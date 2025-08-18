Prokšanová (KSČM): Mě rozhodně nebude nikdo vylučovat z veřejné debaty!

18.08.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k otevřenému dopisu českých novinářů na podporu novinářů v Gaze, z kterého byli vyloučeni novináři komunističtí.

Prokšanová (KSČM): Mě rozhodně nebude nikdo vylučovat z veřejné debaty!
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

A už toho mám opravdu plný zuby!

Nechápu, kde se v lidech jako je Jakub Patočka – bývalý člen strany Zelených a Sociální demokracie - bere drzost neustále někoho kádrovat. Tím spíš, když jde o téma tak závažné jako je genocida v Gaze a vraždění novinářů.

KSČM je jediná politická strana, která stojí na straně palestinského lidu od samého počátku. Jsou to komunističtí novináři a publicisté, kteří o situaci v Gaze informují v Týdeník Naše pravda s desetitisícovými dosahy. Jsou to komunisté, kteří chodí pravidelně na demonstrace. Jsou to komunisté, kteří neustále konfrontují vládní politiky.

Vyzvali jste v Deník Referendum novináře, aby připojili svůj podpis pod váš otevřený dopis, ve kterém se obracíte na českou vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze, které Izrael trýzní hladem a záměrně zabíjí. A my, komunističtí novináři a publicisté, jsme vaše volání vyslyšeli spolu s dalšími 253 signatáři.

Vaše reakce je odporná.

Mě rozhodně nebude nikdo vylučovat z veřejné debaty!!! Jestli jste se, Jakube, bál, že pět komunistických podpisů bude vadit médiím, tak teď se o tom otevřeném dopise, ze kterého jste ty toxické komunisty vyškrtnul, dozví zaručeně všichni.

Udavte se tím antikomunismem!

Pod ten váš dopis, který považuji za dobrý počin, přidávám i naše podpisy, ať se vám to líbí nebo ne!

Monika Hoření, předsedkyně Spolku českých novinářů

Ludvík Šulda, šéfredaktor týdeníku Naše pravda

Helena Kočová, redaktorka týdeníku Naše pravda

Milan Krajča, publicista

Petra Prokšanová, publicistka

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
