Tajemný syn ve Španělsku. Po smrti Kellnera bude živo: Dědici a placení nepřátelé

Investiční gigant PPF po tragické smrti svého majoritního vlastníka a zakladatele Petra Kellnera oznámil, že se vedení skupiny ujímá menšinový akcionář Ladislav Bartoníček. Média i byznysové kruhy spekulují, zda jde o řešení dočasné nebo definitivní. Názory insiderů, co bude s PPF dál, se liší. Jeden z těchto pohledů nabízíme.

Tragická událost, která zasáhla celou zemi. Nejbohatší Čech a nepochybně nejúspěšnější český podnikatel, který svůj byznys dokázal rozšířit na několika kontinentech, zahynul ve svých 56 letech při nehodně vrtulníku v Aljašských horách minulou sobotu.

Anketa Přivolali byste policii na shlukující se a popíjející spoluobčany? Ano 34% Ne 66% hlasovalo: 2465 lidí

Do českého veřejného prostoru tato zpráva pronikla po necelých dvou dnech v pondělí ráno s odkazem na článek amerického deníku The New York Times. Od té doby je Kellnerův předčasný odchod tématem číslo jedna. Média plní pohledy ze všech stran.

Můžeme číst a slyšet pohledy radikálně levicové, tvrdící, že prostě zemřel miliardář, který údajně lichvářsky obíral chudé a zbohatl na základě korupce a divoké privatizaci, přes střízlivá hodnocení jeho letité podnikatelské činnosti až po osobní výpovědi lidí, kteří se s Kellnerem znali a popisují ho jako na své poměry skromného, pracovitého, charismatického, čestného muže, kterému záleželo na své vlasti.

ParlamentníListy.cz se rozhodly přidat i názory, které příliš veřejně slyšet nejsou. Redakci se svěřil zdroj z prostředí vysokého byznysu, který měl do Kellnerova světa vhled rozhodně bližší než mediální komentátoři. Široký rozhled našeho zdroje dobře známe, ale z pochopitelných důvodů nebudeme jeho identitu prozrazovat.

Podle něho je v budoucím vývoji skupiny PPF především řada neznámých. „Budoucnost celého kolosu, který se Kellnerovi povedlo obdivuhodně vybudovat, je hodně nejistá. Zevnitř firmy sice veřejně slyšíme ujištění, že se nic nemění, skupina má jasně nastavené systémy řízení, a byť bez svého zakladatele a vizionáře pojede dál. No, určitý čas nepochybně. Podle mě rok nebo dva se toho moc nezmění. Podle toho, co jsem slyšel, není moc pravděpodobné, že v čele PPF zůstane Ladislav Bartoníček. Nejvyšší liga českého byznysu je teď sice opatrná ve svých vyjádřeních, ale hodně bych se divil, kdyby za čas nepřišly snahy si PPF rozporcovat a některé podniky ovládnout,“ míní náš zdroj.

„Velkým vodítkem v hledání odpovědí nad budoucností PPF bude, zda se rodina časem rozhodne pustit do PPF Gate (sídlo firmy v pražských Dejvicích, pozn. red.) Daniela Křetínského, který už roky žije s Kellnerovou dcerou Annou. Pravděpodobnost této varianty neumím v tuhle chvíli odhadnout, ale jestli je skutečně pravda, co se proslýchá, že Anna Kellnerová je hodně po svém otci, pak tomu dávám vysoké šance. Můj známý, který do osobního života Petra Kellnera díky kontaktům s ním trošku pronikl, říká, že Anna je trochu jako Petr v sukni. Je tu jedno velké ale. Petr Kellner si podle všeho, co jsem v minulosti slyšel, nepřál, aby se jeho korunním princem stal právě Křetínský. To se všeobecně vědělo,“ tvrdí.

Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 80% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 8412 lidí

Nikdo prý dosud neupozornil na další důležitou věc. „Abychom tuhle neznámou mohli vyřešit, museli bychom vědět víc. Bude záležet na tom, jak dojde v rámci dědického řízení k rozdělení majetku. Tady upozorňuji, že všechny ty mediální rádoby zasvěcené komentáře vynechávají, že Petr Kellner byl ženatý podruhé a z prvního manželství má syna Petra. Ten momentálně pracuje na vysokém manažerském postu v Barceloně. Zda s ním byl už dřív majetkově vypořádaný prakticky nikdo kromě rodiny neví. Pokud ne, všechno může být jinak. Syn z prvního manželství nemusí mít teoreticky žádné silné citové vazby na otcovu druhou rodinu a podle toho jednat,“ zamýšlí se zmíněný obeznámený zdroj.

„Český byznys čeká hodně změn, souhlasím s tím, že už to nebude nikdy jako dřív. Kellner měl na byznys geniální mozek. Jak to celé s PPF dopadne bude každopádně jasnější za čas, až uplyne víc času a opadnou vášně z obou stran. Tvrdit, že to byl lichvář, co zbohatl na tom, že obyčejné lidi uvrhl do dluhových pastí, je kravina. Fakt první, ty lidi nikdo nenutil si půjčovat. Fakt druhý, Home Credit není žádný lichvářský podnik. Ostatně někdo z Člověka v tísni dokonce teď prohlásil, že Home Credit se stal lídrem v oblasti odpovědných půjček a jde o firmu se skvělou kulturou. Můžu mít pochopení pro ty, co bojují za chudé a předlužené, hlavně když to říkají politici, ale v případě Petra Kellnera jde ze strany těch kritiků o čisté lži a hyenismus. Home Credit i Air Bank se chovají velmi trpělivě a dlužníkům dávají hodně prostoru. Lichva a divoké vymáhání vypadá jinak. Jestli si půjčím, dostanu se do platební neschopnosti, neřeším to, kašlu na to a za půl roku to dá věřitel k soudu, co je na tom za lichvu? To je vymahatelnost práva,“ dozvěděli jsme se.

Kde se tyto názory vzaly? „Tyhle nesmysly teď šíří celá řada novinářů, politiků a aktivistů placených bůhví odkud. Významně to podle mě pramení z toho, že všechny tyhle levičáky spojuje odpor ke Kellnerovu vidění světa. Byl konzervativec a poslední rok to dával stále víc najevo. Odpor k politicky korektním levicovým západním ideologiím, které rozkládají naši civilizaci, se mezi sluníčkáři neodpouští,“ uzavírá své pojednání o Petru Kellnerovi a jeho byznysu důvěryhodný zdroj ParlamentníchListů.cz.

Černý prapor na sídle PPF v Praze-Dejvicích. Foto: Twitterový účet Skupiny PPF

