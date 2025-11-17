Mach (TOP 09): Kocovina po Trumpovi. Svět se znovu učí věřit demokracii

V Americe přichází vystřízlivění. Voliči, kteří kdysi věřili, že Donald Trump „vypálí bažinu“, teď vidí, že žádný zázrak se nekonal.
Místo sjednocené země zůstal chaos, nenávist a hromady nepravd.
Demokracie je složitá, ale jediná, která dokáže opravovat vlastní chyby bez zbraní a krve.
Podobné probuzení sledujeme i v Evropě.
Maďaři, Poláci, Slováci – všichni si sáhli na dno a začínají chápat, že autoritářství není řád, ale pomalu hořící krize.
Když propaganda utichne, zůstane jen drahý chléb, prázdné obchody a ticho kolem vládců, kteří už nemají co nabídnout.
A co my v Česku?
Zatímco svět se probouzí, my jako bychom se do marasmu teprve vydávali.
Zklamaní lidé hledají jistoty ve lžích, protože demokracie je prý „slabá“. Ale slabá není — jen vyžaduje práci, trpělivost a odvahu říkat pravdu i tehdy, když není pohodlná.
Svět se mění.
Trumpismus, orbanismus i ficozmus pomalu ztrácí kouzlo, protože lidé začínají znovu chápat, že svoboda, pravda a právo nejsou samozřejmost.
Jsou to pilíře, o které se musíme každý den opřít — a které musíme znovu bránit.
Demokracie není slabost. Je to odvaha vydržet.
Marian Mach, TOP 09
