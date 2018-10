Zloba Babiše na výbuch v Praze má konkrétní důvod. Jde o premiérovu minulost. Jedině na PL

Už během sobotního sčítání výsledků voleb bylo jasné, že premiér Babiš rozdělil republiku na dvě části: na Prahu a na to ostatní. Ačkoli se posléze uchýlil k poděkování všem vítězům, pachuť za porážkou v české metropoli ho neopustila. A neopustí. Důvod? To ParlamentnímListům.cz řekl podnikatel, který se s premiérem zná skoro dvacet let. Ne z politiky, ale z obchodování.

„Ty čtyři roky pod naším vedením se Praze nelíbily. A já se Pražákům vůbec nedivím. Naše pražská organizace je velmi slabá. Žila jenom z našich úspěchů ve sněmovních volbách. Svým působením nebyla přidanou hodnotou jako Tomáš Macura v Ostravě nebo Petr Vokřál v Brně, naopak byla negativní,” opřel se do svých lidí v hlavním městě Andrej Babiš.

Na místě bude zdůraznit, že ochotní hovořit a pomoct byli vždy nejen lídr Petr Stuchlík, ale taky poslanec Patrik Nacher.

„Měli jsme čtyři starosty městských částí, dva obstáli, dva propadli. A pořádně. ODS jich měla pět, ale daleko lepších, třeba paní Černochovou. V Praze jsme toho prostě moc neukázali,“ konstatoval předseda ANO. Nit suchou nenechal ani na vedení pražské organizace, která ostatně není a nebyla během voleb jakkoli výrazněji vidět.

Poslední zpráva na webu ANO v Praze je doposud ta zářijová: „Praha připravuje pilotní projekt v oblasti autonomní mobility“.

O výsledcích voleb nebo jejich hodnocení není ani písmeno. A kdo je podle Babiše za velkou prohru zodpovědný? Pražský předseda, který nastoupil po Radmile Kleslové a Martinovi Stropnickém, tedy Jan Říčař. Neznámý politik z Prahy 11. Tam ANO získalo 14,9 procenta a skončilo se sedmi mandáty na třetím místě.

Předseda ANO v Praze Jan Říčař: Na oficiálním webu Prahy je poslední zpráva ze září. Jakékoli hodnocení voleb není ani v jeho mateřské organizaci na stránkách ANO na Praze 11. Za to zde najdeme zprávu, že „kůň je důležitým členem Městské policie“.

Právě na pozadí těchto událostí měly ParlamentníListy.cz možnost hovořit s člověkem, který s Andrejem Babišem roky spolupracoval. Ne jako zaměstnanec, ale jako partner. Byl to on, kdo nás upozornil na důvody, které Babiše k velmi špatné náladě směrem k Praze vedly.

„Ta logika jeho uvažování je poměrně jednoduchá, ačkoli to řada lidí nepochopí. Pan Babiš má vše. Vždycky vše měl, vždycky se uměl domluvit a vždycky chtěl vše. Proč se vytěsňují minoritní akcionáři? Proč se takto chová Kellner, Komárek a další? Protože chtějí sto procent. To není kritika, ale realita. Andrej, místo aby se radoval jako každý lídr strany, že má úspěch ve volbách, vidí jen to, že přišel o Prahu. Protože chce všechno, jako je na to zvyklý už od devadesátých let, kdy na tabuli maloval jména budoucích politiků a podniků, o které usiluje.

V tomto směru mu naprosto rozumím a podporuji ho. Jen se divím, že ty lidi ještě zůstávají ve svých funkcích. Kdyby se něco takového stalo ve firmě, dávno by je vyhodil, respektive by to zadal. V politice v Praze je to asi o poznání složitější, tomu už nerozumím, protože tam snad nikoho neznám – vyjma pár lidí z Agrofertu,“ uzavřel. „Je taky vidět, jak strategicky uvažoval Jarda Faltýnek, že se Prahy zřekl a nechtěl s ní mít nic společného,“ doplnil.

Dodejme, že kromě neúspěchu v Praze ANO získalo hned jedenáct ze třinácti velkých měst: Ostrava, Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín.

