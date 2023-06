Omilostněný Balák figuruje v další kauze. Vedle něj firma miliardáře Komárka

KAUZA: Karel Komárek je český podnikatel a miliardář. Je známý jako majitel a zakladatel společnosti KKCG a.s. Svoji kariéru začal jako obchodník s ropou v Rusku a později se zaměřil na investice v České republice. Pravděpodobně zkušenosti a kontakty z ropných aktivit v Rusku byly na počátku Komárkovy spolupráce s ruským plynárenským obrem Gazprom, když v roce 2013 podepsal s Alexandrem Medvěděvem, místopředsedou představenstva Gazpromu, smlouvu o společných investicích do výstavby zásobníku plynu.

reklama

Podle několika našich zdrojů by mohla být stále aktivní také jeho spolupráce s dalším ruským gigantem, kterým je Gazpromněft, anebo s některou jeho dceřinou společností.

Jemu údajně skupina KKCG pronajímala majetky, kde se obchodují ropné produkty.

Dalším důležitým článkem průběhu je Miloš Balák. Jemu exprezident Miloš Zeman v roce 2022 formou prominutí a zahlazení nepodmíněného trestu odnětí svobody, peněžitého trestu a trestu zákazu činnosti udělil svou v pořadí jednadvacátou milost. Bývalá hlava státu díky tomuto kroku čelila kritice. S Balákem se zná.

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 35% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 53% hlasovalo: 24801 lidí

Redakce Parlamentnilisty.cz získala usnesení Vrchního soudu v Praze, kde jako žalovaná vystupuje akciová společnost KKCG. Proti ní stojí IAFS S. A. se sídlem v Lucemburku. Vrchní soud v Praze jako odvolací instance hodnotil rozhodnutí soudu prvního stupně z roku 2018. To zrušil. Velmi spletitá kauza se týká žaloby o zaplacení 54 milionů korun, které IAFS S. A. požaduje po KKCG. Prvoinstanční soud tomuto nevyhověl a žalobci nařídil zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 1,1 milionu korun.

Pro pochopení se musíme vrátit hodně do minulosti.

V roce 2009 si vzala společnost Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s. (LHNV) úvěr ve výši 35 milionů korun, který měl podle vedení firmy stabilizovat společnost a rozjet její ekonomickou prosperitu. Protože k předpokládané stabilizaci LHNV nedošlo, naopak se i v roce 2010 ekonomická situace společnosti dále zhoršovala, projednal vlastník s vedením vstup LHNV do insolvence s pokusem o restrukturalizaci. V prosinci 2010 přesvědčilo vedení společnosti jediného akcionáře LHNV, aby bylo upuštěno od záměru na zahájení insolvenčního řízení a místo toho, aby byl vysloven souhlas se vstupem strategického partnera do LHNV, za kterého byla označena společnost KKCG a.s.

Miloš Balák byl v akciové společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou od roku 1999 pověřen prokurou. Prokurou zmocnilo představenstvo prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

Vedení LHNV podle našeho zdroje argumentovalo skutečností, že se uskutečnilo jednání s členem představenstva KKCG a.s. (měl jím být Miloslav Vyhnal), s tím, že závazek vstupu KKCG do vlastnické struktury LHNV bude podepřen finančními prostředky vloženými do společnosti LHNV ve výši majoritního podílu na akciích.

Těžká jednání

Přitom prý bylo zdůrazněno, že se jedná o naprosto výjimečnou příležitost, která umožní LHNV být jedním z nejsilnějších subjektů v lesním hospodářství v zemi.

„Zároveň pak opakovaně zdůraznili, že nabídka je časově podmíněna ve vztahu k uvolnění finanční prostředků na odvrácení úpadkového stavu ve výši přibližně 20 milionů korun do 31. 12. 2010, neboť poté by dle jejich názoru nebylo již o čem jednat,“ řekl náš zdroj.

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28322 lidí

Následně byla e-mailem předložena smluvní dokumentace k poskytnutí úvěru ve výši 23 milionů korun s uvolněním do 31. 12. 2010 s podmínkou zajištění závazku majetkem LHNV a Českých lesů a.s., přistoupením k závazku LHNV společností České lesy a.s. a jejími akcionáři a Miloše Baláka jako fyzické osoby.

Vojtěch Slówik takové zajištění odmítl.

„Zejména odmítl zajištění akciemi společnosti České lesy a.s. V sídle KKCG a.s. pan Vyhnal sdělil, že na úpravu smluvní dokumentace není čas, neboť podmínka majetkového zajištění je dána obvyklými standardy KKCG. Zároveň pana Slówika opětovně v přítomnosti pana Baláka ujistil, že do 31. ledna 2011, tedy ke dni splatnosti půjčky 23 milionů, budou ukončeny přípravy ke vstupu KKCG a.s. do LHNV a dlužná částka bude kapitalizována do základního kapitálu LHNV. Nereálnost splacení úvěru z činnosti LHNV, nacházející se v úpadkovém stavu, a to do jednoho měsíce, byla známa jak Balákovi, tak Melíškovi z LHNV, tak i zástupcům Vyhnalovi a Rampírovi jednajícími za KKCG. Dne 21. 12. 2010 byly firmě LHNV poskytnuty finanční prostředky ve výši 23 milionů korun. O nakládání s těmito penězi z účtu LHNV rozhodoval, podle vyjádření Baláka, Vyhnal či Rampír za KKCG. Tato skutečnost, stejně jako fakt, že nebyl vůči ručitelům ani vůči LHNV vyvíjen ze strany KKCG žádný tlak na dodržení termínu splátky dluhu k 31. 1. 2011, utvrzoval ručitele za závazky LHNV v důvěře, že rozhodnutí o vstupu KKCG bylo míněno vážně, zejména když pan Vyhnal oznámil prodloužení vstupu KKCG do LHNV do konce března 2011,“ podotýká náš zdroj.

