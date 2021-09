Smůla: STAN dal babičce kafe, stejně bude volit Babiše. „Protože ten Bartoš, no...“

reklama

Piráti a STAN se s lidmi v ulicích jižních Čech potkávají v týdnech před volbami pravidelně. Tentokrát uspořádali akci v centru. Nechyběl koutek, kde si mohly hrát děti, dospělým se podávala káva, rozdávaly se nanuky. Dvě starší ženy, které na kávu přišly, ale kandidátům do Sněmovny tak trochu vyrazily dech.

Volila bych Kubu… Synovi jsem řekla, ať volí ANO

„Bartoš mi není sympatický, ty jeho copánky a ty výroky,“ vyprávěla Naděžda Šteflová.

„Ta droga mě mrzí. Ta droga opravdu lidí změní,“ dodávala vedle sedící Marie Žemličková.

Obě ženy se pak u kafíčka, které jim zástupci STAN a Pirátů nabídli, rozpovídaly. Shodly se, že Piráti jsou na politiku příliš mladí a je tedy lepší volit někoho, kdo má zkušenosti.

„Já bych nejraději volila toho jihočeského hejtmana Kubu. On nekandiduje? To je škoda. Ale ODS se mi stejně nelíbí. Kuba je strašně šikovný, chytrý člověk, rozumný. ODS ale volit nechci,“ zamyslela se Naděžda Šteflová, která nepohrdla ani „předvolebním“ nanukem.

„Já vím, koho budu volit. Už jsme je dvakrát volili, letos potřetí. I synovi jsem řekla – Petře, jděte volit a volte ANO!“ prozradila Marie Žemličková.

Vysvětlila také proč.

„Mám dojem, že mají takové lidové jednání. Teď se mi nelíbilo, koukala jsem, jak ti novináři za ním (premiérem) šli jak vosy. Raději jsem to vypnula.“

Pochvalná slova od důchodce. A proč to spojení?

Jak na této akci, tak i na té, kterou měli Piráti a STAN v Českých Budějovicích v minulých dnech jen o pár desítek metrů dál, se zastavovali jak mladí, tak i starší potenciální voliči.

„A mně se Piráti líbí. Pročetl jsem si jejich program a asi je budu volit. Babiše už ne. Ano, přidávají nám, ale všechno se zdražuje tak, že to ani nepocítíme,“ překvapil pán kolem sedmdesátky, který se představil jako Ladislav. „Nene, příjmení vám neřeknu, ještě to někam napíšete,“ smál se a prchal pryč.

„Budu volit Piráty, protože mi přijde, že mají nejkonstruktivnější program. A protože si myslím, že chtějí dělat racionální politiku,“ vysvětlil například Víťa Haikl.

Ne všem se zřejmě líbí spojení Pirátů a STAN.

„Uvažuji, že budu volit Starosty, ale tomu, že se dali dohromady s Piráty, moc nerozumím. Nezdá se mi, že by měli mnoho společného,“ pokrčila rameny mladá žena, která si vzala letáček, ale nanuka odmítla.

Nanuky lepší než „Babišova“ zmrzlina. A volební preference...

Nad tím, proč Pirátům a STAN, kteří ještě před časem byli podle předvolebních průzkumů na prvním místě, klesají preference, se pro Parlamentnilisty.cz zamyslel náměstek primátora Českých Budějovic Viktor Vojtko, který kandiduje za STAN a je dvojkou jihočeské kandidátky. „Asi to má víc důvodů. Jednak byly prázdniny, mnozí lidé se té politice ještě úplně nevěnovali. Teď je vidět velká změna. I tady na ulici se spousta lidí chodí ptát, zajímá je, co máme v programu, co chceme prosazovat, kdo za nás kandiduje a podobně. To o těch prázdninách jednoznačně nebylo, i když jsme v těch ulicích byli také,“ vysvětloval a pokračoval. „Navíc kampaň většiny stran zvyšuje na intenzitě a je agresivnější, i toto hraje roli a mobilizuje ty voliče nějakým způsobem dál,“ uvedl s tím, že ale podle signálů, které mají, se situace, co se týče preferencí, začíná pomalu zase obracet k lepšímu.

Řekl také, co si myslí o tom, že zatímco oni nabízí nanuky, ANO zmrzlinu.

„Tak vzhledem k tomu, že jsme ty nanuky připravovali poměrně dlouho, už vlastně od jarních měsíců, tak nám to spíš přišlo jako taková rychlá reakce na to, co jsme měli připraveno my. Když se to dostalo ven. Každý ať si nabízí, co uzná za vhodné. Já myslím, že náš nanuk je lepší než zmrzlina od Babiše,“ zasmál se a ve stejném tónu dodal.

„Máme ho z českých jahod, je to vyrobeno tady v České republice. Vanilková a čokoládová zmrzlina… nevím, že by se vanilka a čokoláda v České republice dala vyprodukovat.“

