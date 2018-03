To si dělají p*del. Jak koule. Jsem zhnusený! Lavina odporu vůči „nové hymně České republiky“ se šíří politikou i uměním

„A je to tady. Nedělají si prdel. Myslí to smrtelně vážně. Ta nová aranž působí, jako kdyby to hrál orchestr a sbor, kteří o sobě vzájemně nemají ani tušení, a do toho si občas hystericky přisadí nějaký sólista. Věřím, že původní záměr ČOV byl myšlen dobře. Ale ten výsledek se fakt nepovedl. My, co naši hymnu známe, máme rádi a umíme ji, ještě máme šanci tam tu melodii vystopovat. Ale pro někoho, kdo se s ní setká poprvé, je to v podstatě nemožné,“ rozzlobil se na sociální síti Facebook Ledecký, když si poslechl jedno z nových zpracování nejdůležitější české písně.

Jedním dechem však dodal, že bychom se mohli i dobře pobavit, kdyby se nakonec česká hymna rozšířila i o druhou sloku písně „Kde domov můj“. Až budou hokejisti, vrhači oštěpů či vrhači koulí zpívat „duše útlé v těle čilém“, užijeme si podle Ledeckého nějakou tu legraci.

Anketa Líbí se vám návrh nové úpravy hymny České republiky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 780 lidí

Janek Ledecký nebyl zdaleka jediným milovníkem české hymny, který se zděsil, když se dozvěděl, jakým způsobem by se hymna mohla změnit. Ozvali se právník z Brna Tomáš Tyl, dramaturg a reportér pořadu Reportéři ČT Marek Wollner nebo pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD nebo politolog Jiří Pehe.

„Buehehe! Tak tohle jsem se zasmál. Je to, jak kdyby skromnou píseň slepého muzikanta hráli Alexandrovci a ještě na burlacký motiv – v La Scale. U skalin jsem se v hudbě ztratil, a co bylo do květu, vůbec nevím. Slepý houslista Mareš by hořce zaplakal. Kde domov můj je píseň lyrická, skromná, až intimní, vyznávající lásku k vlasti a národu. S tady tou pompou si vycpěte trumpetu. Cirkusáci,“ napsal Tyl.

Zdá se mu, že česká hymna byla divákům nově představena tádžickým armádním sborem.

Podle Marka Wollnera dostala česká hymna na frak. Pokud sportovci chtějí zvyšovat sebevědomí, možná by stačilo, kdyby podávali sebevědomější výkony.

„Myslím, že ta hymna dostala fakt na frak. Vlastně mě udivuje celé tohle sebevědomé kutilství na hymně ze strany sportovních funkcionářů. Co kdyby sportovci neodvozovali sebevědomí od hymny, ale od sebevědomějších výkonů?“ zeptal se.

Pardubický hejtman Martin Netolický se podivoval nad tím, že v českém sportu chybí peníze, ale na takovéhle experimenty je zřejmě peněz dost.

„VZKAZ PRO ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR: HRŮZA. JE TO AKUSTICKY JAKO KOULE. ZVUK SE JEN VALÍ. Starejte se o to, co je vaším úkolem, tedy o přípravu českých sportovců na letní a zimní olympijské hry, a nechte být osvědčené státní symboly včetně hymny, která doznala nového aranžmá před deseti lety. Na Zimní olympijské hry dětí a mládeže v Pardubickém kraji, které jenom rozpočet kraje vyšly na deset milionů korun měl ČOV přispět 2 miliony. Přitom sponzoři jako např. Lesy České republiky, nebo EON dali násobně více. Na vyhledávání talentů peníze nejsou, ale na toto jsou? Někdo by měl už konečně nahlas říci, co se po ČOV má chtít. Nevím proč potřebujeme prodloužit státní hymnu, opravdu nevím. Jsem otrávený, zhnusený. Co by na toto dílo řekl autor hudby František Škroup? Tylovým slovům téměř není rozumět. Prosím žádné experimenty!!!“ rozčílil se.

Aktivista Jakub Pitron doplnil, že špatně slyší, ale hymnu v této podobě by si asi moc nezazpíval, protože nedokáže pořádně zachytit slova.

Politolog Jiří Pehe se skladatele Miloše Boka trochu zastal. Ať už si prý o návrzích nové verze hymny myslí cokoliv, tak prý nic nemůže být horší než verze hymny, kterou nechal zahrát Jásir Arafat Václavu Havlovi v roce 1997. „Ať už je nová hymna jakákoliv, nic nemůže překonat její prezentaci palestinským orchestrem při návštěvě Václava Havla u Jásira Arafata v roce 1997. Ucho mám dobrý, ale že jde o Kde domov můj, jsem poznal až ke konci,“ napsal Pehe na sociální síti Twitter.

Publicistka, která se zabývá bezpečnostními otázkami, Miroslava Pašková napsala, že jí nová verze hymny připomíná duet Karla Gotta s Danielem Hůlkou. „Asi nejsem jediná, komu to zní rozladěně, nesrozumitelně, v jeden moment připomíná duet Gotta a Hůlky z pohádky Z pekla štěstí,“ napsala.

Novinář Michal Zlatkovský zašel ještě dál. „Ta nová nahrávka je čiré WTF, ale zajímavé je pustit si i ty starší verze kvůli zjištění, že tu sladkobolnou vodrhovačku nezachrání ani dvacet orchestrů.

Nové české hymně se věnuje také čtvrteční vydání deníku Právo. I na stránkách tohoto listu zaznívají především kritické názory. Zpěvák skupiny Tata Bojs Milan Cais se netajil tím, že je z návrhu na novou podobu hymny rozčarovaný. „Z prvního poslechu jsem poněkud rozčarován. Ať už jsou záměry k úpravě jakékoli, myslím, že jsou na světě věci, na které by se sahat nemělo,“ prohlásil zpěvák.

Podobně se na novou podobu hymny dívá i zpěvák skupiny Lucie Michal Dvořák. „Zbytečně vyhajpované, někdo chce ukázat, co všechno umí. Řemeslná práce je to dobrá, ale míjí se to se zaměřením hymny,“ uvedl zpěvák.

Zpěvák Ondřej Ruml také nevidí důvod hymnu předělávat.

Poslední ránu nové verzi hymny zasadil kytarista Monkey Business Ondřej Krejčoves. „Pěkně se nám roztekla. Je slyšet, že autor nové verze se sakra snažil ten náš zemský ráj ještě víc rozrejpnout. Nemůže to prostě nechat být tak, jak to je, takový selfíčko, ale nedivím se. Taková je doba. Asi opravdu dekadentní... Je to všechno rozlitý, bez kontaktu s pravdou,“ uvedl Krejčoves.

Zdá se tedy, že Český olympijský výbor se svým nápadem na úpravu české hymny tvrdě narazil.

