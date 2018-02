Občané, jste hloupí na to, abyste rozhodli v referendu. Kalousek, Bartoš, Keller či Okamura reagovali na návrh Klause ml., abyste hlasovali o odchodu z EU, když nám vnutí imigranty

„To si myslím, že to už je opravdu ta situace, kdy nám ubírají jakákoliv práva rozhodovat o svém osudu. A to je ta situace, která by se mi tak nelíbila, že by bylo namístě se na něco takového zeptat i voličů,“ odpověděl Klaus, který odpověděl na dotaz: „Takže kdybychom byli přehlasovaní v případě té migrační reformy, byli bychom povinní přijímat migranty podle trvalých kvót, což je ten Dublin IV, vy byste vyvolal jako politik, který má vliv a má nějaké slovo v této společnosti, téma Czexitu?“

Možná by bylo Václavu Klausovi lépe u pana Okamury než v ODS

ParlamentníListy.cz oslovily politiky s dotazem, co si o názoru Václava Klause ml. myslí. Jejich odpovědi jsou velmi pozoruhodné a zajímavé. Někteří si myslí, že by občané neměli mít právo o vystoupení z EU rozhodovat, či že zavedení kvót na migranty není až tak podstatná záležitost.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz neodpověděl.

„Ano, tvrdím to samé. Pokud by nám ostatní členové EU direktivně a tak zásadně chtěli vzít suverenitu rozhodovat o naší vlastní zemi, je to zcela nepochybně další zásadní důvod pro to, aby občané znovu rozhodli, zda v takovém spolku chtějí setrvat, či ne, přesně tak, jak to učinili v referendu při vstupu do EU,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Pan Václav Klaus mladší je stále blíže a blíže rétorice Tomia Okamury a jeho projektu SPD. Je zajímavé sledovat i na poli sněmovny, že se po vystoupení pana Klause mladšího řada jeho stranických kolegů z ODS chytá za hlavu, zatímco poslanci SPD sborově tleskají. Piráti si referendum o vystoupení z EU nepřejí. Jednání se nicméně naši zástupci účastní, neboť máme referendum osm let v programu a nechceme, aby vznikl takový zákon, který bude sloužit k prosazování zájmu podnikatele pana Okamury nebo nepochopitelného kočkopsa ANO+KSČM,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz předseda Pirátů a poslanec Ivan Bartoš.

„No hlavně je potřeba změnit Dublin IV, protože ten má vedle několika rozumných bodů i ty nesmyslné kvóty, proti kterým ODS od začátku jako jediná vystupuje jednoznačně odmítavě. To je asi tak hlavní, co je dobré si z toho vzít,“ odpověděl místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.

„Možná by bylo Václavu Klausovi lépe u pana Okamury než v ODS – kromě jeho osobního zviditelňování to o ničem jiném není. Členství v EU chce aktivní přístup naší reprezentace k prosazování našeho zájmu ve společenství, a ne extremistické a destriktivní horlení. Odmakat si to v kompetentním prosazováním zájmů ČR, a ne papouškování xenofobů z okraje politické scény. Jde o příliš vážnou věc, než aby sklouzávala do laciných provokací ve stylu ‚lepenismu‘. Ale tyhle vyhrocené názory Klause jsou primárně věcí ODS,“ uvedl místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

Pokud EU nebude respektovat státy, bude vyvolávat referenda a odchody z EU

„Je to hovadina, která by poničila české hospodářství, izolovala nás v Evropě a což si Klausové očividně přejí, byli bychom závislí na Rusku. I kdyby většina byla pro Czexit, je povinnost státníka svůj národ před sebevraždou chránit,“ uvedl čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

„Nemám potřebu komentovat Václava Klause, mám na kvóty i Dublin IV svůj jasný názor. Povinné kvóty odmítám, navíc se ukázaly jako nefunkční mechanismus. Je zřejmé, že pokud EU nebude respektovat postoje jednotlivých národních států k zásadním otázkám, bude zvyšovat napětí, vyvolávat otázky referend, případně dalších exitů. V zásadních otázkách musí být konsensus, nikoliv diktát. Je potřeba, aby se více mluvilo a dělalo pro pomoc potřebným na místech postižených válečnými konflikty a dalšími katastrofami,“ myslí si místopředseda KDU-ČSL a poslanec Jiří Mihola.

„Otázka členství v Evropské unii je vyřešena referendem z roku 2004 a pořádat na tuto otázku jakékoli další referendum pokládám za nesmyslné a nebezpečné,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ne, že by to bylo namístě, ale byla by to dokonce povinnost naší vlády vyhlásit referendum o členství v EU. Přijetím Dublinu IV bychom ztratili státní a národní suverenitu, za kterou bojovala celá pokolení našich předků. Já sám si neumím představit, že bychom si něco takového nechali vnutit,“ říká předseda SPO a senátor Jan Veleba.

Pokud nás EU do takové situace dostane, máme povinnost demokracii bránit a vinu za Czexit ponese EU

„Nebudu komentovat názory Václava Klause mladšího. Referendum o vystoupení z EU je nesmysl,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO Roman Kubíček.

„Referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie prosazuje hnutí SPD již od léta 2015. EU je totiž nereformovatelný novolevicověcentralistický projekt, který (ne)funguje na bázi všemožných regulací, přerozdělování a neskutečné byrokracie vnucující členským státům multikulturu, která propaguje netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, což jsou věci neslučitelné s evropskou svobodou a demokracií. EU pohrdá národními státy, kterým se snaží vzít jejich suverenitu, národní tradice a zvyky. Vzhledem k těmto okolnostem je potřeba nastolit nový projekt spolupráce evropských států, a to tak, aby byly zachovány základní principy volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu mezi evropskými zeměmi, které musí mít své vlastní hranice, svou ekonomiku, měnu a politiku. Takovým projektem je Unie evropských národů (U. E . N.), který prosazuje hnutí vlasteneckých stran sdružených v evropské frakci ENF (Evropa národů a svobody) vedené předsedkyní francouzské Národní fronty Marine Le Pen a jejímž je naše hnutí SPD hrdým členem,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Pokud by nás skutečně přehlasovali, pak se s ostatními státy Visegrádu ocitneme v kritické situaci. V tom případě by se totiž ukázalo, že je zcela zbytečné pořádat demokratické volby. Jestliže parlament a vláda vzešlé z takových voleb nemohou rozhodovat o etnickém a náboženském složení země, pak se jedná o vládu loutkovou a hra na demokracii končí. Pokud nás EU do takové situace dostane, máme povinnost demokracii bránit a vina za případný Czexit padá na její hlavu,“ varuje europoslanec Jan Keller.

Podle panáků, prohlašujících se za jediné demokraty, jsou prý občané příliš hloupí

„Dublin IV je z básníkových kapek rosy, skrz něž je vidět celý svět, ve kterém se tak šílené nápady rodí. Vláda má mandát Poslanecké sněmovny, aby ho v Bruselu vetovala. Co když ho ‚eurokracie‘ ale zkusí prosadit tam a tak, kde se nerozhoduje konsensuálně? Média, úkolovaná ‚vyrábět souhlas‘, nás děsí, že pokud se před Bruselem neohneme, skončíme div ne ve ‚třetím světě‘. Podle panáků, prohlašujících se za jediné demokraty, jsou prý občané příliš hloupí na to, aby mohli rozhodovat o mezinárodních závazcích své země. Referenda by se neměla týkat pouze toho, co lidem garantuje Ústava a Listina základních práv a svobod. V těch ovšem o členství v EU, natož v NATO, není ani řádka. Referendum o tom, zda zůstat v EU i NATO, je samozřejmě zcela legitimní požadavek. Tím spíš za situace, kdy by nám Dublin IV zkusili vnutit,“ uvedl místopředseda KSČM Josef Skála.

„Neumím a nechci odpovídat na spekulativní otázky, co by se stalo, kdyby se stalo něco jiného. Doufám a věřím, že představitelé EU a zástupci jednotlivých zemí dostali takovou zpětnou vazbu, že je ani nenapadne hlasovat o takové citlivé otázce silou. Jsem nesmírně rád, že postoj k Dublinu IV spojil všechny naše parlamentní strany. Pozice ČR je neobvykle silná,“ uvedl poslanec ANO Patrik Nacher.

„Myslím si, že je to krajní řešení – nejprve bychom měli učinit maximum pro to, aby Dublin IV přijat nebyl, v případě přehlasování trvat na neplnění i za cenu sankcí, a případné referendum až pak,“ uvedl senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Dublin IV je problém, na který KSČM již dlouho upozorňuje a vyvolali jsme i jednání ve Sněmovně, které nastavilo tvrdé mantinely vládě, a referendum je také řešení, jak znát názor občanů ČR. Do EU jsme vstupovali referendem, tak i vystoupit můžeme referendem!“ upozorňuje místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Ta zvěrstva přece nemůžeme připustit. Pokud nás bude EU nutit spáchat sebevraždu, mají občané právo se v referendu k tomu vyjádřit. Podle některých politiků včetně Andreje Babiše jsou ale asi občané debilové, kteří nemají právo se rozhodnout. Vidíme ty odpornosti, co se dějí v Německu a dalších zemích. Nechci, abychom byli ve vlastní zemi cizinci a báli se o své holé životy,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

