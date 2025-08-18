Hřib (Piráti): O německé ceně MHD se můžeme bavit, až budeme mít německé platy

Piráti hlasovali PROTI zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo SPOLU a STAN.
Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy.
Do té doby bychom měli hledat cesty, jak MHD zpřístupnit co nejvíce lidem. Není ani vhodná doba na zdražování už tak drahého života lidí.
My máme naopak plán, jak lidem život zlevnit, včetně návrhu, kde na to vzít - třeba osekat dotace oligarchům nebo zavést regulovaný trh s konopím.
Rychlý výpočet: na MHD dáváme ročně v Praze cca 25 mld. a za to si koupíme zhruba 1,2 mld jízd. Takže jedna jízda stojí kolem 20 Kč (zaokrouhluji). U cest s jedním přestupem jsou to dvě jízdy, takže nákladová cena je 40 Kč. Nyní jsou jízdenky za 30–40 Kč, nově však budou nad náklady.
U 90 min. jízdenky byla cena 40 Kč už nyní na úrovni nákladů přestupní cesty (2 jízdy = 2x20 Kč). U 30 min. jízdenky odpovídala cena 30 Kč jakémusi průměru 1,5 jízdy, protože touto jízdenkou se jezdí s přestupem i bez. Tedy opět byla cena jednorázové jízdenky na úrovni nákladů.
Dotované jsou v Praze primárně dlouhodobé kupony MHD, kterých se ale dnešní hlasování vůbec netýkalo. Připomínám, že ceny jednorázových jízdenek se před pár lety v Praze zvedaly právě na dnešní úroveň, takže tady deficit nevzniká.
MUDr. Zdeněk Hřib
