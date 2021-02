Zkažený svět. Mít další děti? říká matka před porodem. Život daleko, daleko od Prahy

PŘÍBĚHY TĚŽKÉ DOBY „Zkažený svět. Lepší už to nebude!“ Nikola má pár dní do porodu. Na dceru se strašně těší. Přesto přemýšlí i o tom, jestli je vůbec zodpovědné v této době přivést dítě na svět. „Kdybychom ani jedno dítě neměli, už bych asi děti ani neplánovala.“ Moc si přeje, aby mohl být u porodu manžel. „Bojím se, aby nám to nezakázali,“ říká. Rodina musí pořádně zabrat, aby finančně situaci ustála: „I když jsem těhotná, stále se snažím pracovat.“

Devětadvacetiletá Nikola se snaží do poslední chvíle držet práci a stará se o malou dceru Valerii. I dalším členem rodiny bude holčička. „Už se moc těšíme. Termín mám 13. března,“ prozrazuje. „Někdy se cítím lépe, jindy je mi hodně zle. Jsem unavená, bolí mě celé tělo. Už abych měla po porodu,“ říká. Jméno dítěte mají vybrané. „Sice jsme se s manželem hodně ‚bili‘… ale budeme mít Stelu,“ směje se.

Starosti dělají Nikole změny ve vyhlášených opatřeních. Hlavně aby nezakázali přítomnost otce u porodu. Zatím to nemocnice umožňují. „Mám strach, jestli dovolí, aby byl manžel u porodu. Moc bych si to přála. Bojím se, aby nám to nezakázali,“ říká. „Před Vánoci některé porodnice oznámily, že mají zavřeno kvůli nízkému stavu zdravotníků. Tak jsem si říkala: super, když žena potřebuje rodit, pomalu nemá kde,“ dodává s ironií. Už jednou rodila v Třinci, ráda by využila zdravotní péče ve stejné nemocnici.

Mít děti? „Svět je blbě zkažený.“

Připouští, že má obavy o budoucnost svých dětí. „Na svoji druhou dceru se strašně těším. Moje první dcera už potřebuje sourozence, potřebuje si s někým hrát. I proto jsme si pořídili druhé dítě. Na druhou stranu, a to jsem říkala i manželovi, kdybychom ani jedno dítě neměli, už bych asi děti ani neplánovala. Svět je škaredý a lepší už to nebude,“ myslí si. „Jsem ráda, že jsem jim dala život. Jen doufám, že si ho užijí a budou mít hezký život a budou mít dobré zaměstnání. Kdybych děti neměla… při tom, co se teď děje, asi bych je ani nechtěla. Možná je to trochu nezodpovědné přivést na svět děti do této doby. Není o co stát. Svět je blbě zkažený,“ uvažuje.

Pesimistická úvaha v devětadvaceti letech? Nikola prý jen porovnává svět s tím, jaký byl v době jejího dětství. Velkou část života strávila v domě se zahradou v malé obci Komorní Lhotka. „Nechci být negativní, ale není to lepší než dřív. Podívejte se, jak vypadá příroda. Svět začíná být hodně zkažený. Obávám se, že nic dobrého mé děti nečeká.“

Jak říká, je jedno, kdo stát řídí. Všichni jsou stejní. „Možná by vláda pro lidi mohla něco udělat, ale musel by tam někdo vběhnout...,“ usmívá se. „Lidem, kterým se nesahá na platy, se dobře mluví. Myslí na sebe, na své vlastní kapsy, ne na národ. Nemyslím si, že by nás vedli do lepších časů,“ říká už vážně.

Dcera chodí do školky. Máma může pracovat

Dcera Valerie má čtyři roky a chodí do mateřské školky. „V uvozovkách díkybohu. Nedokážu si představit, že bych se s ní musela doma učit. Jsem ráda, že nezavřeli školky, můžu ještě pracovat,“ říká Nikola. Podmínky ve školkách jsou samozřejmě zpřísněné. Dětem měří teplotu snad každou hodinu. „Rodiče mají zákaz přijít přímo do třídy,“ dodává. Průběh vyučování i učitelky si Nikola chválí. „Jen mě mrzí jako mámu, že nejsou akce i pro rodiče. Každý se těší na besídku, když dítě uvidí zpívat, odříkávat básničku. To mě mrzí,“ opakuje. Dřív navštěvovalo třídu, kterou Valerie, nebo Valinka, jak ji oslovují, dvaadvacet dětí, dnes jich přijde někdy pět, jindy deset. „Rodiče se bojí, nechtějí vodit děti do školky. Učitelé mají na ty, kdo přijdou, více času. Zvládají to dobře,“ hodnotí.

