byl dříve finančním ředitelem České pošty a před tím působil na podobné funkci v pražském Dopravním podniku, nebo o bývalého IT ředitele České pošty Tomáše Ječného. Martin Horák v pražském Dopravním podniku působil v době, kdy jako ředitel působil Martin Dvořák a kdy se právě řešila například známá kauzu s předraženými jízdenkami a s tím související vyvádění financí na účty v daňových rájích.

Uvedeným spekulacím ohledně validity výběrového řízení a negativním zprávám o vítězi tendru pochopitelně nahrálo a nahrává nestandardně dlouhé váhání ministerstva vnitra, kdy ani po měsíci po oznámení výsledku výběrového řízení nedošlo k uvedení Romana Knapa do funkce. Z dění okolo jmenování nového šéfa obřího státního podniku je zřejmé, že „staré struktury“ z pošty nezmizely ani se nevzdávají. Budou tak Českou poštu nadále ovládat lobisté, nebo se bude podnik restrukturalizovat, aby poskytoval efektivní a flexibilní služby? To uvidíme v nejbližších dnech. Ministr vnitra již dříve slíbil, že nového generálního ředitele České pošty jmenuje do poloviny června. Pokud se rozehranou hru o dehonestaci Knapa nepodaří jejím iniciátorům dohrát dokonce, a ministr vnitra bude vycházet z relevantních informací, měl by být v pondělí ředitelem České pošty skutečně jmenován.

autor: Gerhard Nowak