Špatné zprávy pro premiéra: První výzkum ukazuje na budoucího šéfa ČSSD. Že by Hamáček nebo Sobotka byli Babišovými soupeři? Vyloženě směšné

Nejvíce nominací na předsedu ČSSD získal na krajských konferencích současný místopředseda strany Jan Hamáček. Podpořili ho sociální demokraté v pěti krajích. Tři nominace má úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec a po jedné bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, jihočeský hejtman a kritik dosavadního vedení Jiří Zimola, starostka České Lípy Romana Žatecká a primátor Olomouce Antonín Staněk. O předsednické křeslo se uchází i zastupitel a ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl. Mimořádný sjezd ČSSD se koná 18. února v Hradci Králové.

Hamáček v České televizi před několika dny uvedl, že sjezd by měl rozhodnout o tom, jestli strana bude vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě. Předpokládá, že sjezd 18. února neskončí a bude přerušen. Pokračovat by mohl za dva nebo tři týdny, kdy by se dovolila zbývající část vedení a zároveň by se řešil pokrok ve vyjednáváních.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



Hamáček má nominaci na předsedu strany z Prahy, středních Čech a krajů Karlovarského a Královéhradeckého. Jeho kandidaturu podpořili i v Libereckém kraji, kde zároveň nominovali Žateckou. Chovance preferují v Plzeňském, Ústeckém a Zlínském kraji. Zimola má nominaci z jižních Čech, Krejčík z jižní Moravy a Staněk z Olomouckého kraje. Sociální demokraté v Moravskoslezském kraji, Pardubickém kraji a na Vysočině nenominovali do čela ČSSD žádného kandidáta.

Agentura Phoenix research na pozadí těchto informací dotazovala jak příznivce, tak i ryzí nevoliče sociální demokracie. V obou případech na vzorku téměř tisícovky respondentů zvítězil někdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Respondenti sympatizující s ČSSD jej označili v 17 procentech, 14 procent podpory má Jan Hamáček, o procento míň Jiří Zimola. Desetina těch, kteří sympatizují se socdem, se přiklonila na stranu Miroslava Krejčíka.

Respondenti, kteří nevyjádřili ČSSD sympatie, na první místo potenciálního lídra taktéž vybrali Milana Chovance (16 procent). Druhým byl Jiří Zimola (15 procent) a až třetí místo obsadil Jan Hamáček (12 procent). O něm jsme o víkendu informovali, že v případě jeho zvolení předsedou s největší pravděpodobností dojde na dohodu s premiérem Babišem. Hamáček by se v tomto rozpoložení měl ocitnout ve vládě jako ministr obrany. Tam už se podle všeho nepočítá s Karlou Šlechtovou.

Další otázka agentury Phoenix se zaměřila čistě na osobnosti ČSSD, které by mohly být soupeřem Andreje Babiše. Tak namátkou: Soupeřkou by podle respondentů asi jen těžko byla Michaela Marksová (6 procent) nebo Jan Chvojka (8 procent). Stejně žalostně dopadl také poslanec Bohuslav Sobotka (5 procent) nebo Jan Hamáček (5 procent). Ukazuje se, že většina z dotázaných bere tyto tváře sociální demokracie víceméně jako neschopné čelit síle Andreje Babiše. Na druhém pólu se ocitá Jiří Zimola (9 procent), exhejtman Michal Hašek (14 procent) nebo výše zmíněný Milan Chovanec (12 procent).

Na otázku společné koalice ČSSD a ANO se názory různí. Osmatřicet procent je pro, dvaatřicet proti. Těm odpovídajícím, kteří by s koalicí souhlasili, pak agentura položila otázkou závěrečnou: Kdo by měl stát v čele této koalice za ČSSD? Dvaadvacet procent označilo Jana Hamáčka, osmatřicet procent Jiřího Zimolu a rovných 40 procent obdržel Milan Chovanec. Je tak patrné, že řada respondentů vnímá Chovance jako nejvýraznější osobnost nejen ve vztahu k sociální demokracii, ale rovněž k premiérovi v demisi Babišovi.

Již dlouhodobě stojí v sociální demokracii proti sobě dva hlavní názorové proudy. Jeden konzervativní, který reprezentují především účastníci tzv. lánského puče z roku 2013, jako jsou Michal Hašek a Jiří Zimola, ale také Jaroslav Foldyna či Zdeněk Škromach. Druhý proud patří k liberálnímu křídlu a reprezentují ho lidé jako Hamáček, Bohuslav Sobotka, Michaela Marksová či Jiří Dienstbier.

Na sjezd strany přijede na Chovancovo pozvání čerstvě znovuzvolený prezident Miloš Zeman. Na ten poslední, kde byl loni v roli předsedy potvrzen tehdejší premiér Sobotka, někdejší šéf ČSSD Zeman pozvánku nedostal. S částí sociální demokracie měl Zeman v poslední době napjaté vztahy, někteří členové ho naopak podporují. Účast Zemana na sjezdu podle Chovance znamená, že prezidentovi není osud sociální demokracie cizí.

Anketa Který kandidát na předsedu ČSSD je nejlepší? Hamáček 5% Chovanec 10% Zimola 54% Krejčík 1% Staněk 4% jiný kandidát 1% je mi to ,,šumák" 25% hlasovalo: 11369 lidí

Obdobný názor jako Krčál, co se týče dohod mezi kraji, pak má i Jaroslav Foldyna z Ústí nad Labem. Kandidát na místopředsedu Ondřej Veselý z jižních Čech se však obává, že i když avizovaných dohod byla spousta, spousta z nich na konferencích nevyšla. „Věřím, že kdyby se hlasovalo aklamací, tak to dopadne, jak je dohodnuto. Ale když hlasujete tajnou volbou, tak se mnoho delegátů vzbouří,“ podotkl Veselý.

Přelomový sjezd vnímá i jeden z kandidátů na předsedu Jiří Zimola. „Jde o hodně, někteří kandidáti na předsedu se evidentně snaží předjednat si svou podporu uvnitř strany. Já stále doufám, že situace, do níž se ČSSD dostala po neúspěšném vládním projektu především vinou současného vedení, se nakonec odrazí i ve volbě nového předsedy,“ uvedl Zimola.

autor: Tomáš A. Nový