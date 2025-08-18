Herman (ANO): Antikomunista Rakušan neměl s komunistkou problém. A ona byla vděčná

Vít Rakušan se rád vymezuje proti komunistům a je to jeho právo.
Navenek se snaží působit jako zapřisáhlý antikomunista, ale můžeme mu to věřit? Pokud si prostudujeme pár článků z nedávné minulosti, zjistíme, že ne. Jako ve spoustě dalších věcí, i v jeho averzi ke komunistům jsou zásadní mezery, spíše tedy díry jako vrata…
„Komunisté stavěli na zavírání lidí většinu svého politického úspěchu. Takže je jasné, že po 35 letech už je zase svrbí prsty. Já radím říct paní Konečné a panu Vidlákovi definitivní Stačilo a nepustit tyhle extremisty znovu do Sněmovny,“ hlásal předseda STAN do médií a přitom zapomněl zmínit, že do „Kolínské sněmovny“ nejen, že pustil kovanou komunistku Irenu Fuchsovou, ale dokonce tak učinil v řadách svého hnutí!
Pro dokreslení toho, jak vše probíhalo, může posloužit „zápis“, který si ze svého přijetí do Rakušanovy partaje pořídila sama Irena Fuchsová, která se poté, co prošla všemi pohovory stala důležitou členkou kolínského zastupitelstva v řadách Rakušanova hnutí a hlavně někdy až fanatickou zastánkyní svého předsedy.
Než se dostaneme k textu, který sama Fuchsová zveřejnila, neuškodí několik informací o tom, kdo vlastně byla tahle paní, o kterou hnutí, jehož kandidátku Rakušan vedl, tolik stálo.
Strohá fakta jsou, mimo jiné, k nahlédnutí třeba na Wikipedii, ale i jinde:
- od roku 1968 pracovala v kolínském divadle jako uklízečka a šatnářka a
- v roce 1970 zde nastoupila jako nápovědka.
- Irena F. vstupuje ve svých 24 letech v divadle do SSM (Socialistický svaz mládeže).
- Irena F. se stává předsedkyní SSM.
- Irena F. žádá o tři roky později o vstup do KSČ (Komunistická strana Československa).
- Za další rok se stává kandidátkou a za dva roky členkou KSČ.
- Irena F. studuje VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu).
- Irena F. se stává předsedkyní organizace KSČ v divadle.
- Irena F. nepodepisuje (na rozdíl od většiny zaměstnanců divadla) petici Několik vět.
- Irena F. prohlašuje na jednom z mítinků Občanského fóra v listopadu 1989 v divadle, že „je komunistka a jako komunistka je rozhodnutím ústředního výboru KSČ zklamaná a rozhořčená“.
- Irena F. doporučuje kolínským gymnazistům, že „až ze strany odejdou všichni hajzlové, bude strana potřebovat právě je, nezkažené, čisté“.
- Irena F. v roce 1990 vystupuje z KSČ.
Vskutku působivá bilance a spousta důvodů, proč s touto osobou po boku antikomunista Vít Rakušan opakovaně kandidoval v kolínských komunálních volbách. Co říkáte?
A co na to říkají lidé z Kolína:
„Výsledek voleb mě nadchl. Vítězové se nebudou muset s nikým bavit… Jen mě zarazilo, že si Změna pro Kolín vzala na kandidátku „kolínskou spisovatelku“. To je přece paní, které se za komunistů celé divadlo bálo.“
„Kde je ta doba, kdy přesvědčená komunistka, předsedkyně ZO KSČ v kolínském divadle, paní Fuchsová, odhodila stranickou legitimaci a aktivně se zapojila do práce OF v Kolíně. A ta Změna pro Kolín, za kterou od roku 2010 kandiduje, to už je jenom taková třešnička na dortu.“
„Toto je ta moje bývalá velká kamarádka, ještě větší komunistka, po revoluci po ni nějaký rok pes neštěkl a ejhle Irena na výsluní a ještě více zákeřná, ulhaná. Vůbec se nedivím, tomu co napsala, ta kudy chodí tam škodí.“
A teď už k zápiskům z přijetí Ireny Fuchsové do strany, tentokrát už té jediné správné. Mimo jiné z nich plyne, že otec ministra Rakušana, o kterém Vít Rakušan prohlašuje, že by nikdy nebyl ve straně, která má s komunisty cokoliv společného, neměl žádný problém se vstupem kované komunistky a předsedkyně ZO KSČ do své strany. A evidentně ho neměl ani současný ministr vnitra, který se s osobou, které se za komunistů „bálo celé divadlo“ sešel a poté ji bez mrknutí oka také schválil:
„Nabídli mi, abych vstoupila do Změny pro Kolín, která se v té době dávala dohromady. Odmítla jsem s tím, že jsem bývalá komunistka.
