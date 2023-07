Radil státu za covidu. Už se ví jak. Ostuda roste

reklama

Expert na dezinformace. Neúnavný bojovník s fake news. Datový expert. Vítaný a často využívaný host především ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Řeč je o Františku Vrabelovi, kterého si od roku 2019 mainstreamová média začala stále častěji zvát jako odborníka na dezinformace. Oslnil je firmou Semantic Visions, kterou spoluzaložil v roce 2011 a jako ředitel vedl až do srpna 2022. Uváděl přitom, že společnost shromažďuje na základě sémantiky velkých dat a analyzuje devadesát procent světového zpravodajského obsahu, jeho tým prý vyvinul sofistikovaný informační systém, který vyhledává nové zdroje informací v článcích na internetu, jehož smyslem je varování proti ruské propagandě a fake news. Nyní už ale i irozhlas.cz přiznává: „Tvrzení, která prezentuje, nelze nezávisle ověřit: Podle vyhledávače odborné literatury Google Scholar žádnou akademickou práci na toto téma nepublikoval a zveřejnění jeho analýz odmítla i státní správa.“

Po stopách toho, co byl František Vrabel se svou společností Semantic Visions schopen nabídnout svým zákazníkům, se vydal mediální projekt Mainstream Angeliky Bazalové a Petra Šourka. V seriálu „Kdo tady vydělává na konspiracích?“ upozornil na to, že Vrabelova firma Semantic Visions bez vědomí občanů dodávala českému státu zfušované analýzy 3. jakosti. „Podívejte, jaký buřtguláš posílal František Vrabel Ministerstvu zdravotnictví,“ vybízejí autoři článku, v němž – jak píší – rozebírají vzestup a pád obchodníka s dezinfodeštěm Františka alias Franka Vrabela. „Analýzy“ dodávala společnost Semantic Visions pro resort zdravotnictví ve druhém pololetí roku 2020 a pokračovala i v roce 2021, kdy se její produkty přesunuly do kategorie důvěrné.

Informace se označí za lež a přidá se odkaz na manipulátory

Mainstream upozorňuje, že elaboráty Semantic Visions začínají zaklínadlem: „Na základě využití technologií Semantic Visions pro analýzu velkých dat bylo vyhodnoceno 62 072 článků, které byly v týdnu 19. 12. 2020–30. 12. 2020 publikované v českém jazyce.“ A pokračuje se dalším zaklínadlem: „Dezinformační obsah je vyhodnocován na základě komplexních sémantických pravidel, která kombinují známé dezinformační narativy a kontext, ve kterém se přihlíží i k typu zdroje. Výsledky jsou v tomto případě dále kvalitativně kontrolovány analytickým týmem.“ K tomu dodává, že „dezinformační obsah“ je tautologicky definován jako obsah na serverech, které byly označeny za dezinformační (to jsou ty servery, které mají dezinformační obsah). Pro potřeby analýzy tak stačí, že je uvedený obsah nalezen na opraporkovaném webu.

Ukazuje se, že „analýzy“ Semantic Visions se do věcné polemiky s „dezinformačním obsahem“ většinou nepouštějí. „Kde se analýzy pokoušejí o argumentaci a věcný rozbor, jedná se nerovný souboj dvou typů odkazů. Těch, které buď vedou na ‚dezinformační weby‘, nebo uvedené informace vyvracejí na manipulatori.cz. Propíraná informace je tak označena za lež (pomocí odkazu na manipulatori.cz) a navíc za dezinformaci (protože se vyskytuje na dezinformačním webu),“ komentují autoři článku na Mainstreamu. V té souvislosti stojí za připomenutí, jak věrohodnou instancí web manipulatori.cz je. Málokdo má však tolik sil jako advokát Jakub Kříž, který se po pěti letech domohl zveřejnění omluvy za neoprávněný zásah do jeho práva na ochranu osobnosti tím, že byl serverem obviněn z manipulace a ze lži v článcích. To se jako mnohé další nezakládalo na pravdě, jak v omluvě píše šéfredaktor Jan Cemper.

Vrabel prodával veřejnosti přifouklé nebezpečí dezinformací

Angelika Bazalová a Petr Šourek shrnují práci odvedenou společností Semantic Visions takto: „Svá ubohá zjištění nedokážou kvantifikovat ani zasadit do kontextu. Nastavovanou kaši ‚datoví analytici‘ ještě jednou doředí nic neříkajícím souborem ukázek z opraporkovaných webů: Kolik takového obsahu se kde po internetu šíří a jak to šíření dynamicky probíhá v čase, se z ‚analýzy nejmodernějšími technologiemi Semantic Visions‘ klient – Ministerstvo zdravotnictví – nedozvěděl. Spíš než ‚sémantické vidění‘ bychom název firmy měli přeložit ‚sémantické vidiny‘. Je to záležitost víry. Kdo věří v dezinformace a jejich nadpřirozený vliv, najde tady potvrzení.“ Po rozvázání smlouvy František Vrabel tvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví neumělo náležitě zhodnotit jeho analýzy. „Není divu. Dodal jim velice mizernou práci. Podobně jako Harry Jelinek prý prodal Karlštejn, Frank Vrabel prodával české veřejnosti přifouklé nebezpečí dezinformací,“ uvádí Mainstream.

Dá se říci, že „analýzy“ Semantic Visions fungovaly na hodně jednoduchém principu. „Analytici“ si našli text na severu, který označili jako dezinformační, stáhli si ho, překopírovali do zprávy pro klienta a přidali k tomu odkaz na manipulatori.cz, což mělo stvrdit, že se jedná o dezinformaci. Na to snad ani nebyl třeba sofistikovaný informační systém, který opěvoval mimo jiné i server týdeníku Reflex, jenž ve svém nadšení neváhal zařadit Františka Vrabela mezi vybrané osobnosti do projektu Hvězdy Reflexu. To hůř může na „analýzy“ Semantic Visions vzpomínat profesor Jiří Beran, jenž byl v materiálu pro Ministerstvo zdravotnictví zařazen do kapitoly „Známé osobnosti a dezinformace“ za rozhovor pro Deník.cz a jeho jméno bylo v covidové době vedeno na webu rezortu mezi dezinformátory.

Nové vedení Semantic Visions dřívější analýzy nekomentuje

Jak již bylo zmíněno, František Vrabel ve vedení analytické firmy Semantic Visions skončil. Na jeho dvacetiprocentní podíl, který ve společnosti vlastní skrze firmu VRABEL, je od prosince 2022 uvalena exekuce. Dluží totiž tři miliony afghánskému podnikateli Fawadu Nadrimu, který po něm nyní peníze vymáhá pomocí exekutora. Ve vedení firmy ho nahradili Diana Rádl Rogerová a Jan Balatka. Pokusili jsme se tedy zjistit, jak pohlížejí na informace z Mainstreamu, kde se o zakázkách Semantic Visions pro Ministerstvo zdravotnictví píše jako o analýzách 3. jakosti. Ale také nás zajímalo, zda analýzy Semantic Visions opravdu fungují na zkopírování textů, které jsou označeny za dezinformace s odkazem na web manipulátoři a na to, že vyšly na „dezinformačních“ webech. A pokud ne, proč byly při zakázce pro Ministerstvo zdravotnictví použity jen jednoduché a neodborné postupy a k čemu tedy jsou špičkové technologie Semantic Visions pro analýzu velkých dat.

