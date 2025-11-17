ČNB vytvořila testovací portfolio digitálních aktiv

Vedle bitcoinu bude portfolio zahrnovat také testovací investici ve formě USD stablecoinu a tokenizované depozitum provedené na blockchainu. Celkový investovaný objem nebude aktivně navyšován. Cílem portfolia je získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a zavést a ověřit procesy, které jsou v souvislosti s tím nezbytné.
Nákup schválila bankovní rada ČNB dne 30. října 2025 na základě projednání Analýzy možností investic do dalších tříd aktiv. Z analýzy vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB chce být na tyto změny připravena, současně ale zdůrazňuje, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy. V otázce dalších investičních tříd, jimiž se analýza rovněž zabývala, bankovní rada dosud nerozhodla. Proto nyní zveřejňuje pouze část analýzy věnovanou digitálním aktivům (pdf, 2 MB).
„S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita. Veřejnost budeme o zkušenostech průběžně informovat a přibližně za dva až tři roky představíme celkové vyhodnocení projektu,“ uvedl guvernér Aleš Michl.
„Koruna je naším platidlem. ČNB bude i nadále usilovat o to, aby inflace zůstala nízká a koruna pevná. Způsobů, jak platit a investovat, však bude v příštích letech rychle přibývat. Díky ČNB mají dnes všichni přístup k okamžitým platbám a mohou tak platit rychle a digitálně. Mysleme ale více na budoucnost, vizionářsky. Je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis – a nejen to. Jedním klepnutím espresso, druhým investice pro úspory: například dluhopis nebo jiné aktivum, které dosud bývalo spíše pro větší investory. Jako centrální banka si chceme tuto cestu otestovat,“ vysvětlil guvernér.
Cílem je získat praktickou zkušenost s technologiemi založenými na blockchainu, které mohou v budoucnu zásadně ovlivnit fungování finančního a platebního systému. V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML.
Portfolio je rozděleno do několika částí: vedle bitcoinu bude zahrnovat také testovací investici ve formě USD stablecoinu a tokenizované depozitum provedené na blockchainu. Díky této struktuře může ČNB porovnat různé typy digitálních aktiv a jejich odlišné vlastnosti. Ověří si také, jak je realizovat v obchodní praxi, vypořádávat a jakým způsobem o nich účtovat či auditovat jejich držbu. Důležitým prvkem je rovněž udržení a rozvoj interní expertizy – reálná zkušenost umožní zaměstnancům získávat a předávat know-how napříč týmy.
Držba digitálních aktiv je v rámci testovacího portfolia oddělena od devizových rezerv a nemá žádný vliv na schopnost ČNB provádět případné devizové intervence či ovlivňovat měnovou politiku. Nákup portfolia byl realizován jako tržní operace v rámci běžných finančních aktivit ČNB mimo devizové rezervy a vzhledem k jeho marginální velikosti nebudou mít jeho případné cenové výkyvy vliv na hospodaření ČNB.
Celkový objem pro pořízení portfolia je stanoven na 1 mil. USD, jeho hodnota i složení portfolia se může v průběhu testování částečně měnit s ohledem na prováděné testovací operace a tržní vývoj ceny bitcoinu. Celkový objem však nebude aktivně navyšován. „Je nutné zdůraznit, že hodnota bitcoinu může výrazně kolísat. Bez znalosti vysokého rizika by žádný investor neměl bitcoin kupovat,“ upozornil guvernér.
ČNB Lab
Centrální banka současně spustila nový projekt inovačního hubu ČNB Lab, který má zastřešit testování technologií a trendů, jež mohou v budoucnu ovlivnit fungování finančního trhu a provádění měnové politiky. Pod křídly ČNB Lab bude vedle testování digitálních aktiv a blockchainových řešení probíhat také zkoušení nástrojů umělé inteligence, podpora inovací v oblasti platebního styku, včetně okamžitých plateb, a další projekty spojené s digitalizací finančního sektoru.
„ČNB Lab má být platformou, na které budeme shromažďovat naše zkušenosti a poznatky z testování nových technologií a trendů. Vedle blockchainu a digitálních aktiv se zaměříme také na nástroje umělé inteligence a inovace v oblasti platebního styku. Jde o to, abychom měli praktickou zkušenost, odbornou kapacitu a byli tak co nejlépe připraveni na to, co přinese budoucnost,“ řekl guvernér ČNB Aleš Michl.
