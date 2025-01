Po nástupu Trumpa se odvázal poslanec ODS. A co Fiala?

Nový americký prezident Donald Trump krátce po svém opětovném nástupu podepsal odstoupení Spojených států od Pařížské klimatické dohody, s čímž spojuje konec dekarbonizace, která podle něho likviduje americký průmysl.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 90% Nezávidím 6% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3103 lidí

Američanům to umožní zahájit masivnější těžbu ropy i plynu a zajistit tak ještě levnější energie, než mají dosud. Pařížská dohoda totiž deklaruje cíl snížit celosvětovou teplotu, jejíž nárůst je údajně způsoben lidskou činností, pomocí snížení produkce skleníkových plynů o 40 procent do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. K dohodě a jejím závazkům se v listopadu 2017 přihlásila také Česká republika.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, zda je podle jejich názoru nadále správné, aby naše země tyto závazky uznávala a zda bychom neměli následovat americký příklad a Pařížskou dohodu rovněž vypovědět.

Senátor Zdeněk Hraba s odstoupením od Pařížské klimatické dohody souhlasí. „Rozhodně ano. Doba zelených nesmyslů zdražujících vše, na co si vzpomenete, je u konce. Čím dřív to v Evropě pochopíme, tím lépe. Nesmyslné závazky, jako je tato klimatická dohoda, jen dusí ekonomický růst. Trvání na jejich zachování je jízda slepou uličkou, na jejímž konci je zeď, do které tvrdě narazíme, pokud nezařadíme zpátečku,“ uvedl pro PL.

Podobně se vyslovil i významný politik ODS, senátor Tomáš Jirsa. „Jednoznačně ano. Všichni vidíme, že díky ideologickému zápasu s klimatem pácháme ekonomickou sebevraždu. Myslíme si ale, že na to má někdo v EU odvahu? Z Evropské unie není kam vystoupit, tak si krizi budeme muset prožít,“ konstatoval Jirsa.

„Osobně chci lepší životní prostředí pro svoje děti bez ideologie. Dlouhodobě říkám, že všechny naše rozhodnutí musejí být postaveny na studiích a ne na aktivismu. To budu říkat i nadále a podle toho bychom se měli jako politici rozhodovat,“ sdělil nám lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle šéfa Petra Macinky budou mít Motoristé sobě odstoupení od Pařížské klimatické dohody ve svém volebním programu. „Doufám, že to bude jedna z prvních věcí, které učiníme, staneme-li se součástí příští české vlády,“ sdělil.

„Podle mě to není podstatné. Podstatná je změna v politice ohledně CO 2 . Tedy výrazně uvolnit pravidla. Nevěřím, že tento sodovkový plyn může za fatální změny klimatu,“ reagoval poslanec ODS Karel Krejza.

Stručně a jasně se vyslovil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Ano, protože je to v zájmu České republiky,“ řekl redakci.

Fotogalerie: - Poslanci sobě

„Samozřejmě, včera bylo pozdě. Důvody jsou jasné – víru v Pána Boha jsme nahradili vírou v tyto pochybné ideologie, které naopak to základní pošlapávají. Měli bychom se vrátit k vědeckým základům, zde nemají jakékoli ideologie, které nás ekonomicky ničí, a ani přírodě neprospívají, místo,“ řekla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

S odstoupením souhlasí i senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta. „Podpořil bych odstoupení České republiky od Pařížské klimatické dohody. Místo slepého dodržování unijních klimatických závazků bych byl pro realistický přístup, který zohlední specifika ČR. Naším cílem by mělo být snižování emisí prostřednictvím inovací, podpory energetické soběstačnosti a efektivních technologií, nikoliv prostřednictvím povinných norem, které ohrožují klíčová odvětví a pracovní místa,“ uvedl.

„Určitě ano! Je to stejné jako Fit for 55, jinými slovy Green Deal. Odstoupení je červená pro zelenou ideologii a spalovací motory,“ sdělil poslanec SPD Radovan Vích.

Bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa má odlišný pohled. „Neměla. Spojené státy asi můžou chvíli zkoušet celní válku vůči zbytku světa, z pohledu relativně malé české ekonomiky, která stojí na vývozu do okolních zemí, je to sebevražda,“ řekl Peksa.

„Odstoupit bychom měli nejen od Pařížské úmluvy. Odstoupit od Pařížské úmluvy i z WHO je dobrá cesta nejen pro Ameriku. Začněme i my myslet na naše zájmy a budoucnost ČR! Následujme vítr svobody,“ říká šéf Svobodných Libor Vondráček.

Souhlasí i předseda strany PRO Jindřich Rajchl. „Jednoznačně ano. Včera bylo pozdě. Vše, co je spojeno se zeleným podvodem zvaným Green Deal, je třeba okamžitě zrušit. Jinak se Evropa stane ekonomickým skanzenem a životní úroveň našich občanů dramaticky poklesne. Kdo v tuto chvíli neutíká z Pařížské klimatické dohody, tomu ujíždí vlak,“ sdělil redakci.

„Česká republika by měla nejen odstoupit od Pařížské klimatické dohody, neb ta nic dobrého nepřináší, pouze více peněz do kapes vybraných korporací, ale měla by Spojené státy, respektive Donalda Trumpa, následovat i řadě dalších věcí a politik. Namátkou: zrušit Green Deal, ukončit války, zrušit propagandu genderu a LGBT+, uzákonit dvě pohlaví, zastavit ilegální migraci a odmítnout migrační pakt, ukončit nesmyslný ‚boj‘ s dezinformacemi, zrušit cenzuru a obnovit svobodu slova,“ uvedl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.