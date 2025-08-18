Holec: Česká soda realitou. Nejděsivější zpráva od Rakušana

Holec komentuje události posledního týdne a zvraty v kauze darování bitcoinů přes bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). „Člověk by si skoro řekl, že tohle je nová Česká soda. Jenže ne, tohle je nová česká realita. Jiřikovský skončil ve vazbě kvůli podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoiny, které ,daroval' jménem vlády státu. Současně policie zabavila ministerstvu spravedlnosti miliardu v bitcoinech od Jiřikovského,“ připomíná Holec.
Tímto krokem policie se podle Holce zcela zbortil narativ vládních politiků o tom, že peníze byly čisté a stát získal miliardu. „Zaprvé je už jasné, že celá transakce neskončí výdělkem pro stát, jak nám fialovci zkoušeli nalhat, ale naopak mankem. Což je vlastně v případě Fialy normální, protože mankem končí všechno, na co šílený profesor sáhne. Jsou to ale hodnoty, co? Bohužel doslova,“ říká Holec.
Eva Decroix, MBA
„A zadruhé: končí hra na to, že se nic nestalo, protože Jiřikovský je přece státem posvěcený jako ,legální'. Právě kvůli téhle své ,legálnosti', stejně vylhané jako bitcoinový výdělek pro stát, teď sedí ve vazbě. Tam ho poslal ten samý stát, který si od něj předtím jménem vlády vzal špinavé bitcoiny. Tomu říkám soda!“ nechápe Holec, jak je tohle vůbec možné.
Holec si v komentáři na svých stránkách dále všímá, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix mezitím zásobuje národ vysmátými fotkami z dovolené od moře a veřejnost stále nedostala žádné zprávy z auditů nebo slibovanou časovou osu. Holec si také dobírá hnutí STAN, které sice tvrdí, jak je všechno na bitcoinové kauze špatně, ale přesto už vyhlásili, že by znovu vládli se Spolu.
„A díky za to, protože teď aspoň víme, že pro Spolu i STAN je praní špinavých peněz vládou normální,“ tvrdí Holec. A to si šéf Starostů Vít Rakušan už i řekl o ministerstvo spravedlnosti. „Českem už dlouho neprošla strašidelnější zpráva,“ glosuje Holec.
autor: Jakub Makarovič