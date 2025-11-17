Mach (TOP 09): Kocovina po Trumpovi. Svět se znovu učí věřit demokracii

17.11.2025 20:13 | Monitoring

Po letech populistického opojení, falešných slibů a autoritářského svádění se svět probouzí. Demokraté v USA, Maďarsku i na Slovensku posilují, protože lidé pochopili, že „silní vůdci“ jsou jen silní ve slovech — a slabí v odpovědnosti.

Mach (TOP 09): Kocovina po Trumpovi. Svět se znovu učí věřit demokracii
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

V Americe přichází vystřízlivění. Voliči, kteří kdysi věřili, že Donald Trump „vypálí bažinu“, teď vidí, že žádný zázrak se nekonal.

Místo sjednocené země zůstal chaos, nenávist a hromady nepravd.

Demokracie je složitá, ale jediná, která dokáže opravovat vlastní chyby bez zbraní a krve.

Podobné probuzení sledujeme i v Evropě.

Maďaři, Poláci, Slováci – všichni si sáhli na dno a začínají chápat, že autoritářství není řád, ale pomalu hořící krize.

Když propaganda utichne, zůstane jen drahý chléb, prázdné obchody a ticho kolem vládců, kteří už nemají co nabídnout.

A co my v Česku?

Zatímco svět se probouzí, my jako bychom se do marasmu teprve vydávali.

Zklamaní lidé hledají jistoty ve lžích, protože demokracie je prý „slabá“. Ale slabá není — jen vyžaduje práci, trpělivost a odvahu říkat pravdu i tehdy, když není pohodlná.

Svět se mění.

Trumpismus, orbanismus i ficozmus pomalu ztrácí kouzlo, protože lidé začínají znovu chápat, že svoboda, pravda a právo nejsou samozřejmost.

Jsou to pilíře, o které se musíme každý den opřít — a které musíme znovu bránit.

Demokracie není slabost. Je to odvaha vydržet.

Marian Mach, TOP 09

Zdroj.

Psali jsme:

Ženíšek (TOP 09): Prezident nic radikálně nemění - jen chce minimální záruky
Trump válku s Čínou prohraje. Šokující předpověď na „digitální frontě“
„Šíříte srač*y.“ Britská ČT na pokraji rozvratu
Vedení TOP 09 omládlo, předsedou je Matěj Ondřej Havel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mach , TOP 09 , Trump

autor: PV

Korupce

Dobrý den, vím, že se věnujete korupci. Zajímá mě, co jste jako senátorka udělala proto, aby k ní nedocházelo? Kde vidíte největší problémy, že k ní neustále dochází? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mach (TOP 09): Kocovina po Trumpovi. Svět se znovu učí věřit demokracii

20:13 Mach (TOP 09): Kocovina po Trumpovi. Svět se znovu učí věřit demokracii

Po letech populistického opojení, falešných slibů a autoritářského svádění se svět probouzí. Demokr…