Tady to vydrtil Zeman. Občané hlásí: Drahoš je loutka Západu. Miloš dělá pro lidi, nebraňte mu! A nohy mě bolí taky, to není zlé

Žádný billboard. Ani plakátek. Jisté je, že za vítězstvím Miloše Zemana v prvním kole prezidentských voleb v Orlové množství jeho portrétů v ulicích nebude. Na první pohled to v centru města vypadá, že snad ani žádné prezidentské volby nejsou, až na pár plakátů profesora Jiřího Drahoše a nástěnku KSČM, kde komunisté informují o výsledcích.

Naopak velmi snadné je najít sympatizanty současné hlavy státu. Jedním z nich je místní starosta Tomáš Kuča z ČSSD. Koneckonců má to v rodině, jeho otec byl několik let asistentem Miloše Zemana, když byl předsedou ČSSD. Tomáš Kuča svůj jasný názor na hlavu státu už delší dobu nemění: „S panem prezidentem jsem se několikrát setkal osobně, nejen tady v Orlové, ale i na Pražském hradě při různých příležitostech i v době, kdy byl premiérem. Jeho názory jsou někdy radikální, ale je to člověk, který se svůj názor říct nebojí, i když je za to pak třeba potrestán. Za svým názorem si stojí. Pravda, někdy možná přestřelí, ale říká to, co si myslí, a nazývá věci pravými jmény.“ Podle Kuči naopak profesor Jiří Drahoš říká jen to, co chtějí lidé slyšet, ale konkrétní postoje chybějí.

Kuča: Lidé se rozhodovali podle toho, co kdo udělal

A proč má právě v Orlové Zeman úspěch? „Bude to i tím, že nás pan prezident navštívil. Bylo to v době, kdy nechtěl udělit státní vyznamenání, dávali mu tehdy červené karty a v Orlové se to nestalo. V Orlové byl pan prezident přijat velmi vstřícně. Mnoho lidí středního věku si pamatuje i to, že byl poslanec za Moravskoslezský kraj, na Ostravsko vždycky zajížděl rád. Asi citová vazba?“ zhodnotil Kuča. Uznává, že matematika je neúprosná, ale upozornil na to, že na doporučení od jiných kandidátů nemusejí lidé dbát. Starosta se netají ani tím, že ho potěšilo rozhodování místních voličů. „Radost jsem neměl, protože jsem chtěl, aby volby skončily prvním kolem, ale potěšilo mě to, že je vidět, že lidé se nerozhodují podle slibů, ale na základě toho, co kdo udělal,“ vysvětlil. A že jsou voliči Zemana prý chudší, zadlužení, nevzdělaní a starší? „Starší, zadlužení, chudší… Starší lidé určitě. Pan prezident je jim věkem bližší. My starší lidé máme dlouhodobou paměť lepší než krátkodobou, takže my si pamatujeme i jeho dřívější působení. I duely s panem Václavem Klausem, ať už byl jeden ministerským předsedou nebo druhý… Na ně se dalo dívat,“ podotkl s nadsázkou sedmačtyřicetiletý starosta.

„Hodně z nás dává přednost panu Drahošovi.“

Samozřejmě ne každý je tu fanouškem Miloše Zemana, našli jsme i ty, kteří by mu hlas určitě nedali. Že atmosféra ve městě není jen prozemanovská, si myslí Petr Pala z Orlové. „Hodně z nás dává přednost panu Drahošovi před panem Zemanem,“ zhodnotil. „Přestože není pan Drahoš politik, mohl by přinést něco nového. Navíc je z Jablunkova, a to je kousek. Myslím si, že by to mohlo být dobré,“ vysvětlil. V prvním kole dal hlas Drahošovi, teď si ale ještě pro jistotu počká i na jeho televizní vystoupení: „Počkám si na duel a pak se teprve budu rozhodovat,“ zkonstatoval. K podmínkám v regionu také zmínil: „Kultura tu sice není taková jako třeba v Havířově, kde se hodně investuje do kultury, ale Orlová je menší a žije tu více starších lidí. Žije se nám tu dobře. A doly? Zatím to vypadá, že by ještě snad dva roky měly jet. Co bude dál, to nikdo neví.“ Ani šedesátišestiletý pan Štěpán Krulikovský nemá k Zemanovi důvěru. „Já jsem Zemana nechtěl kvůli jeho věku. Kdyby byl mladší… Volil jsem Horáčka.“