Nikola se zabývá finančnictvím. Telefonáty, e-maily s bankéři a s klienty vyřizuje z domu. „Někdy je samozřejmě potřeba se s klienty potkat, třeba kvůli podpisům smlouvy,“ doplňuje. „Pracuji na IČ, nemám nárok na nějaké peníze od státu, musela bych stejně pracovat až do porodu. Bez ohledu na covid, asi by to takto bylo i normálně. Pak budu pracovat i na mateřské. Nechci samozřejmě děti zanedbávat, ale co nejdřív chci po porodu zase vydělávat,“ plánuje.

I když rodina není v lehké situaci, snaží se spořit a mít finance pod kontrolou. Koneckonců Nikola to má v popisu práce. „Myslím si ale, že dcera nestrádá. Z provizí jsem jí vybavila pokoj. Vždycky upřednostňuji to, aby dcera měla, co potřebuje. Každá máma se přece snaží, aby dítě mělo, co potřebuje, a pak teprve myslí na sebe,“ popisuje.

Přidává i postřehy ze své praxe: „Lidé finance řeší a řešit budou. Když někdo potřebuje hypotéku, tak ji chtít bude, ať je covid, Velikonoce nebo Vánoce. Větší poptávka je po spoření, lidé zjistili, že se najednou můžou ocitnout doma na šedesáti procentech, a když si nespoří, tak je to průser.“ A dodává: „Mám pár svých klientů, podnikatelů, kteří mají restaurace, nabrali si úvěry, aby je mohli otevřít, a potřebují je splácet, platit sociální, zdravotní, nájmy. Taky musejí z něčeho žít, postarat se o rodinu a dát dětem něco jíst. Většina z nich už je vyčerpaná. Na druhou stranu si asi neuvědomují, že když otevřou provozovnu, jsou sami proti sobě. Přijde policie, dostanou pokutu a tu zase nebudou mít z čeho splácet. Těžká situace. Jsem ráda, že nepodnikám ve smyslu, že bych musela někomu platit nájem.“

I když se Nikole část výdělku daří zachránit, o další přišla. Před epidemií také pomáhala v obchodě s nábytkem. „Můj příjem se kvůli tomu snížil, o brigádu jsem přišla. V podstatě to byla téměř polovina mého příjmu. Peníze samozřejmě chybějí. Když člověk čeká dítě, chce mít co největší rezervu,“ dodává.

Rodina bydlí v nájmu. Manžel Filip je zaměstnaný, dělá na dvanáctihodinové směny. „Je to fabrika. Naštěstí jedou celou dobu covidu. Nemusel být doma,“ podotýká Nikola. Pokud by došlo k širšímu zastavení ekonomiky a fabriku zavřeli, už by bylo hůř. „To už by byl průser. Budeme se modlit, aby se to nestalo. Máme své závazky, čekáme dítě,“ podotýká.

Nevíme. Asi zahodíme sny…

Rodina se snaží onemocněním hlavně předcházet. To se týká i covidu. „Naše rodina má vypěstovanou dobrou imunitu a covid není mor,“ říká. Nikola nerozumí tomu, proč se najednou nemluví o spoustě dalších nemocí, kterými lidé trpí. „Nemyslím si, že by to s covidem bylo tak strašné, abychom museli být všichni doma pozavíraní. Je to nějaký tah vlády? Chtějí vyhubit některé podnikatele? Chtějí, aby jich pár poumíralo? Nevím. Osobně nemám strach, že bych umřela na covid. Někteří mí známí covid měli, někteří byli v pohodě, jiní v nemocnici. Když dostane člověk chřipku a pak zápal plic, také skončí na kyslíku. Podle mě je vše přehnané,“ říká. Vadí jí nejistota i povinnost dodržovat vládní nařízení.

Rodina měla dřív velké plány, chtěli si vzít hypotéku a stavět dům. Nikdo neví, co očekávat. „Asi zahodíme sny o dovolených. Asi zahodíme i sen o stavění domu. Nevím, co bude potom, až to skončí, jestli to někdy skončí…“

