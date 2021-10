Tady měl Babiš rekord. Karviná promluvila a Fiala ať nejezdí

reklama

„Fandím Babišovi,“ konstatují i po volbách svůj názor někteří skalní voliči ANO v Karviné. Teď už s notnou dávkou zklamání. Přímo ve statutárním městě dostalo hnutí ANO rekordních 45 procent. Ostatně celý Moravskoslezský kraj dával ve volbách jednoznačně najevo, koho by rád v čele státu viděl. Výsledky z regionu nekopírují celorepublikový trend. „Pro staré lidi je Babiš dobrý. Vypadá nejsolidněji. Co slíbil, to udělal,“ hodnotí u místního náměstí jeden ze seniorů. „Ale co já s tím můžu udělat?“ ptá se a bezmocně posunuje s kšiltovkou.

Centrum v Karviné. Foto: Daniela Černá

V centru města pár lidí využilo posledních hodin příjemnějšího počasí a posadili na lavičku s dětmi. „Říkají, že jsme Babišův kraj. Tady je hodně starších lidí a ANO se o ně stará. Dostali přidáno i roušky dostali. Proto asi tíhnou k Babišovi,“ říká Šárka Lýsková z Karviné. Popisuje trend, že mladší lidé odcházejí za prací do jiných regionů. Přesto platí, kdo chce, zaměstnání si najde i na severu Moravy. „Jen je práce málo zaplacená. Daleko méně, než například v Brně nebo v Praze,“ říká ze zkušenosti. Jméno vyhlášeného hornického města dávno padlo. „To bylo. Šachty končí. Pár je otevřených, ale mají se zavírat,“ potvrdila Lýsková.

Kritizovala to, jak ukazují Karvinou v médiích. „Cikáni? To je všude. Mám z toho nervy, jak vidím, jak Karvinou představují. Vždy ukazují jen lokality, kde jsou nepřizpůsobiví. To je v každém městě. Každé město má nějakou část, kde takoví lidé bydlí. Já se nebojím. Je to všude stejné,“ dodává.

Osudový zásah pro komunisty a ČSSD

Tradiční levici zasadili voliči snad nejhorší ránu. I kdyby složení Poslanecké sněmovny stálo na Karviné, do Sněmovny by se komunisté nedostali a ČSSD jen s odřenýma ušima. Konkrétně získali sociální demokraté ve statutárním městě 6,53 procenta.

I když tady na vládu komunistů někteří s nostalgií vzpomínají, z parlamentních voleb si odnesli z hornického města zisk 953 hlasů, což je 4,53 procenta. „Už nejsem nejmladší, abych volby sledovala celé, ale dívala jsem se. Karviná byla město havířů a komunistů a podívejte se, jak dopadli,“ konstatuje smutně asi pětasedmdesátiletá seniorka Alena z Karviné. „Bohužel, nikdo neuspěl. Mě to mrzí. Komunisté tady vládli léta páně. Pro obyčejné lidi to bylo přijatelné,“ říká seniorka, která vyrazila se sousedkou na náměstí na zmrzlinu.

Náměstí v Karviné. Foto: Daniela Černá

I tady řadě lidí vadí současná nedostupnost vlastního bydlení, zdražování, nízké výdělky nebo možnost v podstatě jakýchkoli jistot. Málokoho potěší přesvědčení, které vítá nakupující před obchodním domem Tesco.

Před obchodním domem Tesco. Foto: Daniela Černá

V centru města už to vypadá, jako by žádné volby ani neproběhly. Všechny plakáty jsou pryč. Ve výloze narazíte snad jen na tento:

Jedna z posledních politických reklam. Foto: Daniela Černá

Na okraji Karviné ještě volby připomenou plakáty. Druhé místo tady obsadila SPD. Přísaha nezabodovala.

Plakáty na okraji Karviné. Foto: Daniela Černá

Tomáš Hanzel, bývalý primátor a končící poslanec ČSSD už prohlásil pro média, že je mu „hluboce líto, že ČSSD nebude v Parlamentu.“ Chce se věnovat rodině a případně posílit komunální politiku nebo se podílet na obnově ČSSD. Primátor statutárního města Karviná Jan Wolf je také člen ČSSD. Není tajemstvím, že i přes úspěchy ANO je Karviná stále, alespoň co se týká obsazení důležitých postů na radnici nebo v městských organizacích, spíš baštou sociálních demokratů. Zatímco dřív se mohli lídři obávat, že je zválcuje Babiš, teď přibývají další protivníci z řad Spolu a PirSTAN.

Před fakultou Slezské univerzity jsme slyšeli toto: „Výsledky jsou úplně skvělé, jsem spokojený,“ konstatoval s radostí devatenáctiletý Jakub, který studuje zatím dva týdny mezinárodní obchod. Voleb se účastnil a má i jasný názor na premiéra. „Rakušan by byl lepší, než Petr Fiala. Je důležité, aby měl premiér charisma,“ uvedl. Každopádně, jako premiéra by bral i Fialu. „Cokoliv lepší, než Babiš,“ dodává. Spolužáky zatím Jakub moc nezná. „Ale všichni kamarádi, které mám, volili ANO. Nehádáme se. Jen nevím, co je k tomu vedlo. Asi covidové prázdniny,“ poznamenal. Spolu získalo v Karviné přes 11 procent, a tím i třetí místo ve volbách.





Před fakultou Slezské univerzity. Foto: Daniela Černá

