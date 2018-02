Nejvíce nominací na předsedu ČSSD získal v krajích Hamáček

Hamáček dnes v České televizi uvedl, že sjezd by měl rozhodnout o tom, jestli strana bude vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě. Předpokládá, že sjezd 18. února neskončí a bude přerušen. Pokračovat by mohl za dva nebo tři týdny, kdy by se dovolila zbývající část vedení a zároveň by se řešil pokrok ve vyjednáváních.