V roce 2024 přijede pro České dráhy 8,5 kilometrů dlouhý vlak nových vozidel

06.01.2024 7:14 | Tisková zpráva

Výrobci železničních vozidel by měli v roce 2024 dodat Českým drahám skoro 140 nových jednotek a lokomotiv. Pokud by se všechna nová vozidla spojila do jediné soupravy, měřil by takový vlak skoro 8,5 kilometru. To je například vzdálenost z Bohumína do Ostravy nebo z Kolína do Velkého Oseku.