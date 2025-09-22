38. týden na Energetické burze ČMKB

22.09.2025 10:02 | Tisková zpráva

Na ČMKB byly v 38. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávkuelektřiny a zemního plynu v hodnotě 80 milionů.

38. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2468 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2484 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2447 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2467 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 končily obchodování v maloodběru na ceně 839 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 845 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 838 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

