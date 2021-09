Ubodal dvě bezbranné a nevinné ženy. Pohlédněte do tváře muži, jehož usvědčila nová metoda

reklama

Ten den v říjnu si vyjeli kousek za Prahu a zalíbil se jim domek na okraji obce, protože v jeho bezprostředním okolí nikoho neviděli ani neslyšeli. Odložili jízdní kola, obešli zahradu a vnikli na pozemek. H. zůstal stát v bezpečné vzdálenosti od domu. R., vybavený nástroji v ledvince a kuchyňským nožem v pouzdře za pasem, se vydal až k domu, aby jej obhlédl zblízka. Z domu vyběhl pes a začal na R. štěkat. Tak se zloděj schoval za keřem.

Pes svým štěkáním přivolal majitelku domku. Paní Věra (78 let) nejdřív R. vyzvala, aby se jí ukázal a vylezl z toho keře. Neuvěřila, že přišel jenom krást ovoce a prohlásila, že na něj zavolá policii. Když se obrátila k R. zády, zaútočil a bodl paní Věru do zad. Ta nejdříve spadla na zem, ale ještě se zvedla se slovy „Paní, pojďte se podívat...“ vběhla do domu. Ve zdánlivě opuštěném domě byla totiž i jedna návštěvnice. Na dlouho odkládanou návštěvu „staré známé“ přijela dopoledne lékařka, vysokoškolská pedagožka paní M.

H., když uslyšel štěkot psa a ženský křik, utekl, nasedl na kolo a odjel do Bohnic do márnice. Za nějaký čas přijel do márnice i R. Byl převlečený do neznámé teplákové soupravy, založil oheň, na kterém spálil svoje boty a do ohně vhodil i kuchyňský nůž. Začal vyprávět, že zabil dvě ženy, že se ale na místo musí vrátit, aby se zbavil těl spálením na ohni. H. se začal R. bát a při první vhodné příležitosti odjel ohlásit vraždy policii.

Na místním oddělení oznámení dvou vražd moc nevěřili.

Oznamovatel byl kriminálník, a kdo ví, co si vymyslel. Nakonec se hlídka do obce vypravila. Jeden policista zůstal sedět v autě. Druhý nahlédl oknem do kuchyně domku a uviděl nohy ležící osoby. V tom okamžiku se v domku otevřelo okno a před zkoprnělého policistu sedícího v autě seskočil z prvního patra R. a začal utíkat k lesu. Policista začal střílet, ale pachatele nezasáhl. R. byl zadržen až druhý den časně ráno.

„Byl obviněn z dvojnásobné vraždy, měl přiděleného obhájce a já jsem se připravovala na prvotní výslech. Měla jsem za sebou hodiny a hodiny natočených rekonstrukcí či prověrek výpovědí, ale málo hodin natočených prvotních výslechů pachatelů. A právě prvotní výslech bývá ten nejdůležitější. Pokud je pachatel ochoten vypovídat, respektive pokud ho jeho obhájce nepřesvědčí, že je lepší mlčet, dozvíte se důležité informace, na kterých můžete dále stavět – potvrzovat, či vyvracet. Od kriminálky jsem věděla, že se R. hned po zadržení hlásil pouze k jedné vraždě a tu druhou, mnohem brutálnější, sváděl na H. Bylo rozhodnuto, že budeme výslech natáčet na videozáznam,“ řekla redakci někdejší vyšetřovatelka a analytička policejního prezidia Jiřina Hofmanová.

Z videa, které zachycuje vyšetřování dvojnásobné vraždy

R. překvapivě ke svému zanedbanému vzhledu mluvil spisovně a podrobně popisoval svoji i H. činnost až do okamžiku, kdy měl začít popisovat vlastní vražedný útok. Potom se zhroutil: „Já nevím, já to asi nezvládnu, protože to mám furt před vočima.“ Snaha o pokračování ve výslechu skončila neúspěchem. „Promiňte, ale já to mám před vočina, já si nemůžu pomoct, celý to vidím, to je hrozný.“

Paní Věra utrpěla 13 bodných, bodnořezných a řezných ran, poranění vznikla zaživa oběti a byla způsobena velkou intenzitou. Paní Milena utrpěla 41 bodných, bodnořezných, řezných ran, poranění vznikla zaživa oběti a byla způsobena velkou intenzitou.

Prověrkou výpovědi na místě činu, konfrontací a znaleckými posudky se podařilo prokázat, že útok na obě ženy vedla pouze jedna osoba jedním, totožným nástrojem. Ze znaleckých posudků vyplynulo, že R. netrpí duševní chorobou či poruchou, byla zjištěna porucha osobnosti s agresivními tendencemi. Jednal v afektu vzteku, protože paní Věra se mu postavila na odpor a v afektu strachu z prozrazení, protože paní Věra na něj chtěla zavolat policii.

Státní zástupce navrhl, aby byl obžalovanému uložen výjimečný trest. R. splňoval podmínky pro jeho uložení. Neobvykle brutálním způsobem několika desítkami ran ubodal k smrti krátce po sobě dvě bezbranné ženy.

Jednal z tak malicherného motivu jen proto, že majitelka domu, do kterého chtěl vniknout za účelem krádeže, se rozhodla mu vzdorovat. Splnil i druhou podmínku uložení výjimečného trestu: od raného mládí se dopouštěl trestné činnosti. Nenapravila ho ani řada vykonaných nepodmíněných trestů odnětí svobody. Krátce po propuštění z vězení se dopouštěl nové trestné činnosti. Závažnost trestné činnosti se zvyšovala, až dosáhla stupně nejvyššího. Možnost nápravy obžalovaného je obzvláště ztížena.

R. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 20 roků, pro výkon trestu byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.

Trest už má podle informací PL za sebou.

ParlamentníListy.cz ve spolupráci s bývalou vyšetřovatelkou Jiřinou Hofmanovou připravily pětidílný cyklus zaměřený na případy, které jí takzvaně prošly pod rukama. Dvakrát jsme se věnovali kauze Orlických vražd. Dále loupežnému přepadení Zempa Bečváry. Nyní dvojnásobná vražda v obci u Prahy a poslední díl bude věnován analýze rizika útoku v případech stalkingu a vražedného útoku schizofrenika.