Doplňující otázky a odpovědi
1. Proč ČNB nakupuje digitální aktiva?
Cílem portfolia je získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a zavést a ověřit procesy, které jsou v souvislosti s tím nezbytné. V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML.
2. Neznamená to změnu strategie správy devizových rezerv ČNB?
Ne. Devizové rezervy se nemění. Držba digitálních aktiv je v rámci testovacího portfolia oddělena od devizových rezerv a nemá žádný vliv na schopnost ČNB provádět případné devizové intervence či ovlivňovat měnovou politiku. Nákup byl realizován jako tržní operace v rámci běžných finančních aktivit ČNB mimo devizové rezervy.
3. Proč jste nakonec nekoupili bitcoin do devizových rezerv?
Z pohledu centrální banky považujeme za vhodné přistoupit k testování a detailnímu vyhodnocování digitálních aktiv. Teoreticky je sice mnoho známo, teprve praxe však často odhalí detaily a obtíže každodenní operativy. Testování by mělo ČNB umožnit lépe porozumět možnostem technologií spojených s bitcoinem a blockchainem, ale také jejich omezením a rizikům.
4. Jak velká je investice a plánujete další?
Celkový objem testovacího portfolia je 1 mil. USD. V jeho rámci budou probíhat operace menšího rozsahu, aby se ověřila provozní připravenost v různých tržních situacích a udržela připravenost ČNB na tomto trhu provádět transakce. Z tohoto důvodu se jeho složení může v průběhu testování částečně měnit s ohledem na prováděné testovací operace, rovněž může kolísat i jeho hodnota s ohledem na tržní vývoj. Celkový objem však nebude aktivně navyšován.
Vzhledem k marginální velikosti testovacího portfolia nebudou mít jeho případné cenové výkyvy vliv na hospodaření ČNB.
5. Proč potřebujete testovací portfolio, nestačí analýzy „na papíře“?
Digitální aktiva mají svá specifika (custody, on-chain procedury, vypořádání, auditní stopa), která nelze plně otestovat bez reálné, byť malé expozice. V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML. Důležitým prvkem je rovněž udržení a rozvoj interní expertizy – reálná zkušenost umožní zaměstnancům získávat a předávat know-how napříč týmy.
6. Je to v souladu se zákonem o ČNB?
Operace s digitálními aktivy/bitcoinem lze provádět na základě § 32 zákona o ČNB, který stanoví, že:
Česká národní banka je oprávněna k plnění svých úkolů provádět obchody na finančním trhu, zejména:
a) vést účty bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev a přijímat jejich vklady,
b) obchodovat s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, devizovými hodnotami, drahými kovy, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů,
c) provádět úvěrové operace.
ČNB dospěla k závěru, že bitcoin lze považovat obecně za aktivum ve smyslu písmene b). Nicméně za klíčové se považuje posouzení splnění další podmínky uvedené v úvodní větě ustanovení, a sice že toto aktivum je obchodováno na finančním trhu. Pojem „finanční trh“ sice není v českém právním řádu výslovně definován, podle názoru ČNB se však jedná o nejširší definici trhu, která v sobě zahrnuje všechny podkategorie trhů, a o tom, že se digitální aktiva v současnosti obchodují na „finančním trhu“, nemůže být pochyb.
V obecné rovině je nákup opřen rovněž o ustanovení § 40 zákona o ČNB, který opravňuje ČNB k provádění investiční a obchodní činnosti v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností. Nákup testovacího portfolia je dále rovněž v souladu s § 47a, který ukládá ČNB povinnost nakládat s vlastním majetkem s odbornou péčí. Testovací nákup slouží k souběžné podpoře plnění vícero úkolů centrální banky uvedených v § 2 zákona o ČNB, zejména úkolů v oblasti dohledu, finanční stability, resp. bezpečného fungování finančního systému a nepřímo též v oblasti měnové politiky. Přímé nákupy digitálních aktiv/bitcoinu jsou tedy v souladu se zákonem o ČNB.
autor: Tisková zpráva