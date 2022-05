Radovan Krejčíř, Ivo Rittig a uvězněný advokát. Pekarová z topky narazila. Bolavě

Radovan Vávra, kandidát Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) do dozorčí rady společnosti ČEZ, působil v řadě společností. Do povědomí veřejnosti se dostal sebejistými prohlášeními o své osobě jakožto o nejlepším českém bankéři. Dále pak nechvalným působením v Union bance, která v roce 2003 zkrachovala. Vávra byl v souvislosti s kauzou Union banky obviněn.

Ačkoli o něm státní zástupce Alexandr Dadam hovořil jako o hlavním pachateli kauzy, jeho obvinění bylo po pěti letech staženo a k soudu nešel.

Dnes je znám zejména díky svému twitterovému účtu BlanikZ a pořadu Ve vatě, který spolu s Markétou Bidrmanovou dělal pro zpravodajství Seznamu. V pořadu jako zkušený investor udílel rady na téma investic, inflace, úvěrů a hypoték.

Radovan Vávra též působil v řadě společností.

Jeho podnikatelské aktivity se rozjely až v novém tisíciletí. V některých společnostech působil velmi krátce, v jiných roky.

Rok 2022 přinesl nečekané. Vávra začal ze společností, ve kterých působil, vystupovat, jak si všimly ParlamentníListy.cz.

Kamarádka Karolína

V roce 2003 vstoupil Vávra jako částečný majitel do společnost IMPROWEST spol. s r.o. (dnes je společnost v likvidaci, pozn. red.).

Tři roky po krachu Union banky pak do společnosti X-SPORT, s.r.o. Tato společnost záhy skončila v konkurzu.

Vávra figuroval taky ve společnostech ASTRENAX TRADE s.r.o. (zaniklý subjekt) nebo ILLORA s.r.o. (zaniklý subjekt), kde působil od března 2012 do ledna 2014.

Ve firmě ILLORA byla před Vávrou na pozici jednatelky právnička spojována s podnikatelem Ivo Rittigem, konkrétně Karolína Babáková, která obhajovala zločince Radovana Krejčíře. Před Vávrou byl jednatelem taktéž bývalý partner advokátní kanceláře MSB Legal v.o.s. (dříve Šachta & Partners v.o.s.) David Michal, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin podplácení. O Michalovi se píše jako o bývalém advokátovi Ivo Rittiga.

V únoru letošního roku pražský vrchní soud zpřísnil prvoinstanční rozsudek a odsoudil Michala na šest let. Oba výše uvedení se ve společnosti pouze ohřáli. Na jednatelských postech v roce 2009 strávili sotva měsíc.

Společnost ASTRENAX TRADE s.r.o. a ILLORA s.r.o. mimo jiné vlastnila kyperská firma ARLACATE HOLDING LIMITED. Vyskytla se i v dalších firmách jako YTYRY s.r.o., Miagon s.r.o. nebo Trembila s.r.o. Kromě YTYRY působil v podnicích i Vávra. ARLACATE je podle kyperského rejstříku stále aktivní a hádejte, kdo je veden na pozici ředitele a sekretáře? Radovan Vávra.

Jedna ze společností, kde Vávra působil delší dobu, je Lucrosus Prague Holding s.r.o. Byla Vávrou založena v únoru 2017 a funguje dodnes. Vávra na pozici jednatele seděl od jejího založení. Na začátku května letošního roku však ze společnosti odešel, a to jak majetkově, tak z postu jednatele. Jak si společnost vedla, se ale nedozvíme. Navzdory zákonné povinnosti nezveřejňuje účetní závěrky.