Rozhodně si nemyslím, že je namístě ptát se občanů, jestli chtějí setrvat v EU…

„Václav Klaus neví, o čem mluví, a jen se populisticky zviditelňuje jako při střelbě v Mnichově. O podobě Dublinu IV rozhodne český premiér a ministr vnitra. Pokud budou schopni, tak vyjednají pro nás přijatelný kompromis, tak není o čem mluvit. Pokud budou nemehla a nic nevyjednají, měli bychom je odvolat. EU s tím bude mít málo společného. Václav Klaus a ODS opět dokazují, že o EU nic neví,“ uvedl europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Rozhodně si nemyslím, že je namístě ptát se občanů, jestli chtějí setrvat v EU. Nehledě na Dublin IV nám členství v EU pořád poskytuje více benefitů, než kolik nás stojí peněž. Rozhodovací proces v EU je mírně řečeno nedokonalý, ale to není důvod odcházet, nýbrž pracovat na reformě zmíněného rozhodovacího procesu. Pokud by politici vždycky, když dotyčný orgán přijme ‚špatné‘ rozhodnutí, odešli pryč, nikde by už žádní nezbyli. Jednou je po našem a jednou po jejich, nevidím v tom problém – taková je politika. ODS myšlenku referenda nesnáší a jen se snaží vytvořit dojem, že uzákonění obecného referenda směřuje k vystoupení z EU. Ale to není pravda,“ uvedl poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

„Dublin IV by byl velký zásah do svéprávnosti států EU. A bylo by namístě se zeptat občanů, zdali chtějí trvalý přísun uprchlíků v režii Bruselu, nebo nechtějí povinné kvóty. A podle výsledku se pak rozhodovat dále,“ míní senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Jednoznačně by tato klauzule z mého pohledu měla být součástí Programového prohlášení vlády! Pokud jsme se formou referenda měli možnost vyjádřit ke vstupu do EU, potom bychom měli mít možnost stejným způsobem se vyjádřit i o vystoupení. Ono se toho totiž v EU hodně změnilo zejména po přijetí Libanonské smlouvy. Jedná se také o zapojení občanů do rozhodování o zásadních věcech našeho směřování, které by bylo pro politiky závazné. Pro některé politické strany a politiky se slovo referendum stává zakázaným slovem a v noci se zřejmě budí ze spaní, pokud by se toto slovo mělo stát součástí našeho života. Přitom se jedná o jeden ze zakladních atributů přímé demokracie. Je potřeba odmítnout diktát Bruselu a začít důsledně bránit naše národní zájmy. Naši lidé jsou prioritní a je spousta potřebných, nemocných, nezaopatřených dětí, seniorů a invalidů, kterým je potřeba pomáhat, a nikoliv přednostně Bruselem nadiktovanému počtu ilegálních imigrantů bez jakýchkoliv pracovních návyků a nulové šance na integraci, kteří u nás navíc ani žít nechtějí,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

Straší nás jako za totality

„Jistou logiku Klausovo vyjádření má. Jestli v tomto postupu evropských struktur spatřuje již skoro osudový zásah do státní suverenity, nezbývá nic jiného než s ním, bohužel, souhlasit. Každý občan této země by měl mít výsostné právo se rozhodnout, zdali je mu v konečném důsledku bližší vyšší stupeň ekonomických výhod, nebo zda chce prožít svůj život v bezpečnější zemi, kde nebudou negovány kulturní a sociální vzorce nastavené jeho předky,“ uvedl poslanec KSČM Jiří Valenta.

„EU má mnoho problémů, ale tohle je jeden z nejokrajovějších. Kvóty nepovažuji za správné. Ale v situaci, kdy k nám migranti ani nechtějí, bychom spíše měli řešit, proč nám padají mosty, obecně je naše infrastruktura v žalostném stavu,“ uvedl poslanec Pirátů Ondřej Profant.

„Souhlasím,“ reagoval krátce na slova Klause mladšího senátor ODS Tomáš Jirsa.

