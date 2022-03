Vakcíny se vylévají. A vláda dál nakupuje! Akce, která měla skončit jinak

reklama

Po dva roky rozhodovali o tom, co můžeme a nemůžeme, co smíme a nesmíme. Nyní nastal čas, aby tváří v tvář odborné lékařské obci obhájili a zdůvodnili veškeré své kroky, kterými svazovali naše životy s odkazem na covid-19. Ti, kteří měli po celou tu dobu odlišné názory, ale jejichž hlasy nebyly do veřejného prostoru vpuštěny, totiž vyzvali ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby vyslal pět svých největších odborníků z Národního institutu pro zvládání pandemie k odborné debatě. V rámci konference Coronaduel 2022 pak budou mít příležitost vysvětlit přítomnému odbornému publiku složenému z lékařů, sester a ostatních odborníků svůj pohled na vybranou otázku. Pořadatelé jich o problematice koronaviru připravili pět zásadních. Každý z dvojice odborníků – názorových oponentů – dostane jednu otázku a 15 minut času na její zodpovězení.

Otázka pro první dvojici odborníků zněla: má vláda i nadále podporovat plošné očkování dětí a těhotných žen? Paralelní lékařská komora na její zodpovězení nominovala klinickou mikrobioložku Hanu Zelenou. „Mrzí mě, že tady nejsou ti oponenti naživo, protože jsem se těšila, že si o této problematice opravdu na odborné úrovní podiskutujeme s panem profesorem Chlíbkem a dalšími,“ začala svůj příspěvek pohledem na židle připravené pro experty z Národního institutu pro zvládání pandemie, na nichž místo aktérů samotných byly zatím jen jejich fotografie. V jeho úvodu zmínila nejslavnějšího lékaře starověku. „Hippokratés je považován za otce medicíny a je mu připisována také Hippokratova přísaha. A také výrok, který je základním principem medicíny, tedy především neškodit. Tohle je zásada, kterou by měl mít na paměti každý lékař, který pacientům indikuje, ať už různé léky nebo nějaké zákroky a výkony,“ zdůraznila Hana Zelená.

Medicínské důvody pro doporučování vakcín nebo něco jiného

Upozornila, že je vždy třeba velice pečlivě zvažovat přínosy a rizika každého takového kroku a individuálně u každého pacienta posuzovat, co pro něho přínosem je a co není. Jde o poměřování cost/benefit, kdy se procedura provede, pokud benefit převažuje, naopak od podání preparátu by se mělo ustoupit, pokud převažují nežádoucí účinky. „Vážný průběh nemoci covid-19 u zdravých dětí je extrémně vzácný. Smrtnost u dětí je menší než u sezónní chřipky. Dalším strašákem je ‚long covid‘. Iniciativa Sníh na svém webu informuje, že každé osmé dítě má dlouhodobé komplikace, které trvají dlouhé měsíce. Jsou to únava, vyčerpání, bolesti svalů, kloubů, vyrážka a další, což má být další důvod, proč děti očkovat. Nedávno vyšla v Dánsku výzkumná práce, která to vyvrací. Proto je třeba si klást otázku, jestli doporučování vakcín za každou cenu všem má jen medicínské důvody, nebo jestli za tím nemůže být ještě něco trošičku jiného,“ podotkla mikrobioložka.

„Okamžik pravdy. Bude duel? Dorazí oponenti? Navzdory tomu, že pan ministr Válek požádal Romana Chlíbka, aby na naši konferenci zajistil přednášející, nestalo se tak,“ konstatovala zklamaně moderátorka konference Vendula Bradáčová s tím, že se oponenti mohou během večera ještě dostavit. Pokud se tak nestane, vyplní čas pro ně vyhrazený video složené z jejich výroků během dvou koronavirových let. Po prvním sestřihu došlo na druhou otázku pro druhou dvojici odborníků: Jsou současné v ČR používané vakcíny proti covidu-19 bezpečné a je odůvodněné povinné očkování těmito vakcínami? Paralelní komora pro její zodpovězení nominovala profesora Jaroslava Turánka, který ve svém vystoupení upozornil na to, že závěry vědců jsou jednoznačné.

Řeči o vyvíjení „vakcín“ proti covídkovi se ukázaly jako falešné

„Je nezbytně nutné, aby celosvětová aplikace mRNA vakcín byla okamžitě zastavena, dokud nejsou prováděny další studie, které určí rozsah potenciálních patologických důsledků. Není možné, aby tato očkování byla považována za součást kampaně veřejného zdraví bez podrobné analýzy potenciálního dopadu vedlejších škodlivých účinků na lidské zdraví. Je také nezbytné, aby VAERS a další monitorovací systémy byly optimalizovány pro detekci signálů souvisejících se zdravotními následky mRNA vakcíny. Ze závažných následků po vakcinaci lze jmenovat zánět srdce a osrdečníku, zánět nadvarlat, cysty na vaječnících, vyhaslá těhotenství v prvním trimestru, infarkty a náhlá úmrtí, nádorová onemocnění, trombózy. To je popsáno v tisících odborných časopisech, to nejsou žádné dezinformace nebo antivaxerské bláboly,“ ujistil přítomné Jaroslav Turánek.