V roce 2015 Vávra založil V kostce s.r.o. Také ta je aktivní. Na konci března letošního roku ji Vávra opustil. Odešel z postu jednatele. Na serveru justice.cz je však stále veden coby společník. Podíly vlastní jako fyzická osoba, ale také přes společnost Weyland Corporation s.r.o. Dalším společníkem je firma Lucrosus Prague Holding s.r.o. Ani tato neplní zákonnou povinnost a na justice.cz nedohledáme účetní závěrky. Poslední je z roku 2017, kdy společnost vykázala výsledek hospodaření po zdanění ve výši –1,514 milionu, rok předtím to bylo –2,618.

Zdroj: Twitter

Kamarád Doubek

Ve společnosti působil taky táborský rodák Karel Doubek, vykonával zde prokuru a s Vávrou figuroval i v jiných firmách. Podle našich informací se mají znát roky právě z Tábora. Jsou to prakticky vrstevníci (*1962, *1963).

Další společností, kterou Vávra letos opustil, je Weyland Corporation s.r.o. (dříve Ing. Radovan Vávra s.r.o.).

Dne 9. února 2022 je vymazán jakožto jednatel i jako společník. V obou případech ho nahradila Lucie Vávrová, manželka. I zde se setkáváme se jménem Karla Doubka, ale také se společností VEMCO a.s., kterou vlastní Milan Velek. V roce 2020 byl výsledek hospodaření Weylandu v záporných číslech, po zdanění činil –1,894 milionu korun. Rok předtím to bylo plus 55 milionů.

K 16. květnu letošního roku Vávra odchází z další firmy.

Tentokrát se jedná o VSB Holding, a.s. Jako člen představenstva zde působil od září roku 2020. Na pozici ho vystřídal Karel Doubek. VSB Holding, a.s., ze sta procent ovládá společnost BETVAR a.s., do jejíž dozorčí rady mimochodem 17. května 2022 usedá Karel Doubek.

Podle výroční zprávy VSB Holding, a.s., do skupiny patří mimo BETVAR ještě společnost Stios s.r.o., Národní centrum využití vod s.r.o. a MAKROTHERM s.r.o. Holding za období od června 2020 do konce května 2021 vykázal konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období – 13,867 milionu, rok předtím to bylo –1,908 milionu.

Do 26. března roku 2021 byl Radovan Vávra společníkem ve firmě MAXXUM s.r.o., novým majitelem se stala společnost DEVENDRA LIMITED se sídlem na Kypru, ta je podle justice.cz majitelem i dnes. Kyperská firma vlastní také Národní Agenturu Pro Dotace.

Oficiálním ředitelem kyperské společnosti byl Radovan Vávra. Na kyperském rejstříku však vidíme, že v rámci DEVENDRA LIMITED probíhají změny. Podle záznamů dochází ke změně funkcionářů a sídla. Podle kyperského registru se akcionářem 4. 5. 2022 stala manželka Radovana Vávry Lucie Vávrová.

DEVENDRA LIMITED a ARLACATE HOLDING LIMITED nejsou jedinými kyperskými společnostmi, ve kterých Vávra figuruje. Nejdeme ho ještě v ORIASTAR LIMITED, opět na postu ředitele a sekretáře.

Nakonec tu máme perličku v podobě SimpleCell Networks a.s., SimpleCell Investment s.r.o., SimpleCell Consulting s.r.o. a SimpleCell Europe s.r.o.

Nekončíme

Začněme poslední z uvedených společností.

V pozici společníka se Vávra objevuje v letech 2016 a 2017. Aktuálně je vlastníkem společnosti Lucrosus Prague Holding s.r.o., Pactio Invest a.s., Pactio Technologies s.r.o. a SimpleCell Investments s.r.o.

V SimpleCell Investment byl Vávra jednatel až do 1. dubna letošního roku, stejnou pozici zde zastával Miloslav Vyhnal. I ten zmizel. Do ledna 2022 byla vlastníkem firmy Lucrosus Prague Holding s.r.o., poté ji nahradila Pactio Invest a.s. a Pactio Technologies s.r.o. Předsedou představenstva Pactia Invest je Miloslav Vyhnal, dvacet spolupracoval s Karlem Komárkem a jeho KKCG.