„Referendum je hlavním bodem našeho programu. Někteří politici tvrdí, že vystoupení z EU by znamenalo uvržení ČR do bídy. Já říkám, že nás straší jako za totality, kdy totalitní politici spolu se SSSR v nás živili pocit, že vystoupení z RVHP by znamenalo ztrátu jejich lukrativních trhů a bídu. V Plzeňském kraji jsem si našla den vzniku firem, které patří mezi největší zaměstnavatele, najdete je na mém profilu na Parlamentních listech, a drtivá většina otevřela své podniky před naším vstupem do EU. Naše vláda připravila v té době pobídky, které je přilákaly na náš trh. S tím nemělo EU nic společného. Byli jsme suverénním státem. Proto souhlasím s referendem, a proto jsem členem SPD. Chci aby náš stát řídila naše vláda a naše vláda a státní aparát rozhodoval, koho si pustíme do naší země. Ne bruselský úředník, který leckdy ani neví, kde ČR leží a jakou mluvíme řečí,“ uvedla poslankyně SPD Jana Levová.

„Myslím si, že by se Václav Klaus mladší měl místo exhibování raději věnovat řešení reálných problémů ve své gesci,“ říká poslanec Pirátů František Kopřiva.

„Překvapuje mne, že operuje referendem někdo, kdo patří ke straně, která dokazala v minulosti omezovat i hlas opozice, ne tak aby přijmula prvky přímé demokracie. Dublin je záminka. Ať pan Klaus řekne jasně, že mu jde o vystoupení z EU, a co tím sleduje,“ uvedla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

„Kvóty neakceptovat, z EU nevystupovat, vyloučit nás nemohou,“ reagoval poslanec ODS Karel Krejza.

Velkopanská EU

„Dublin IV není nic jiného než vyděračské ultimátum středoevropským zemím, které se dosud účinně bránily a vyhýbaly tomu, aby nesly důsledky šílené imigrační politiky, prováděné vedením EU. Hrozbu Dublinu IV musíme brát velmi vážně, protože (konečně) odhaluje naprosto realistický a velkopansky mocenský obraz vztahu velkých zemí vůči těm malým, kdy je nutí, aby nesly důsledky jimi nezaviněných, zásadních politických chyb spáchaných Evropskou komisí a dalšími orgány EU bez ohledu na vůli národních vlád nebo občanů. Tuto hrozbu chápu naprosto jednoznačně i s ohledem na další budoucnost ČR v EU. Protože pokud se podvolíme nyní, nevyhnu se otázce, co přijde na malé státy jako další pohroma v režii EU, až se jim zase něco nepovede?“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

„Zastávám proto názor, že střední Evropa si nesmí nechat vnutit roli hromosvodu následků blouznivé politiky vedení EU a musí se důrazně vzepřít tomuto bezprecedentnímu diktátu právě i s ohledem na budoucnost EU. Pokud to ale Evropská komise nebude chtít respektovat (což v její zaslepenosti můžeme oprávněně předpokládat), není jiné cesty, než aby se ozvali sami občané a řekli sami a nahlas, zda v takovém područí chtějí žít jako druhořadí občané či nikoliv. Je to jejich nezadatelné právo, a pokud si chceme namlouvat, že žijeme v demokracii, nesmí jim být upíráno. Nekonečné diskuze o nutném kvoru pro vypsání referenda o setrvání či ukončení členství v EU, nemají historické zdůvodnění, protože pro referendum o vstupu do EU žádné předepsané kvorum nebylo!“ dodal Kobza.

„Pan kolega poslanec Václav Klaus ml. řekl jen to, co již mnoho měsíců, ne-li let, říkám já a mnoho mých kolegů z KSČM, popřípadě jiných politických stran či hnutí, médii označovaných za nedemokratické, tedy těch, které jsou v trvalé mediální izolaci. Je však pravda, že pan Klaus ml. je uvnitř ODS a celého takzvaného Demokratického bloku jako bílá vrána. O to více si jeho názorů vážím,“ říká poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Jsem proti referendu o členství v EU stejně tak o členství v NATO,“ uvedla poslankyně Pirátů Dana Balcarová.

„Pochopitelně souhlasím a děkuji panu Václavu Klausovi mladšímu za správný krok směrem ke skutečně demokratizaci naší společnosti. Jsem rád, že čím dále větší počet jak občanů této země, tak politiků chápe, na jaké osudové křižovatce jsme se ocitli, a také jsem pochopitelně rád, že naše rétorika a volební program, kvůli kterému jsme byli roky označováni za populisty a extremisty se pomalu, ale jistě stává hlavním proudem,“ říká poslanec SPD Lubomír Volný.

„Setrvat v EU musíme, ale o kvótách je třeba stále vyjednávat,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

„Myslím, že to nehrozí,“ reagoval stručně na dotaz poslanec ANO Pavel Plzák.

„Myslím, že tady řešíme něco, co nenastalo. Až to nastane, tak se tím seriózně zabývejme,“ reagoval senátor Zdeněk Nytra.

„Samozřejmě má Klaus pravdu,“ reagoval poslanec SPD Jan Hrnčíř.

