„Nejhnusnější zrada.“ Trump Haška vytáčí do běla

18.08.2025 14:35 | Monitoring

Celý svět od pátku sleduje dění kolem prezidenta USA Donalda Trumpa, který ve snaze najít mírové řešení války na Ukrajině jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dnes, v pondělí, se v Bílém domě sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s evropskými lídry. Podle bývalého hokejového brankáře Dominika Haška je ale Trump zrádce, když navrhuje, aby se Ukrajina vzdala okupovaných území.

Foto: Youtube
Popisek: Dominik Hašek

Minulý týden se v Anchorage na Aljašce uskutečnilo setkání prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Jednání trvalo několik hodin, ale konkrétní dohodu o urovnání vojenského konfliktu na Ukrajině nepřineslo. Putin podle řady zdrojů otevřeně požadoval kontrolu nad částmi Donbasu a Trump naznačil, že rychlé ukončení války by se mohlo uskutečnit právě výměnou za takové kompromisy. To ale Zelenskyj i ukrajinská politická reprezentace zatím veřejně odmítají.

Na stranu Ukrajiny se v tomto postavili i evropští lídři. Německo, Francie, Itálie, Velká Británie i zástupci EU a NATO se shodli, že je nutné zachovat územní celistvost Ukrajiny, a vyjádřili připravenost jednat společně s Washingtonem. Zelenskyj má spolu s evropskými státníky dnes, v pondělí, navštívit Trumpa v Bílém domě ve Washingtonu, kde budou prosazovat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, inspirované článkem 5 NATO. Cílem je, aby Kyjev získal pevné mezinárodní záruky své bezpečnosti.

Dění kolem vyjednávání Trumpa a Putina bedlivě sleduje i velký zastánce Ukrajiny, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Tomu se nelíbil už fakt, že ruský prezident byl na americkém území přijat s obvyklými státnickými poctami.

„To je taková hanba! Takto je vítán největší zločinec 21. století, zodpovědný za smrt a zmrzačení více než milionu lidí!? To je od amerického prezidenta více než nechutné!“ napsal Hašek v jednom z příspěvků k fotografiím, jak Trump vítal Putina potleskem a vřelým podáním ruky.

„Nikdy v životě nezapomenu, že 15. srpna 2025 americká armáda rozvinula červený koberec pro největšího zločince 21. století. A na tom koberci americký prezident s úsměvem tleskal zločinci, potřásl mu rukou a kráčel s ním po koberci,“ zopakoval v dalším příspěvku.

A samotný výsledek jednání, kdy Trump navrhuje, že okamžitým řešením krize by mohlo být, kdyby se Ukrajina vzdala Krymu a Donbasu, je podle Haška zrada a podpora terorismu.

„Trump se opět ukázal, jaký zrádce to je. O novém členu NATO může spolurozhodovat, ale tlačit na svobodný stát , aby se vzdala svého území, je ta nehnusnější zrada a podpora teroristického Russka. Podle toho k současnému americkému prezidentovi přistupujme,“ prohlásil Hašek.

I v dalším příspěvku Hašek odmítá, aby byl na Ukrajinu vyvíjen tlak na odevzdání území. „Toto je Ukrajina. Ukrajina nemá zájem zabírat území nikomu. Ani Rusku, které ji napadlo. Kdokoli, kdo dnes a zítra bude na Ukrajinu vyvíjet tlak, aby Rusku přenechala část svého území, může začít u sebe a přenechat Rusku část své země,“ navrhl Hašek a sdílel mapu, jak si představuje Ukrajinu včetně Krymu a Donbasu.

 