Ani na jeho příspěvek nebyl nikdo z Národního institutu pro zvládání pandemie připraven zareagovat, a tak se znovu promítalo video s památnými – a u některých přítomných smích vyvolávajícími – výroky. Zodpovězení otázky pro třetí dvojici odborníků – mění se při léčbě nové nemoci koronavirem léčebné postupy v české medicíně? – se ujal praktik a specialista urgentní medicíny Vít Mareček. „Tak masívní nasazení pomocných laboratorních testů kvůli jednomu jedinému patogenu svět ještě nezažil. Vakcína musí principiálně chránit od vzniku onemocnění a rovněž musí zabránit přenosu onemocnění po dlouhou dobu v řádu roků. Takže řeči o tom, že prý byly ‚vakcíny‘ proti covídkovi vyvíjeny za účelem zmírnění těžšího průběhu nemoci či zabránění úmrtí na toto onemocnění, jsou falešné,“ řekl mimo jiné Vít Mareček.

V reálu tak mnozí zabili své seniory, protože věřili vládě

Už potřetí muselo dojít na video, a tak některé z výroků, které v sestřizích zazněly, připomeňme. Roman Chlíbek: „Míra účinnosti očkování je vysoká, pohybuje se kolem 95 procent po dobu šesti měsíců. U těch lidí, kteří mají imunitu sníženou, například kvůli nemoci, se to řeší třetí dávkou“. Rastislav Maďar: „Protiargument proti tomu, aby se museli masivně stejně jako neočkovaní testovat i očkovaní, je, že potom už nebudou mít vlastně žádnou výhodu. To je taky motivace pro některé lidi, aby pořád nemuseli na ty testy.“ Vlastimil Válek: „Všechny ty, co se mohou očkovat, vyzývám, nechte se očkovat, protože se očkujete kvůli tomu, abyste neměli závažný průběh, abyste nezemřeli. Je to jediný způsob, jak se tomu můžete vyvarovat. Jiná cesta není.“ Milan Kubek: „K tomu, abychom mohli znovu žít normálně, potřebujeme proočkovat prakticky všechny dospělé lidi a část dětí, abychom opravdu dosahovali té kolektivní imunity.“

Po přestávce pokračovala konference otázkou pro čtvrtou dvojici odborníků: Má vláda okamžitě zrušit veškerou diskriminaci neočkovaných a nechat občany normálně žít? Paralelní lékařská komora pro ni nominovala Jiřího Šinkoru. „Platila státní doktrína, že očkovaný se nenakazí a nemůže nemoc přenášet. Ve skutečnosti SARS Cov-2 nekontrolovaně roznášeli očkovaní v domnění, že nikoho nakazit nemohou. V reálu tak mnozí – řeknu to natvrdo – zabili své seniory. Zabili je proto, že věřili vládě. Z toho pochází podzimní vlna koncem minulého roku. Chybná byla i další státní doktrína, že očkování je účinnější než prodělání nemoci, neboť realita je taková, že po prodělání nemoci jsou lidé chráněni lépe než očkovaní. Protože slizniční imunita potřebuje ke svému udržení opakované infekce, je po proočkování ohrožené a vyděšené části populace zapotřebí co nejdříve sejmout respirátory a nechat respirační viry kolovat,“ konstatoval Jiří Šinkora.

Ve většině Evropy nošení roušek zrušili, jen naši vládní experti váhají

S napětím se čekalo, zda na něj někdo z Národního institutu pro zvládání pandemie zareaguje, ale ani během přestávky, která předcházela příspěvku Jiřího Šinkory, se nikdo z orgánu vytvořeného ministrem zdravotnictví neobjevil. Po dalším sestřihu výroků nastal čas na otázku pro pátou dvojici odborníků: Je (bylo) nutné, aby děti nosily při výuce respirátory a byly ve školách neustálé karantény? Paralelní lékařská komora si pro její zodpovězení vybrala lékaře Vladimíra Čížka. „Randomizované kontrolované studie jsou zatím neprůkazné. Empirická data z reálného života jsou neprůkazná. Doporučení autorit (WHO, SÚKL) jsou nejednoznačná. Nežádoucí účinky existují, ale jsou soustavně bagatelizovány či ignorovány. Pokud by se roušky používaly správně, tak cost/benefit poměr je nevýhodný. Zátěž životního prostředí je zcela bezprecedentní,“ tepal Vladimír Čížek povinné nošení roušek či respirátorů.

