To Rakušan nechtěl: Ve věci migrace úder z nečekané strany

Ministr vnitra Vít Rakušan neříká české veřejnosti pravdu o migračním paktu. Tvrdí to už i koaliční politici včetně europoslance Tomáše Zdechovského. Velké otazníky totiž visí nad částkou, kterou by se naše země každoročně vykupovala z povinnosti přijímat migranty. Rakušan mluví o půl miliardě korun, ale padla i suma 15 miliard Kč.

reklama

Vášnivé diskuse nad dopady migračního paktu EU na Českou republiku pokračují. V minulém týdnu se během mimořádné sněmovní schůze na toto téma nepřímo zapojila i bruselská komisařka Johanssonová, když fakticky sdělila, že ministr Rakušan neříká pravdu ohledně údajné výjimky pro Česko.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5471 lidí

Padala silná slova, kdy někteří politici spjati s vládními stranami otevřeně obvinili Víta Rakušana, že lže české veřejnosti, protože naše země v paktu žádnou výjimku dojednanou nemá. Pouze si o ni může požádat a následně bude záviset jen na Bruselu, jak o ní rozhodne.

Diskuse pokračuje a tentokrát nejde o nic jiného než o peníze. Migrační pakt totiž nabízí členským státům unie možnost vykoupit se z „povinné solidarity“ a místo přijetí na kontinent dorazivších migrantů poslat do bruselského rozpočtu tučné částky.

V případě České republiky by „povinná solidarita“ s postiženými zeměmi znamenala přijetí 30 tisíc migrantů. Na to podle všeho naše země nemá nejen volné kapacity v utečeneckých centrech, ani vůli. Proto je na stole otázka, kolik bychom jako stát museli ročně do unijní kasy zaplatit, aby nás nikdo nenutil být povinně solidární a migranty přijmout.

Ministr vnitra Vít Rakušan v nedělním pořadu České televize OVM sdělil, že se jednalo o necelou půl miliardu korun ročně. „Vychází nám to přibližně na nějakých 18 milionů eur ročně, jsme u nějakých 480 milionů korun. Ta částka je indikativní a každý rok se podle jednotlivé krizové situace bude určovat a vypočítávat znovu,“ řekl Rakušan.

Naproti tomu leží odhad násobně vyšší, který předložil ekonom Lukáš Kovanda. Ten uvádí, že by naše země mohla platit dokonce až 15 miliard korun ročně.

„Migrační dohoda EU, k níž se Česko loni připojilo a nyní opět plní média, může mít nečekaně výrazný dopad na peněženky daňových poplatníků v ČR. Česko se totiž zavázalo, že v případě silných nebo rychlých migračních toků, se bude podílet na přijetí buď nejméně 30 tisíc migrantů ročně, nebo na platbě ročně minimálně 600 milionů eur, tedy dle dnešního kurzu více než 15 miliard korun. To, kolik má Česko přijmout uprchlíků, přitom určí Evropská komise, stejně jako případně částku, kterou se může země z jejich přijímání ‚vykoupit‘,“ píše na síti X ekonom Kovanda.

O jakou částku nakonec půjde, podle dostupných zdrojů skutečně rozhodne až Evropská komise. Takové vysvětlení podporuje i koaliční politik, lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz upozorňuje, že Vít Rakušan neříká české veřejnosti pravdu.

Fotogalerie: - Schůze číslo 98

„Pravda je tam, že ministr (Rakušan, pozn. red.) nemluví pravdu. Částku každý rok bude stanovovat Evropská komise,“ sdělil Zdechovský naší redakci.

Jeho kolegyně z Evropského parlamentu a šéfka KSČM Kateřina Konečná se obává částek mnohem vyšších, než jaké Rakušan odhaduje.

„V tuto chvíli lze asi jen těžko předvídat, o jaké částky se bude jednat, ale pokud se dívám na napětí, které ve světě panuje, pak se obávám spíše těch vyšších cifer. Každopádně tento systém je naprosto šílený – odmítám platit ‚výpalné‘ za nepřijaté uprchlíky. Bojovala jsem a bojuji proti migračnímu paktu dojednaného Dozimetrem Rakušanem a věřím, že občané takovým praktikám napříště řeknou STAČILO!“ Vzkázala.

„To, co tvrdí pan ministr, je samozřejmě jeho obvyklá demagogie. V migračním paktu se mluví o relokaci minimálně 30 tisíc nelegálních migrantů. Zároveň je v dokumentu napsáno, že může EK zvýšit počet relokací nebo finanční příspěvky. Třeba minulý rok bylo žadatelů o azyl do Evropy cca 1,2 milionu. Podle těch kvót, které vycházejí z distribučního klíče a při vědomí, že minimalní stanovená částka za jednoho migranta je 20 tisíc eur, to pro ČR znamená miliardy korun nebo tisíce nelegálních migrantů,“ soudí volební lídryně ANO pro volby do EP a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová.

O tom, co bude migrační pakt pro Českou republiku znamenat, promluvil nedávno pro ParlamentníListy.cz i právník Robert Kotzian, který se dlouhodobě tematice tohoto unijního dokumentu věnuje. Pakt podle něho jednoznačně přerozdělování migrantů po členských zemích EU obsahuje.

Zabýval se i otázkou tolik skloňované výjimky z paktu pro Česko, která podle všeho skutečně neexistuje. „Ylva Johanssonová poněkud neobratně řekla vlastně jen to, co víme. A to, že Česká republika si bude moci požádat o snížení příspěvku do povinné solidarity, popřípadě o jeho anulování. Ale vždy jen pro jeden rok. Vít Rakušan naproti tomu dlouho stavěl věc tak, že výjimka je jasná a vlastně rozhodnutá. Jenže Ylva Johanssonová řekla, že ji můžeme získat, tedy si o ni požádat. A právě v tom je ten rozdíl, o kterém se celou dobu debatuje. Kouzelné bylo, když také napsala, že migrační pakt požaduje povinnou solidaritu – a ve stejný den ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, stejně jako Vít Rakušan ze STAN, napsal, že v migračním paktu není povinná solidarita. A pak na tom trval. Tak bych řekl, že komisařka Johanssonová hnutí STAN moc nepomohla,“ uvedl Kotzian pro PL.

Psali jsme: Výmysly Víta Rakušana. Lež, co se zjistí až za dva roky, rozebírá právník Rajchl Migrační pakt je výhodný, spustil u Moravce Rakušan. Výjimky by prý byly neevropské „Migrace, největší bubák“. Ministr Dvořák kázal o nemravnosti „Moc Rakušanovi nepomohla.“ Pravda o EU a migračním paktu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama