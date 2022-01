Příště nás tam bude 100. Na pódiu. Z policie jdou zprávy, které vnitro nepotěší

reklama

Demonstrace proti povinnému očkování a protipandemickým restrikcím nepřestávají. Naopak. Během víkendu lidé protestovali v městech napříč republikou, neděle patřila celostátní manifestaci na Václavském náměstí. Na akci poprvé aktivně vystoupili i zástupci policistů, strážníků a hasičů.

Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 88% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12756 lidí

Největší ohlasy včetně kritiky zaznamenali tři muži zákona, příslušníci Policie České republiky, kteří se rozhodli se svými názory veřejně vystoupit a promluvit k demonstrantům na nedělní protestní akci v Praze. Otevřeně se do nich na Twitteru pouštěl novinář Vojtěch Gibiš.

Tito policisté nebyli zdaleka jediní, kdo se z bezpečnostních sborů aktivně protestu účastnil. Vystoupili tam i zástupci vojáků, hasičů či městských strážníků. Mnoho dalších, kteří slouží České republice a její bezpečnosti, se podle informací ParlamentníchListů.cz nacházelo mezi demonstranty.

Redakce se obrátila na svůj zdroj z řad Policie ČR z hlavního města. Z důvodu zachování anonymity nebudeme prozrazovat konkrétní část metropole a oddělení, kde slouží. Můžeme však sdělit, že v policejních řadách má odslouženou už pěknou řádku let.

„Sám jsem tam nebyl, protože jsem v neděli sloužil, ale spousta mých kamarádů tam šla. Nechápu, že se tomu někdo diví. My, policisté, snad nejsme občané? Nemáme právo vyjádřit názor? Držet hubu a krok museli naši předchůdci u Veřejné bezpečnosti a jestli teď někdo volá po tom, že policisté mají mlčet, a když zrovna nemají službu, zalepit si hubu, aby náhodou někde neřekli, co si myslí, ten šlape po demokracii. Víte, když jsme museli v dobách nejhorších covidových opatření buzerovat normální lidi, stavět je den co den na cestě z práce a do práce, jako by byli zločinci, šlapat po nich, aby si nasadili roušky na chodníku, kde jsou sami, dělali jsme to, protože to byly rozkazy. I když s tím většina z těch, co znám, nikdy nesouhlasila a bylo nám z toho zle. Myslím, že jsme o tom dokonce tenkrát spolu mluvili. Vedení vnitra, co skončilo s volbami, nás chtělo všechny povinně naočkovat a razila se linka, že my nemáme právo na názor a všichni si povinně bez řečí nechají vakcínu píchnout. To už byl vrchol,“ popisuje redakci pražský policista.

Dalšími slovy možná překvapí. „Ale pozor, já naočkovaný jsem. Sám jsem zdravý, nikdy jsem neměl žádné problémy, sportuji, celá moje rodina je mladá a zdravá, ale udělal jsem to z části kvůli ohleduplnosti k nemocným rodičům manželky a z části kvůli tomu, abychom mohli normálně žít, chodit na večeři, do kina a tak. Co mi vadí, je totalitní myšlení části politické reprezentace, která by všechno chtěla nařídit. Jsme sakra dospělí lidé ne? Nechte nás rozhodovat o vlastních životech. A proboha, nechte i na policistech, hasičích, vojácích a dalších, ať si sami zvolí, jestli se chtějí očkovat, nebo ne. V bezpečnostních složkách jsou zdraví lidé z naprosté většiny, v kondici a plné síle. Nejsme ohroženi. Není důvod k buzeraci. Ať už dají všem pokoj, nebo nedopadnou dobře. Teď veřejně vystoupili tři z nás. Za měsíc tam může našich kluků stát třeba sto. Jo, a abych předešel nadávkám, sám cítím, že není v pořádku, když se policisté účastní demonstrací. Jenže chyba není v nás. Hledejme odpověď na to, proč už i my musíme veřejně mluvit,“ dodává naštvaně policista z Prahy.

ParlamentníListy.cz se obrátily i na příslušníka policejního sboru z jiné části republiky, z Královéhradeckého kraje. Ten sice v neformálním rozhovoru s námi otázku povinného očkování příliš rozebírat nechtěl, zato promluvil o jiné zajímavé věci.

„Nechci to moc řešit, sám na to nemám jasný názor. Na očkování žádný problém nevidím, tak proč kolem toho dělat takový kravál. Každopádně vám můžu říct něco jiného, moje práce mi už zase dělá radost. Protože už konečně děláme to, kvůli čemu tady jsme. Když se mě zeptáte na covid a nějaké vymáhání opatření, víte, jak vám odpovím? Covid? Co to je? A tak to má být. Je strašně dobře, že už můžeme dát lidem pokoj a dělat jenom to, za co si nás platí ze svých tvrdě vydělaných peněz,“ konstatuje policejní důstojník z Královéhradecka.

Podle jeho slov totiž už dávno začalo postupně ubývat „rozkazů seshora“, aby policisté především řešili to, zda někdo dodržuje rozestupy nebo jestli lidé v obchodě mají nasazenou roušku.

„Zase chytáme zloděje, podvodníky, násilníky, vyšetřujeme zločiny a dohlížíme na bezpečnost měst a vesnic. Prostě chráníme občany, aby mohli klidněji spát. Byl velký omyl si myslet, že ta kriminalita během covidu zmizela, to jen ti zločinci měli větší ‚klid na práci‘. Bohužel je to tak. Jestliže tady byla situace, že velká část sboru na ulicích naháněla maminky s kočárkem, že nemají respirátor, nebo vracela cyklisty, co ‚nelegálně‘ překračovali hranice okresu, ti skuteční kriminálníci měli pohodičku. To už neplatí a pevně doufám, že žádná rozhodnutí o buzeraci slušných a poctivých lidí nepřijdou. Neříkám, že mezi námi nebyli takoví, co si to užívali. Pitomci jsou v celé společnosti, za to nemůžeme,“ podělil se o svůj pohled s naší redakcí policista z východních Čech.