„Děkuji Vám za komplexní dotaz. Bohužel jej nemohu komentovat, v té době jsem ve firmě ještě nezastával žádnou pozici ani funkci. Pan František Vrabel ve firmě Semantic Visions, s.r.o., nyní žádnou roli ani funkci nezastává, je minoritním vlastníkem přes svou firmu Vrabel s.r.o., jak lze ověřit z obchodního rejstříku. Pokud byste měl dotaz k současnému dění v Semantic Visions či k našim současným postupům, rád bych Vás odkázal na naši webovou prezentaci či na náš Linkedin, kde publikujeme aktuální poznatky,“ odpověděl pro ParlamentníListy.cz Jan Balatka, jednatel společnosti Semantic Visions. Bez komentáře tak ponechal i dotaz, jak se firma postaví k tomu, že v zakázce pro Ministerstvo zdravotnictví byl profesor Jiří Beran, uznávaný odborník v oblasti epidemiologie a vakcinologie, zařazen mezi dezinformátory.

Cílem vlády není najít řešení, ale co nejlepší fotky z festivalu

Advokát Tomáš Nielsen, který byl v covidové době zařazen v reportáži České televize se spolkem Zdravé fórum mezi dezinformátory, pohlíží na téma tzv. dezinformací trochu jinak. „Ministerstvo zdravotnictví během pandemie, podobně jako vláda v současné době, nemělo žádné ponětí, jak na tehdejší krizi reagovat. Proto zástupci vlády poměrně rádi přenechali iniciativu jiným – tzv. odborníkům, kteří většinou neměli žádnou reálnou zkušenost, dnes také různým expertům z neziskových organizací, mediálním poradcům a dodavatelům informačních systémů a podobně. Ti do jisté míry převzali rozhodování o tom, jak stát bude čelit krizím. Vždyť i dnes vidíme, že hlavním cílem každého kroku vlády není najít řešení, ale je mít co největší pokrytí na Twitteru, co nejlepší fotky z karlovarského festivalu nebo z návštěvy dnešních politických celebrit. Média nevyčítají vládě absurditu jejích kroků, ale nedostatek komunikace. Co na to říci?“ ptá se advokát.

Je přesvědčen, že vláda ani lobbistické skupiny se nikdy příliš nezabývaly podstatou problémů a nehledaly řešení. „Předem věděly, jaký má být výsledek, bez ohledu na příčinu, a tomu přizpůsobily další kroky. Cílem jejich práce bylo zakrýt neschopnost, utratit miliardy za nesmyslné PCR testy a následně za očkování, utratit miliardy za digitalizaci, která je u nás dlouhodobě budována zcela absurdně, zaplatit další miliardy zbrojařským, energetickým a dalším firmám. K tomu potřebovaly ovládnout veřejné mínění. Přirozeným partnerem se jim stala média, často vlastněná či propojená s IT sektorem. Aby tyto skupiny mohly na lidi působit, potřebovaly nějaké podpůrné zdroje informací. A tak si je do jisté míry vyrobily, do jisté míry si vyfiltrovaly ty, které byly ochotny se na této činnosti podílet,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen, laureát ceny Právník roku v oblasti IT za rok 2019.

Pracují s názory lidí, kteří za sebou nemají vůbec nic

Podotýká, že neumí hodnotit, nakolik to například František Vrabel myslel upřímně. „Je ale zjevné, že výstupy Semantic Visions ani jiných tzv. ‚fact-checkerů‘ nikdy nepomohly k podpoře odborné diskuse, ale k jejímu potlačování a k prosazování absurdních postupů našich vlád. Přiznám se, že i když zneužití technokracie společnosti Semantic Visions vnímám jako dlouhodobě nebezpečnější, ještě víc mě děsí fakt, že nejen ministerstva, ale i veřejnoprávní média a dokonce soudy a orgány činné v trestním řízení začaly vážně pracovat s názory lidí, kteří za sebou nemají vůbec nic, často absolvovali pouze střední školy a jejich výstupy jsou ještě směšnější než výňatky z textů vytržené z kontextu,“ žasne advokát nad tím, jak to v naší zemi funguje.

