Supermarkety máte radši než občany! Fialův muž na hanbě. „Nejhorší vláda“ v potravinách

Zmínil, že až 50 zemí je z 30 % závislých na dovozu obilovin z Ruska a Ukrajiny a asi 20 zemí je závislých z více než 50 %. V Evropě prý díky společné agrární politice nedostatek jídla nehrozí, takže EU může přispívat k světové nabídce jídla. Ovšem je prý potřeba zajistit, aby jídlo bylo pro občany EU cenově dostupné a také zajistit dostatek hnojiva, aby ceny klesly a nehrozily výpadky dodávek. EU prý musí zůstat „plně mobilizovaná“, aby mohla Ukrajině pomoci exportovat její zemědělskou produkci. Tedy například se snažit o to, aby černomořská obchodní trasa zůstala funkční.

„Ministři G20 také podtrhují, že současná potravinová krize musí být řešena udržitelným způsobem a zdůraznili důležitost urychlení transformace našeho potravinového systému,“ pravil Bek s tím, že to je v souladu s výsledky summitu OSN z roku 2021 a s agendou EU, kterou určuje Green Deal a strategie Farm to Fork. Ujistil přítomné, že EU bude dále spolupracovat s mezinárodními partnery, například OSN, aby snížila riziko narušení dodavatelských řetězců a dominového efektu růstu cen potravin. A že také bude třeba podporovat malé a středně veliké zemědělce.

Na ministrova slova ovšem reagoval europoslanec ANO Martin Hlaváček, bývalý náměstek ministra zemědělství: „Pane ministře, vy jste se tady zaklínal cenovou dostupností potravin. Tak já se ptám, proč to neděláte? Vy reprezentujete vládu, která snížila podpory zemědělcům, těm, kteří produkují potraviny, a dala je těm, kteří žádné potraviny neprodukují. Vládu, která nepomohla s cenami vstupů, vládu, která má nejvyšší DPH na potraviny v Evropě – to jsou fakta – a vládu, která způsobila, že v průběhu několika měsíců tohoto roku potravinová inflace dokonce předstihla inflaci energetickou. To je rekord,“ pravil na Bekův účet.

A dodal: „A co je nejhorší? Necháte ještě padnout malé a střední české producenty potravin. Jste asi poslední vládou v Evropě, která také miluje obchodní řetězce víc než vlastní občany. My je tady naštěstí tolik nemilujeme. Tak já bych chtěl jenom poprosit, abyste buď začali dělat to, co tady v Evropě říkáte, anebo abyste se tady paní komisařce raději příliš nepletl pod ruce, až budeme řešit ceny potravin.“

Bek ovšem reagoval, že v europarlamentu byl kvůli předsednictví Evropské rady, tedy by neměl komentovat situaci v jednotlivých členských státech. A že čeká, že tento rozdíl bude členům europarlamentu nejen znám, ale bude i respektován.

Hlaváček se snížení DPH věnoval i dříve. „Včerejší debata s potravináři jasně potvrdila, že snížení DPH na potraviny by cenám ulevilo, pokud by si ho ovšem v kapse nenechaly obchodní řetězce! Výzva pro Tomáše Prouzu, SOCR a vládu: dokážete se domluvit na závazku, že snížení DPH supermarkety ‚nesežerou‘? To se asi bojíte, co?“ dorážel na Potravinářskou komoru, Úřad vlády a také Tomáše Prouzu, viceprezidenta Hospodářské komory.

