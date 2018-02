VÍME PRVNÍ Klaus mladší se pokusí odložit sporná pravidla financování škol

Podle informací ParlamentníchListů.cz má předseda školského výboru Poslanecké sněmovny a poslanec za ODS Václav Klaus mladší v plánu navrhnout odklad nového systému financování regionálních škol, tzv. phmax, tak aby tento systém nezačal platit již od nového školního roku.

Informaci ParlamentníListy.cz získaly od zdroje z řad učitelských aktivistů. Redakci ji následně potvrdil asistent poslance Václava Klause ml. Daniel Kolář. „Rádi bychom to podali během příštího týdne,“ sdělil Kolář ParlamentnímListům.cz.

Okolo nového systému financování škol panují neshody, tzv. phmax podle počtu hodin maximálně na třídu. Podle zástupců učitelské iniciativy Pedagogická komora je systém nepřehledný a nerozumějí mu ani samotní učitelé.

„V zásadě jde o přechod z kapitační platby k platbě za tzv. maximální rozsah přímé pedagogické činnosti,“ sdělil na otázku ParlamentníchListů.cz k věci za Pedagogickou komoru Janek Wagner. Rozpis rozpočtu by podle Wagnera mělo provádět přímo ministerstvo, a nikoli krajské úřady jako doposud. „Při rozdělování peněz se podle ministerstva zohlední rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách,“ doplnil.

Wagner si vyhlášku přečetl a podle svých slov nabyl dojmu, že výplata peněz na žáka bude zastropována na počtu 30 žáků ve třídě. „Přiznám se ale, že výklad je poměrně nejasný a mohu se mýlit. Třídy jsou rozděleny do několika pásem, například u 2. stupně ZŠ s hranicí 17, 21 a 25 žáků,“ dodal.

Podle Wagnera by na změně mohly prodělat školy, které jsou více naplněné. „Vzhledem k demografické křivce tedy na změně vydělají především málo naplněné střední školy. Ale to se bude lišit kraj od kraje, protože každý kraj měl odlišnou strategii podpory škol, a tedy i odlišné normativy na žáka,“ upřesnil pro ParlamentníListy.cz.

Nepřehledný je systém i podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sarkoziho. „Ředitelé píší na ministerstvo s tím, že si nejsou schopni peníze podle navrhovaných pravidel spočítat. Chtějí, aby jim to na ministerstvu spočítali,“ sdělil Sarkozi ParlamentnímListům.cz.

Podle Sarkoziho je hlavním cílem nových pravidel ušetřit. „Ministerstvo nově školám určí, jak budou moci dělit třídy, a pokud budou dělit více, tak jim to nezaplatí,“ doplnil. Sarkozi rovněž naznačuje, že by systém mohl vést až k propouštění pedagogů, a to vzhledem k tomu, že jelikož se budou třídy méně dělit, tak se někteří učitelé stanou nadbytečnými. Snižovat by se jim podle něj rovněž mohli i úvazky. „Myslím si, že ministerstvo nemá peníze na zvyšování platů, které deklarovalo,“ uvedl Sarkozi.

Ministerstvo školství situaci uklidňuje s tím, že se celý návrh nachází teprve v připomínkovém řízení a že důvodem zavádění nového systému rozhodně nejsou peníze či úspory.

autor: Jonáš Kříž