- My to víme. A nemáme s tím problém.
Sešla jsem se potom s Vítem Rakušanem, a nakonec jsem byla pozvaná na schůzi Změny pro Kolín, kde jsem opět řekla, že jsem bývalá komunistka.
- My to víme a nemáme s tím problém. Ty s tím máš problém?
Zeptal se mě Jan Rakušan, a já řekla, že ne. Že s tím problém nemám. A bylo to.
Do sdružení Změna pro Kolín se noví lidé přijímali tak, že se na schůzi řeklo jméno dotyčného, a pokud někdo proti němu něco měl, nemusel vysvětlovat, co proti němu má, a dotyčný prostě neprošel.
Já prošla.“
A za to, že prošla, se paní Fuchsová uměla odvděčit. Jako literárně nadaná osoba zveřejnila oslavnou ódu na Víta Rakušana, ve které ale nezapře styl a dikci režimu, který ji zamlada (než prozřela) formoval.
„VÍTKU RAKUŠANE, PANE STAROSTO KOLÍNA!
5. října 2010 bylo v kolínském Kulturním domě první setkání lídrů třinácti stran a sdružení, kteří se uchází o kolínskou radnici. Přítomní byli i kolínští občané.
Nechci se, prosím, nikoho z lídrů dotknout, ale pokud objektivně zváží všech třináct uchazečů, musí uznat, že příštím starostou Kolína se stane nejlepší z nich, a tím je Vít Rakušan. To, že sdružení Změna pro Kolín je na kolínském politickém nebi absolutně výjimečné, svědčí i to, že na tomto setkání bylo přítomno 50% členů sdružení – včetně mě. Všichni jsme podporovali svého lídra Vítka po každém jeho vystoupení zaslouženým potleskem!“
Mimochodem s tím potleskem mám své zkušenosti. Vždycky, když mě kolínské zastupitelstvo (v té době 23 Rakušanových lidí, 3 z ANO a 1 komunista) grilovalo, při mých vystoupeních mě neustále „Rakušanovci“ přerušovali, vykřikovali se, smáli se atd. Zato vystoupení svého lídra přerušovali právě jen tím potleskem, který se mnohdy na závěr měnil ve skandovaný…
Co dodat? Možná bude stačit jen další citace z mediálního vyjádření současného ministra vnitra: „Můj děda komunisty nesnášel, bral je jako zlo… Můj otec by nikdy nebyl ve straně, která má s komunisty cokoli společného,“ pochlubil se onehdy Vít Rakušan ve svém pořadu Debrief.
Z výše uvedeného ale víme, že otci spolupráce s bývalou předsedkyní ZO KSČ a člověkem „kterého se celé divadlo bálo“, nijak zvlášť nevadila a do „strany“ ji přijal se slovy, že „nemá problém s tím, že jde o bývalou komunistku“.
Evidentně spolupráce s kdysi kovanou komunistkou, pak členkou Občanského fóra a nakonec (po prozření a převlečení kabátu) členkou Rakušanova hnutí, nevadila ani Vítu Rakušanovi.
Tak asi nezbývá, než věřit alespoň tomu příběhu o dědovi… Příběhu o Vítu Rakušanovi jako antikomunistovi, věřit (podle mého názoru) nelze!
Martin Herman, MPA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV