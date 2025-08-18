Hřib (Piráti): O německé ceně MHD se můžeme bavit, až budeme mít německé platy

18.08.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdražení pražské MHD.

Hřib (Piráti): O německé ceně MHD se můžeme bavit, až budeme mít německé platy
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Piráti hlasovali PROTI zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo SPOLU a STAN.

Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy.

Do té doby bychom měli hledat cesty, jak MHD zpřístupnit co nejvíce lidem. Není ani vhodná doba na zdražování už tak drahého života lidí.

My máme naopak plán, jak lidem život zlevnit, včetně návrhu, kde na to vzít - třeba osekat dotace oligarchům nebo zavést regulovaný trh s konopím.

Rychlý výpočet: na MHD dáváme ročně v Praze cca 25 mld. a za to si koupíme zhruba 1,2 mld jízd. Takže jedna jízda stojí kolem 20 Kč (zaokrouhluji). U cest s jedním přestupem jsou to dvě jízdy, takže nákladová cena je 40 Kč. Nyní jsou jízdenky za 30–40 Kč, nově však budou nad náklady.

U 90 min. jízdenky byla cena 40 Kč už nyní na úrovni nákladů přestupní cesty (2 jízdy = 2x20 Kč). U 30 min. jízdenky odpovídala cena 30 Kč jakémusi průměru 1,5 jízdy, protože touto jízdenkou se jezdí s přestupem i bez. Tedy opět byla cena jednorázové jízdenky na úrovni nákladů.

Dotované jsou v Praze primárně dlouhodobé kupony MHD, kterých se ale dnešní hlasování vůbec netýkalo. Připomínám, že ceny jednorázových jízdenek se před pár lety v Praze zvedaly právě na dnešní úroveň, takže tady deficit nevzniká.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

V Praze zdraží lítačka a strany jsou v sobě
Hřib (Piráti): Možnost prodloužení metra D na Náměstí Republiky
Hřib (Piráti): Patnáct autobusů z Prahy pomůže s dopravou na Ukrajině
Se starým autem už se do Prahy možná nepodíváte. Plán připravují Hřib s Bursíkem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MHD , piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se zdražením jízdného v pražské MHD?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Co říkáte na to, jak se k celé kauze staví Blažek?

On teď tvrdí, že dar byl jedinou cestou k zabavení výnosů. Vy s ním souhlasíte? Mě to už hlava nebere. Kdyby to byla pravda, tak k čemu máme třeba policii? A nebyla to ona, kdo kdysi Jiříkovskému bitcoiny zabavil, ale soud mu je pak vrátil, což teda podle mě byla chyba nebo nemyslíte? A zase, jestli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete

20:49 Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete

Komentář na svém veřejném profilu na síti X k zadržení Tomáše Jiřikovského.