Během prezentace ilustroval na fotografiích pokrytectví politiků při jejich používání. Předvolební tisková konference SPOLU – všichni mají roušky. Volební štáb SPOLU – roušky nemá nikdo. Káží roušky, ale pijí víno. „Jednací místnost SPOLU – když věděli, že je je fotí, byli zarouškovaní, když to nevěděli, byli bez roušek. Joe Biden poté, co nastoupil do funkce, nazval nošení roušek vlasteneckou povinností. Ale jeho oblíbenec Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, když si v hledišti stadionu myslel, že ho nesledují, sundal roušku. Takže zjevně není vlastenec. Ve většině Evropy i USA nošení roušek zrušili, jenom naši vládní experti stále váhají. Já říkám: Je nejvyšší čas s tím skončit,“ vyzval lékař Vladimír Čížek. Překvapení se nekonalo, ani na něj žádný oponent nereagoval, a tak přítomným v Konferenčním sále pražského hotelu Don Giovanni nezbylo nic jiného než zhlédnout pátý blok sestříhaných výroků.

Kampaň s přímou účastí politiků pomohla vydělat pohádkové peníze

Poté se mohli zaposlouchat do přednášky s názvem „Obchod s vakcínami, propagace vakcín proti covidu“ Jiřího Urbánka, který dvacet let pracoval na manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu, ale tuto loď před třemi lety opustil. „Na covidu-19 lze ukázat, jak manipulativní kampaň s přímou účastí politiků umožnila spřáteleným firmám vydělat pohádkové peníze na úkor zdravotnických rozpočtů a občanů. Byl to ideální byznys pro zainteresované. Vznikla ‚nepovinná povinnost‘ vakcinovat se, pokud chci žít normální život, což je garantovaný zisk. Mluvilo se o opakování dávek, jsme na čísle tři, to slibuje dlouhodobý zisk. Za mě jedno z největších nebezpečí je vzniklá beztrestnost. Umožnilo se, že se vakcíny a všechno kolem covidu mediálně propagovalo laiky. Vakcína se může propagovat laiky v určitých případech, ale má to svoje pravidla, a ta pravidla byla porušena snad ve všech možných aspektech,“ poukázal Jiří Urbánek.

Nebylo to poprvé, co jsme něco podobného v Česku zažili. „Bylo by dobré vrátit se do minulosti a bavit se o tom, jestli taková kampaň, která tady proběhla, umožňuje krátkodobý, nebo dlouhodobý zisk. Pamatujeme si vakcíny proti prasečí chřipce, nakoupily se, rozdaly se samozřejmě patřičné provize, asi nemá řešit, kde, komu a jak, to by měly řešit orgány činné v trestním řízení, ale ty vakcíny se vzaly a vylily. Přitom se v roce 2010 za vakcíny vyplatilo 110 milionů korun. Nakoupilo se Tamiflu a spálilo. To bylo v roce 2007 proti ptačí chřipce za ministra zdravotnictví Julínka. V podstatě jde o to, že se využila situace pro jednorázový zisk, jak u té firmy, která to prodávala, tak u distributorů, tak pravděpodobně ti zainteresovaní, kteří to podepisovali, možná také dostali nějaké všimné,“ poznamenal exmanažer ve farmaceutickém průmyslu.

Zájem byl u pár lidí, přesto Fialova vláda nakoupila statisíce dávek

„Ale místo toho, abychom se poučili, tak víme, že letos v únoru proběhla informace, že o tu novou vakcínu tzv. pro odpírače od Novavaxu má zájem jenom pár lidí. No jo, ale nová vláda nakoupila statisíce dávek. A já se ptám proč. Já se ptám, kdo za to ponese nejen politickou, ale hlavně trestní a – řekněme – materiální zodpovědnost. Protože se nakoupily v situaci, kdy už se víc vakcín vylévá, než se očkuje nových zájemců. Z toho vyplývá jedno zásadní nebezpečí, které si asi všichni uvědomujeme. Pokud se vládnoucí garnitura, tedy ti, co rozhodují o opatřeních, spokojí s tím krátkodobým profitem, a firmy také, tak jsme z vody venku. Ale pokud ne, tak můžeme očekávat další vlnu tlaku, můžeme očekávat další fáze té kampaně, která nás bude nutit, aby se ty vakcíny vypíchaly, aby se smlouvy, které jsou uzavřené na dlouhodobé dodávky vakcín jely pořád dál,“ varoval Jiří Urbánek.

Na závěr dostal slovo prezident konference Coronaduel 2022 Miroslav Havrda: „Když mě napadla tahle myšlenka uspořádat duel, tak mě ani ve snu nenapadlo, že tihle lidé nepřijdou,“ přiznal lékař a podíval se směrem k fotografiím „expertů“, kteří tu dva roky manipulovali našimi životy a pak v sobě nenašli ani špetku odvahy přijít svá tehdejší rozhodnutí či doporučení obhájit. „A skutečně mi je velice líto, že jsme tu museli pouštět nějaká videa, protože pokud by ti lidé přišli, tak jsme je pouštět nemuseli. Měli jsme zájem o čestnou, solidní diskusi, ale jak jste viděli, není v České republice s kým diskutovat. Tito lidé žijí někde nad námi, asi to jsou nadlidé, my jsme jen obyčejní lékaři. Šlo o to, aby nám na základě odborných argumentů vysvětlili a zdůvodnili, co a proč nám tu dva roky říkali,“ vysvětlil Miroslav Havrda, co bylo cílem konference.