„Co se děje kolem prezidenta? Z toho je mi špatně.“

„Jsem babišovec, co se týká vládní politiky, a zemanovec, co se týká prezidenta. To, co teď vidím, že se děje kolem prezidenta? Z toho je mi špatně,“ reagoval Petr Stach z Orlové, který tu dlouhá léta pracoval jako technik v jednom z místních bytových družstev. O politiku se, jak sám říká, zajímá od roku 1989. „Když nevyšlo první kolo, situace se zkomplikovala a druhé bude o prsa. Kdybychom neměli Prahu, Zeman by měl šanci,“ zhodnotil. Podle něj je situace otevřená. „Drahoš žádný politický názor nemá, je loutka koupená ze Západu, republice nepomůže, spíš uškodí. Podívejte se na jeho rozhovory, pokaždé mluví jinak, podle toho, kudy vítr vane, tam se naklání. A takového člověka… Prezident Zeman je pořád stejný. Jistě, mohl by si dávat více pozor na pusu, ale v okamžiku, kdy názor neřeknete dost ostře, aby se tím novináři začali zabývat, proletí jedním uchem tam, druhým ven. Je pravda, že zdravíčko moc nemá, ale nikdo, kdo by ho mohl zastoupit, není.“ Stach reagoval i na názory o tom, že voliči Zemana nemají dostatek vzdělání a jsou pouze z chudých regionů. „Uráží mě to, ale s tím se nedá nic dělat. Nesnáším pražskou kavárnu, havloidy, sluníčkáře. Pořád melou jedno a totéž. Mezi těmi, kdo volili Zemana, je spousta inteligentních lidí. Zemanovi žádný z protikandidátů nesahá po kotníky. Za pět let, co byl v prezidentské funkci, jasně dokázal, že je vlastenecký. Páteř má od toho, aby stál na nohou, a ne aby se klaněl nějakému Západu. Mocný Západ se tlačí na Východ více než my. Od nás jede někdo na Východ, a už je putinovec,“ uvedl.

Paní Jiřina Prudilová, která v lednu oslavila osmdesát, sice pochází z blízké obce Petřval, ale do Orlové jezdí poměrně často. Ani ona nemá pro kvality profesora Drahoše příliš pochopení. „Pan Drahoš mi připadá plytký jako všichni. Když měli možnost, nic neudělali, nechali republiku rozkrást.“ Hlas dá Zemanovi. Za co je kritizován, dobře ví, přesto říká: „Možná je pan Drahoš jen z poloviny tak vzdělaný jako pan Zeman.“ Domnívá se, že Zeman má zájem o lidi a že za nimi stojí, kdyby mu prý ostatní nebránili, udělal by daleko více. A že je Miloš Zeman nemocný? „Není. Já mám to stejné. Nohy… To není až tak zlá nemoc. Jinak je pan prezident zdravý, a to je důležité. Zase přijdu k volbám a podpořím Zemana,“ zopakovala a mimochodem přidala do rozhovoru pro ParlamentníListy.cz i zkušenost, kterou měl její vnuk z práce v zahraničí. „Byl půl roku v Anglii, přivydělal si a stálo mu to za to. Pracovní morálka je tam úplně jiná. Když se jde do práce, dělá se tam, ne aby se postávalo. Pan Babiš, ten je na své zaměstnance také takový. Když chtějí peníze, musejí pracovat.“

Je to jedno. „Pro nás obyčejné lidi robota není.“

Jenže když není za co zaplatit nájem, pak řada lidí rezignuje i na to, koho máme na Hradě. „Je to jedno, kdo tam bude. Stejně jen melou to samé dokola, slibují a život je stále horší. Říkají, že je práce dost, ale pro nás obyčejné lidi robota není. Jsou tu nějaké pobočky, ale chtějí, aby měl člověk školy nebo kurzy, když chce víc peněz. Základ 11 tisíc je strašně malý, zaplatíte nájem a končíte,“ popsal situaci Martin Stojka z Orlové. Sám práci má, ale co z toho? Z Vítkovických železáren si peněz moc neodnese: „Dělá se od rána do rána, nemůžete být ani s dětmi. Mám základ patnáct tisíc, čistého třináct, čtrnáct. Co s tím chcete dělat? Je to na houby.“

V prvním kole prezidentských voleb měl nejlepší výsledek Miloš Zeman v Moravskoslezském kraji a v rámci tohoto kraje v okrese Karviná. Z obcí Karvinska pak bodoval nejvíc právě v Orlové, kde mu hlas dalo 7 425 lidí a získal 65,25 %, profesor Jiří Drahoš tu získal 17,70 %, Marek Hilšer necelých šest procent, Michal Horáček s Pavlem Fischerem pod čtyři procenta, Mirek Topolánek 2,13 %, Jiří Hynek 0,80 %, Petr Hannig 0,43 %, Vratislav Kulhánek 0,26 %.



autor: Daniela Černá