V SimpleCell Consulting s.r.o. Vávra nevystupuje, respektive ano, ale pouze skrz společnost SimpleCell Europe s.r.o., která ji vlastní.

SimpleCell se dostala do povědomí díky spolupráci s projektem XIXOIO.

Společnost se rozhodla, že nabere nový kapitál formou tokenů. Ještě v únoru letošního roku se nechal Vávra slyšet, že tokenizace je transparentní způsob získávání kapitálu: „Líbí se nám ambice a vize managementu firmy Xixoio. Stejně tak máme jako čistě technologická firma, důvěru v proces tokenizace skrze IPCO. Je to moderní a transparentní způsob získávání kapitálu, který je zároveň tvořený s respektem k tradičním finančním institucím a regulátorům.“

Mnoho dalších však mělo jiné názory.

Radkovo letadlo?

Projekt podle odborné veřejnosti budí pochyby. Někteří v něm dokonce vidí princip letadla. „Hodnota tokenu se tvoří aktuálně pouze tím, že do společnosti plynou další peníze od klientů, což je podobné Ponzi schématu. Pan Watzke si v jednom z posledních videí protiřečil mimo jiné i v tom, že údajně nejsou hrazeny provize za distribuci tokenu, nicméně o pár minut potvrdil, že odměna je i osm procent. Takových polopravd a překrucování jsou prezentace XIXOIA plná a pro běžného spotřebitele těžko odlišitelné. Jasný fakt je, že poplatek za nákup tokenu je podle ceníku procento, přitom náklady na distribuci se pohybují podle přehledu provizí pro distributory od čtyř do doeti procent, podle objemu investované částky. Přesně takto matematicky nevycházejí projekty postavené na Ponzi schématu,“ uvedl například v rozhovoru pro poradci-sobe.cz Lukáš Pácl.

Proti způsobu komunikace společnosti XIXOIO se ohradila Česká národní banka, ale i Ministerstvo financí.

„Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost XIXOIO a.s., nabízející investování do virtuálních tokenů, není regulována Českou národní bankou. V této souvislosti pak Česká národní banka upozorňuje na prezentaci této společnosti vůči veřejnosti, která může vzbuzovat mylný dojem, že obchodní model společnosti XIXOIO a.s. a její podnikání byly Českou národní bankou schváleny, povoleny nebo alespoň zčásti regulovány,“ uvedla v tiskové zprávě ČNB.

Díky spojení Vávry a XIXOIO s ním v únoru ukončil spolupráci i server Seznam Zprávy. Podle Martina Jašminského, šéfredaktora SZ Byznys, nechtěl být server spojován se soukromými aktivitami Vávry.

Výkaz zisků a ztrát společnosti SimpleCell Networks a.s. za rok 2020.

V roce 2020 společnost SimpleCell Networks a.s. vykázala výsledek hospodaření za účetní období minus 31,496 milionu korun, v roce 2019 to bylo minus 32,073 milionu. SimpleCell Consulting s.r.o. vykázalo za rok 2020 výsledek hospodaření za účetní období –2,435 milionu, v roce 2019 pak minus dva miliony korun. SimpleCell Europe s.r.o. vykázalo za rok 2020 výsledek hospodaření za účetní období –2,998 milionu a za rok 2018 –3,95 milionu. Co se týče společnosti SimpleCell Investments, pak data nemáme žádná. Na rejstříku není pověšen ani jeden povinný údaj, mimo zakladatelských dokumentů a dvou notářských zápisů, přičemž jeden z nich informuje o odvolání Vávra a Vyhnala z pozice jednatelů.

Prodej tokenů SimpleCellu se údajně kvůli válce na Ukrajině v březnu odložil do doby, než se situace uklidní. Zda dojde k obnově, je otázka, neboť Vávra společnosti SimpleCellu opouští. Jak se k celému projektu postaví nové vedení, není známo.

