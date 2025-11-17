Svobodní otevírají novou etapu: Vondráček volá po ústavní ochraně hotovosti a referendu, potvrzuje parlamentní ambice

16.11.2025 22:20 | Tisková zpráva

Praha, 16. listopadu 2025 - Strana Svobodní uspořádala v Praze republikový sněm, který se konal krátce po vstupu strany do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v době probíhajících povolebních vyjednávání o sestavení budoucí vlády. Sněm potvrdil, že Svobodní, kteří již dříve získali zastoupení v Senátu, nyní vstupují do nové etapy jako stabilní a viditelná síla v rámci poslaneckého klubu SPD a zároveň jako nepřehlédnutelná parlamentní strana, kde působí předseda Libor Vondráček a ekonomka Markéta Šichtařová.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Předseda Svobodných Libor Vondráček na republikovém sněmu strany

Předseda strany Libor Vondráček ve svém hlavním projevu zdůraznil, že čas oslav volebního úspěchu končí a nastává období aktivní práce na prosazování programových cílů. Podle Vondráčka se Svobodní chtějí aktivně podílet na parlamentních jednáních, která určí budoucí směřování země.

"Nejde jen o to být zvolen, ale o to, prosazovat to, v co věříme. Jdeme do Sněmovny s jasnými prioritami, které chrání svobodu a prosperitu občanů," uvedl Vondráček.

Tři klíčové body Svobodných v Programovém prohlášení vlády

Vondráček představil tři oblasti, které Svobodní prosazovali do programového prohlášení vlády a zaměří se na jejich plnění v nadcházejících 4 letech:

  1. Ústavní ochrana hotovosti a koruny: První a nejdůležitější prioritou je zakotvení ochrany hotovosti a české koruny přímo do Ústavy ČR. Hotovost strana považuje za symbol svobody občanů a jejich nezávislosti na státu a bankovních institucích.
  2. Stop rostoucí daňové zátěži: Svobodní budou prosazovat zastavení neustálého zvyšování daní, které podle Vondráčka oslabuje ekonomiku a brzdí svobodu jednotlivce. Cílem je stabilní daňové prostředí podporující práci, podnikání a investice.
  3. Celostátní referendum: Třetím pilířem je zavedení celostátního referenda jako nástroje přímé demokracie. Strana vnímá demokracii jako právo občanů přímo rozhodovat o zásadních otázkách, nejen prostřednictvím voleb jednou za čtyři roky.

Na sněmu vystoupila řada významných hostů, mezi nimi předseda hnutí SPD Tomio Okamura, senátorky JUDr. Daniela Kovářová a Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová či předseda strany PRO JUDr. Jindřich Rajchl.

Poslankyně a ekonomka Markéta Šichtařová, která působí za Svobodné v Poslanecké sněmovně, se sněmu nemohla osobně zúčastnit. Zaslala však účastníkům pozdrav, ve kterém zdůraznila nutnost pragmaticky oslovovat širší okruh občanů k dlouhodobému ovlivňování české politiky.

Republikový sněm tak potvrdil, že Svobodní pod vedením Libora Vondráčka směřují k aktivnímu zapojení do politického života s cílem být hlasem svobody, odpovědnosti a posilování přímé demokracie v České republice.

Na jednání Republikového sněmu se také představili kandidáti na uvolněnou pozici místopředsedy strany a na sedm volených míst v Republikovém výboru strany. O složení rozhodnou všichni straníci v elektronickém hlasování postupně během následujících 14 dní.