„Mám na mysli lidi, jako je Jan Cemper, Jakub Janda, Roman Máca, Antonín Šlajch, Bohumil Kartous a podobně. Vždyť dříve by se každý ptal, proč zrovna oni mají být tím hlavním filtrem pravdy. Mimochodem, dnes už vidíme, že se většinou mýlili a že nesmyslně pomlouvali odborníky, jimž dávají za pravdu česká i zahraniční média i odborná veřejnost jako celek. Prostě jen hráli takovou tu roli ‚užitečných...‘ – víte co. Současná Fialova vláda navíc zřejmě hodlá firmy a netransparentní spolky nahradit odbornějšími propagandisty. Takovou roli by mohl, alespoň podle některých náznaků, sehrát například Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, tzv. SYRI, který má, dle dostupných informací, za svou dosud poněkud nejasnou činnost od státu obdržet prostředky přesahující půl miliardy korun,“ upozorňuje Tomáš Nielsen.

Česká televize nedala napadeným možnost se vyjádřit

Uvědomuje si přitom, že obrana proti dehonestaci postavené na tomto systému je složitá. „Vezměme si za příklad kauzu České televize a reportáž pořadu Newsroom ČT24, v níž bylo Zdravé fórum označeno za dezinformační web a šiřitele nebezpečných výmyslů, a to zejména na základě článku zkušené imunoložky Zuzany Krátké. Autoři ‚reportáže‘ vytrhli z kontextu videa prostých lidí, kteří se stavěli proti očkování – řekněme – poněkud směšnou formou, a k nim pak přiřadili výstupy našeho spolku a článek uznávané odbornice. Prostě nás hodili do jednoho pytle, aby zmanipulovali veřejnost. Nikomu z nás Česká televize nedala možnost se vyjádřit. Bránili jsme se žalobou a soud zatím jen v prvním stupni rozhodl v náš neprospěch. Ačkoliv jsme předložili důkazy o tom, že v reportáži zazněly lži, ačkoliv se Česká televize bránila názory pofidérních pseudoautorit, jako je spolek Sisyfos, Manipulatori.cz a podobně. Ačkoliv jsme soudu předložili řadu argumentů, proč tyto spolky a jejich výstupy nelze brát vážně,“ uvádí advokát.

Proč tedy soud rozhodl proti Zdravému fóru? „Protože podle něj tehdy byla taková doba, probíhala ostrá diskuse a Česká televize se prostě jen připojila k názoru, který byl tehdy propagován státem. Copak v České televizi probíhala nějaká diskuse? V diskusních pořadech proti sobě seděli profesor Prymula, profesor Chlíbek a doktor Kubek... Soud navíc zcela ignoroval ustanovení zákona o České televizi, které jí jasně ukládá postupovat nestranně. V tomto případě jsme se odvolali a uvidíme výsledek. Každopádně média se už naučila správně manipulovat veřejným míněním. Strukturují své články tak, že v titulku uvedou očividnou lež, která ublíží adresátu dehonestace, v první části článku používají slova jako ‚pravděpodobně‘ nebo ‚nejspíš‘ a teprve na konci uvedou, že se vlastně nic neví,“ říká pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

Soudy rozhodují jinak v případě kritika a provládního odborníka

Podle něj si veřejnost udělá obrázek jednoznačný, ale soudy zatím média v této manipulaci veřejným míněním kryjí. „Snažím se s kolegy v těchto sporech pokračovat, abychom přesvědčili soudy, že je potřeba vrátit se k novinářské etice. Novináři mají ze zákona mnoho výhod – mohou chránit své zdroje, mohou zveřejňovat fotky a údaje osobní povahy bez souhlasu člověka a podobně. Navíc jim stále velká část veřejnosti věří, a mohou tak ovlivňovat veřejné mínění. Jenže s tím musí jít ruku v ruce i odpovědnost za to, co jejich články udělají. Nechci tedy nikoho odrazovat od toho, aby se proti dehonestaci bránil. Naopak, považuji to za nutné. Je ale potřeba počítat s tím, že to není jednoduché a nemusí to v současné době skončit dobře. Bohužel, je také vidět, že soudy rozhodují jinak, pokud se dehonestace zaměřuje na někoho, kdo kritizoval vládu a její postoje, a jinak, když je obětí pomluv provládní odborník,“ dodává s údivem advokát.

