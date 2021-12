Vznik covidu? HIV, mlčí se o tom. Doktor Svoboda nejen o mutaci

reklama

Nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, označovaná jako omikron, byla původně spojována se zeměmi na jihu Afriky, nyní se hovoří o tom, že ještě dříve byla zjištěna v Nizozemsku. Co se o ní dá říci takhle krátce po jejím zachycení?

Podle toho, co zatím vím, byla varianta omikron poprvé zachycena na hranicích Botswany, nejvíce je zatím studována v Jihoafrické republice, ale při dnešní globalizaci se již rozšířila prakticky po celé Evropě. Dokonce se předpokládá, že k mutaci mohlo dojít u HIV pozitivního člověka, ale to je zatím domněnka.

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 663 lidí

Z čeho tahle úvaha vychází?

Je skutečností, že některé povrchové znaky nového koronaviru obecně – nikoli geny pro tzv. reverzní transkriptázu, která by umožňovala přepis z RNA do jaderné DNA – připomínají některé povrchové znaky HIV. Proto se profesor Luc Montagnier už minimálně před rokem vyjádřil v tom smyslu, že celý výzkum ve Wu-chanu, kde byl snad dokonce oficiálně delší dobu přítomen, byl zacílen na preventivní vakcínu proti HIV. Nikdo to nebral moc vážně, protože ve vědeckém světě kolují fámy, že má pan profesor v poslední době dost alternativní názory, to se týká například diagnostiky borelií v tkáních pomocí měření změn elektromagnetického pole. Nicméně jsem čekal, že se tato souvislost nějak osvětlí. A skutečně koncem srpna ohlásila firma Moderna, že ukončila vývoj profylaktické vakcíny proti HIV a že bude tato vakcína uvedena na trh na podzim tohoto roku. Zatím je ale „ticho po pěšině“.

Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 12% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7888 lidí

Rozumím tomu dobře, že profesora Luca Montagniera, nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, který je pokládán za jednoho z objevitelů viru HIV, nelze už brát moc vážně, a tedy ani jeho vyjádření ke koronaviru?

Osobně znám pana profesora Montagniera i paní profesorku Francoise Barré-Sinoussi, objevitele HIV, z doby, kdy jsem koncem 80. let pracoval v nemocnici Claude Bernard-Bichat (Université Paris VII) na lůžkovém oddělení, kde byl hospitalizován i pacient, z jehož lymfatické uzliny byl HIV izolován a identifikován. Pana profesora Montagniera jsem tedy před více než třiceti lety osobně dobře znal, protože pracoval v Pasteurově ústavu, se kterým „naše“ klinika úzce spolupracovala, a působil na mě tehdy velmi seriózně a vážil jsem si ho. O omikronu je zatím známo, že tento virus má skupinu nových genů, z nichž je polovina virologům neznámá. Afrika nás ještě může překvapit.

Ale nemusí to být jen v negativním smyslu. Německý zdravotnický expert a příští spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach prohlásil, že covid vyvolaný variantou omikron se zatím chová jako méně nebezpečný, zároveň se ale jeví nakažlivější. Mohl by tak vytlačit vysoce nakažlivou a nyní převažující variantu delta. Jsou to opodstatněné naděje?

Máte naprostou pravdu v tom, že zatím se klinické příznaky této infekce jeví jako mírnější, a proto by slova německého ministra o tom, že „by to mohl být příjemný dárek pod vánoční stromeček, protože by jeho rozšíření mohlo vytlačit nebezpečnější varianty viru vyvolávající těžší klinický průběh“, mohla být i pravdivá. Je však třeba vzít v úvahu, že typ viru sám o sobě ještě neznamená onemocnění, výsledný klinický obraz závisí vždy i na celkovém stavu lidského organismu, především jeho imunitního systému, a proto je předčasné se ke klinické závažnosti jednoznačně vyjadřovat.

Psali jsme: Nový řád. Už nevěřím, že covid je náhoda. Zakázaný Hnízdil přitvrdil 6 očkovaných se nakazí, 4 ne. Zpřísnění: Doktorka utnula Vojtěcha Oni nechtějí, aby to skončilo. Profesor Beran a ,,Tečka” za covidem Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe

Za jak dlouho tedy vědci zjistí, s čím v podobě mutace omikron máme tu čest a na co se máme připravit?

Virologové tvrdí, že snad budou schopni rozšifrovat genetickou výbavu této nové varianty nového koronaviru asi během dvou až tří týdnů. Jak na něj ale bude reagovat infikovaný člověk, to se pravděpodobně dozvíme později po analýzách imunitního systému infikovaných lidí, to znamená jejich celkového imunologického stavu i specifických protikoronavirových protilátek v třídách IgG, IgM a IgA („sliznice“) a specifické reakci tzv. „buněčné“ imunity, například metodou IGRA, která je už i dnes u nás dostupná. Doufejme však, že budoucí německý ministr zdravotnictví bude mít pravdu.

Psali jsme: Tajená data. 1 % úmrtí po vakcínách hlášeno. Český matematik cítí zmar Lékař, 44 let praxe: Toto ihned, ihned! Lockdown ne. Povinné očkování ne Žádná ochrana. Třetí dávka? Takto. Doktorka boří Babiše i Fialu Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.