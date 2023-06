Ubytování až o 30 % nahoru. „Češi si tu i vaří. Ale paštiky? Ne.“ Z ostrůvku v Chorvatsku

reklama

Už několik týdnů se to na sociálních sítích i v některých médiích hemží zprávami, jak vysoké ceny na turisty v Chorvatsku čekají. Ano, zdražilo se, ale podle některých lidí, kteří letos už Chorvatsko navštívili, to není zase tak strašné. Navíc vzhledem k tomu, jak ceny potravin v poslední době stouply i v České republice, není prý pro nás pohled na jídelní lístek v chorvatských hospůdkách či na účtenku v místních potravinách až zase takovým šokem.

Vzhledem k cenám v ČR v Chorvatsku žádná velká katastrofa

„No tak s ohledem k tomu, že Chorvati přešli na euro, tak ty ceny se samozřejmě trochu nahoru pohnuly. Výrazněji se zdražily například mléčné výrobky. Ale zase jsou opravdu výborné. Obecně je tady asi o něco dráž než v Čechách. Ale vzhledem k tomu, jaké jsou dnes u nás ceny, tak to zase nepovažuji za nějakou katastrofu. Některé věci jsou tady možná i levnější. To bych řekla, že je například ovoce a zelenina,“ říká Kateřina Vávrová z Českých Budějovic, která s námi mluvila přímo z Chorvatska, kde do neděle trávila dovolenou s rodinou. Upozorňuje také na to, že ceny, alespoň na místech, které navštívili, byly často uvedeny jak v kunách, tak i v eurech. Zřejmě aby se jak turisté, tak místní lépe zorientovali.

Například ceny pohonných hmot jsou prý také podobné jako u nás. „Tankovali jsme diesel, litr vyšel na 1,30 eura,“ říká Vávrová. To je v přepočtu na koruny něco kolem 31 korun za litr.

Zmrzlina za dvě eura. To ale děti skoro nesní….

„Kopeček zmrzliny v centru Zadaru, který je považován za opravdu bohaté město, stál dvě eura. Je to ale skutečně velká zmrzlina, děti měly problém to sníst. Navíc se jedná o velmi vyhlášenou a poměrně drahou cukrárnu. Tady, přímo na ostrově Vir, kde bydlíme, je to trošku dražší, ale to prostě tak bývá,“ říká Kateřina Vávrová a pokračuje.

„Půl litru točeného místního piva nás stál 4,30 eura. To je samozřejmě dražší než u nás. Ale jste prostě na dovolené… Hodně si především turisté dávají pizzu. Tady na tom historickém ostrůvku, který je oproti pevnině přece jen drahý, vyšly ty nejdražší na 14 až 16 eur. Ale pořídíte i pizzu za deset. Běžný hamburger se dá v restauraci koupit něco přes osm eur. Pokud chcete nějaký speciálnější, tak si samozřejmě trochu připlatíte. Za latté také v té vyhlášené cukrárně jsme zaplatili 3,20 eura, za kolu 3,50 eura,“ popsala.

Dražší ubytování, v kurzu je s kuchyňkou. Návrat „paštik a řízků“ se ale nekoná

„Co přece jen výrazněji zdražilo, alespoň co víme, je ubytování. Řekla bych v průměru, že to bude tak o dvacet až třicet procent. Ale také záleží, jestli je to v sezóně, nebo mimo sezónu,“ říká Kateřina Vávrová. Dodává také, že lidé dost vyhledávají ubytování s možností si uvařit. „Restaurace jsou plné podobně jako například vloni. Pravda ale také je, že někteří lidé preferují ubytování s kuchyňkou a prostě si tady vaří. Zajdou si třeba na oběd, ale večeři a snídani si chystají doma. Ale ani to není novinka. Řekla bych, že v minulých letech to bylo podobné,“ říká s tím, že hlavně pokud jede rodina s více dětmi, je to určitě praktičtější.

To, že by se ale vrátily na „pláž“ „řízky a paštiky“, jak tomu bývalo zvykem hlavně po revoluci a kvůli čemuž si někteří dodnes dělají z Čechů srandu a mluví o nich jako o „paštikářích“, k vidění rozhodně prý není. „Určitě ne. Samozřejmě si dáte na pláži třeba ovoce ke svačině nebo zeleninu. Ale myslím, že určitě to není tak, že by si sem lidé navezli hromadu řízků, které budou jíst, dokud se nezkazí, a v kuchyňce si na pánvičce připravovali lančmít,“ směje se Vávrová.

Čechy Chorvatsko stále láká. A na kolik přijde cesta s poplatky?

Pro řadu českých rodin začne ta pravá sezóna vzhledem ke školním prázdninám až za týden, rozhodně to prý ale nevypadá, že by Čechy Chorvatsko i přes nepříliš příznivé zprávy o cenách v některých médiích a na sociálních sítích přestalo lákat. „Na pláži je lidí zhruba stejně jako minulý rok. Četla jsem ještě v ČR, jak lidé diskutují na sociálních sítích, jestli není divné, že si někteří stěžují na nedobrou finanční situaci, ale peníze na dovolenou si najdou. Ale tak každý si potřebuje odpočinout. A nemyslím si, že na dovolené v Čechách, pokud nepojedete třeba někam pod stan, výrazněji ušetříte. Podívejte se na ty ceny některých hotelů a penzionů a pak samozřejmě i na ceny v některých restauracích,“ říká Kateřina Vávrová a dodává. „My tady (v Chorvatsku) do restaurace také každý den nechodíme. Většinou si vaříme doma, občas si zajdeme na pizzu. Děti si dají i zmrzlinu, ale jak už jsme se bavili, je to únosné,“ vysvětluje a prozrazuje také, na kolik je i s poplatky vyšla zpáteční cesta do Zadaru.

„Za naftu jsme zaplatili celkem kolem 120 eur. Dálniční poplatky nás vyšly na zhruba to samé. Ale to je na čtrnáct dní. Týdenní známka je samozřejmě levnější,“ uzavřela.





