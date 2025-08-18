„Nejhnusnější zrada.“ Trump Haška vytáčí do běla

Minulý týden se v Anchorage na Aljašce uskutečnilo setkání prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Jednání trvalo několik hodin, ale konkrétní dohodu o urovnání vojenského konfliktu na Ukrajině nepřineslo. Putin podle řady zdrojů otevřeně požadoval kontrolu nad částmi Donbasu a Trump naznačil, že rychlé ukončení války by se mohlo uskutečnit právě výměnou za takové kompromisy. To ale Zelenskyj i ukrajinská politická reprezentace zatím veřejně odmítají.
Na stranu Ukrajiny se v tomto postavili i evropští lídři. Německo, Francie, Itálie, Velká Británie i zástupci EU a NATO se shodli, že je nutné zachovat územní celistvost Ukrajiny, a vyjádřili připravenost jednat společně s Washingtonem. Zelenskyj má spolu s evropskými státníky dnes, v pondělí, navštívit Trumpa v Bílém domě ve Washingtonu, kde budou prosazovat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, inspirované článkem 5 NATO. Cílem je, aby Kyjev získal pevné mezinárodní záruky své bezpečnosti.
Dění kolem vyjednávání Trumpa a Putina bedlivě sleduje i velký zastánce Ukrajiny, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Tomu se nelíbil už fakt, že ruský prezident byl na americkém území přijat s obvyklými státnickými poctami.
„To je taková hanba! Takto je vítán největší zločinec 21. století, zodpovědný za smrt a zmrzačení více než milionu lidí!? To je od amerického prezidenta více než nechutné!“ napsal Hašek v jednom z příspěvků k fotografiím, jak Trump vítal Putina potleskem a vřelým podáním ruky.
This is such a huge shame! This is how the biggest criminal of the 21st century, responsible for the death and maiming of more than a million people, is welcomed!? More than disgusting from the American president!— Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 15, 2025
pic.twitter.com/AI4i7qXNuF
„Nikdy v životě nezapomenu, že 15. srpna 2025 americká armáda rozvinula červený koberec pro největšího zločince 21. století. A na tom koberci americký prezident s úsměvem tleskal zločinci, potřásl mu rukou a kráčel s ním po koberci,“ zopakoval v dalším příspěvku.
I will never forget in my life that on August 15, 2025, American soldiers rolled out the red carpet for the greatest criminal of the 21st century. And on that carpet, the US President applauded the criminal with a smile, shook his hand, and walked along the carpet with him. pic.twitter.com/RGR7zDt4Gu— Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 17, 2025
A samotný výsledek jednání, kdy Trump navrhuje, že okamžitým řešením krize by mohlo být, kdyby se Ukrajina vzdala Krymu a Donbasu, je podle Haška zrada a podpora terorismu.
„Trump se opět ukázal, jaký zrádce to je. O novém členu NATO může spolurozhodovat, ale tlačit na svobodný stát , aby se vzdala svého území, je ta nehnusnější zrada a podpora teroristického Russka. Podle toho k současnému americkému prezidentovi přistupujme,“ prohlásil Hašek.
Trump se opět ukázal jaký zrádce to je. O novém členu NATO může spolurozhodovat, ale tlačit na svobodný stát ????, aby se vzdala svého území, je ta nehnusnější zrada a podpora teroristického Russka. Podle toho k současnému americkému prezidentovi přistupujme. pic.twitter.com/zHSkezM1bs— Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 18, 2025
I v dalším příspěvku Hašek odmítá, aby byl na Ukrajinu vyvíjen tlak na odevzdání území. „Toto je Ukrajina. Ukrajina nemá zájem zabírat území nikomu. Ani Rusku, které ji napadlo. Kdokoli, kdo dnes a zítra bude na Ukrajinu vyvíjet tlak, aby Rusku přenechala část svého území, může začít u sebe a přenechat Rusku část své země,“ navrhl Hašek a sdílel mapu, jak si představuje Ukrajinu včetně Krymu a Donbasu.
This is Ukraine. Ukraine has no interest in taking territory from anyone. Not even from Russia, which invaded it. Anyone who today and tomorrow will pressure Ukraine to give Russia part of its territory can start with themselves and give Russia part of their country. pic.twitter.com/rRwZP2QwTD— Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 18, 2025
autor: Jakub Makarovič