Koncem února 2011 do jednání vstoupil kyperský subjekt KKCG Structured Finance Limited s tím, že navýší budoucí finanční vklad, avšak požadoval po akcionářích rozšíření záruk.

Kypr, Panama...

„Dne 14. 2. 2011 vyjádřil Slówik písemně a poté telefonicky pochybnosti s vývojem, proto ho 20. 2. 2011, den před podpisem nových dodatků k dříve podepsaným dokumentům, navštívili pánové Vyhnal a Balák. Vyhnal mu v přítomnosti Baláka znovu výslovně potvrdil, že dojde k zániku závazků LHNV a všech povinností ručitelů vůči KKCG z úvěrů do konce března 2011 kapitalizací pohledávky KKCG do základního jmění LHNV. K tomu sdělil údajné stanovisko zastupované společnosti KKCG, že na základě výsledků due diligence dojde k navýšení základního jmění LHNV o poskytnuté úvěry a další finanční prostředky tak, aby KKCG měla 75 procent akcií LHNV a stávající akcionář zbytek.

Dne 16. 8. 2011 měl Karel Komárek podepsat smlouvu o postoupení pohledávky pouze za společností Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. z úvěrové smlouvy. Nikdy nepostoupil pohledávky z dohod o přistoupení solidárních dlužníků a bez jejich souhlasu, ke kterému nikdy nedošlo, nemohl cedovat ani tyto smlouvy na panamskou společnost MILROY S. A.

Protože smlouvy o zajišťovacím převodu práva k akciím společnosti České lesy a.s. byly neplatné, měl je podnikatel Komárek vrátit akcionářům. Místo toho je prý předal společnosti MILROY S.A., která jimi ovládla společnost České lesy a.s. a akcionářům vznikla škoda podle znaleckého posudku ve výši přesahující 270 milionů korun, o jejíž náhradu se od roku 2012 soudí,“ doplňuje zdroj blízký celému procesu.

Z odvolání žalobce: „Jelikož vydání předmětných akcií od žalovaného již není možné, když rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2012 bylo zjištěno, že žalovaný k datu vydání rozhodnutí již akcie nedržel, neboť je neoprávněně předal do dispozice anonymní společnostem mimo jurisdikci ČR, s jedinou výjimkou Kypru, i mimo jurisdikci EU. Proto žalobce požaduje peněžitou náhradu ve výši 54.000.000 korun představující nominální hodnotu předmětných akcií.“

Právě okamžikem podpisu uvedené smlouvy a předáním akcií společnosti České lesy a.s. panamské firmě měl Karel Komárek umožnit následné převzetí a ovládnutí společnosti České lesy a.s.

Počátkem června podle našich informací soud prvního stupně rozhodl znovu, dal žalobci za pravdu a nepravomocně rozhodl, že KKCG je povinna žalobci uhradit 54 milionů korun s příslušenstvím.

Psali jsme: Nejdříve nechtěl Blažka hodnotit... Šéf Unie státních zástupců pak spustil v ČT

Dotazy, které společnost KKCG od konce května nezodpověděla:

1/ Podle několika našich zdrojů je Vaše společnost stále aktivní ve spolupráci s ruským gigantem Gazpromněft. Mohu vědět, v čem přesně spolupráce spočívá?

Parlamentnilisty.cz získaly usnesení VS ve věci žaloby o 54 milionů korun, kdy KKCG je žalovaná a žalobcem je IAFS S. A. Rád bych se zde zeptal:

1/ Byl Miloslav Vyhnal člověkem, který za KKCG jednal o vstupu do vlastnické struktury LHNV (Lesy Hluboká nad Vltavou)?

2/ Dne 16. 12. 2010 údajně potvrdil zástupce KKCG v přítomnosti Miloše Baláka vlastníku akcionáře LHNV Vojtěchu Slówikovi, který byl zároveň právním zástupcem akcionářů České lesy a.s., definitivní zájem KKCG a.s. vstoupit do LHNV do 31. 1. 2011. Je toto pravda?

3/ Je pravda že koncem února 2011 do jednání vstoupil kyperský subjekt KKCG Structured Finance Limited s tím, že navýší budoucí finanční vklad, avšak požadoval po akcionářích rozšíření záruk?

4/ Jednala v této souvislosti KKCG se solidárními dlužníky?

5/ Náš zdroj uvádí: „Karel Komárek dne 16. 8. 2011 podepsat smlouvu o postoupení pohledávky s dva týdny starou panamskou společností MILROY S.A., které postoupil nejen pohledávky vůči LHNV, nikoliv za solidárními dlužníky, ale, jak dovodil Vrchní soud v Praze, protiprávně jí předal i 54 kusů akcií společnosti České lesy a.s. ve vlastnictví lucemburské společnosti IAFS S.A." Je toto tvrzení pravdivé?

Děkuju předem,

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.