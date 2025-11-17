Kocába po volbách svrbí dlaně. Zmínil občanskou neposlušnost

Michael Kocáb úvodem rozhovoru komentoval emotivní reakce na příchod předsedy ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše na pražskou Národní třídu. Pískot, kterým byl přivítán, podle něj směřuje pouze na politiky, kteří neakcentují hodnoty spojené se 17. listopadem: „Ten pískot se především ozývá na politiky, kteří částečně reprezentují nebo zastupují – nebo se jeví, jako že zastupují – ty staré časy, tedy komunisty, spolupracovníky tajných služeb. „A také na lidi, kteří neakcentují ty hodnoty, o které nám tehdy šlo,“ uvedl ve vysílání CNN Prima NEWS.
Varování před ohrožením svobody ve střední Evropě
Upozornil také na vývoj v některých zemích střední Evropy. „Lecos z toho, co jsme si tehdy vyvzdorovali před 36 lety, je částečně ohrožováno. Třeba na Slovensku je to už vyloženě ohroženo a v Maďarsku také,“ pokračoval Kocáb a současně varoval před státy, které oslabují své ukotvení v západních strukturách.
Kocáb v tomto kontextu promluvil o svých ambicích znovu vstoupit do politiky. „Po posledních volbách mě svrbí politické dlaně. Mám opravdu velkou obavu, že by se naše zahraniční politika mohla lehce stáčet směrem Slovensko a Maďarsko. A to nemluvím o tom, kdyby se stáčela těžce. Tyto dvě země reprezentují opětný příklon Rusku.“
Současně zdůraznil, že odmítnutí ruského vlivu považuje za jeden z klíčových pilířů demokratické společnosti.
Následně dodal, že na návrat do aktivní politiky se cítí být starý a zvažoval by spíše politický aktivismus, pokud by situace začala být vážná. „Pokud by se naše vláda začala chovat jako Ficova, nastal by čas na občanskou neposlušnost. Nejen vzdor a kritiku, ale neposlušnost,“ zdůraznil Michael Kocáb.
Zamyslel rovněž nad tím, jak by postupoval v situaci, kdyby se ocitl v roli prezidenta Petra Pavla. Podle svých slov by vítěze voleb Andreje Babiše do čela vlády rozhodně nejmenoval. „Ústavní procedura by mě zajímala jenom do té míry, dokud neporušuje to daleko důležitější, a to je ochrana demokracie a svobody a bezpečnosti národa. Úplně mě děsí, kterými lidmi se Babiš po volbách obklopil,“ narážel na vznikající vládu ANO, SPD a Motoristů sobě.
Obnovení V4? To je malé RVHP
Kritizoval zároveň Babišovy plány na obnovu užší spolupráce zemí V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko). „V4, To je malé RVHP,“ hrozil se Kocáb.
Zdůraznil naopak nutnost posilovat vztahy se státy, které jednoznačně stojí za podporou Ukrajiny a zachováním demokratického Západu. „Jinak máme Rusko na slovenských hranicích,“ varoval.
Rusko podle něj představuje jedno z hlavních bezpečnostních rizik. Označil ho za zemi, která jedná destruktivně a brutálně. „Rusko je země zla a krve, vražedný režim. Situace je velmi vážná a jenom úplná soudržnost evropských zemí a Ameriky dokáže udržet Rusko v šachu,“ zdůraznil Michael Kocáb.
autor: Natálie Brožovská