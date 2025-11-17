Hospodářská komora: Firmy chtějí v roce 2026 zvyšovat mzdy, nejčastěji do pěti procent

17.11.2025 11:20 | Tisková zpráva

Téměř 70 % zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do 5 %, téměř každá čtvrtá firma však plánuje přidat v rozmezí 5 až 10 %.

Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Nejvyšší šanci na růst mezd mají zaměstnanci velkých a středních firem. V odvětvovém pohledu jde zejména o firmy ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, které se s ohledem na napjatý trh práce snaží udržet své lidi. Vyplývá to z podzimního šetření Hospodářské komory Komorový barometr mezi 448 podniky napříč obory a regiony ČR.

„Růst mezd, který podniky uvádějí v aktuálním šetření, odpovídá předpokladům, jež Hospodářská komora odhadovala ve své makroekonomické prognóze v polovině roku. Vyšší růst mezd by již mohl narážet na finanční možnosti firem a zároveň působit jako významnější proinflační faktor. S ohledem na snížení inflace, jejíž výši jsme odhadli na 2,3 %, by toto zvyšování mělo vést stejně jako letos k růstu reálných mezd a tím postupnému návratu kupní síly domácností k úrovni před inflační vlnou,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Podle šetření největší část respondentů (42,4 %) plánuje zvýšit mzdy do 5 %. Přidávat více, avšak maximálně o desetinu platu, chce necelá čtvrtina zaměstnavatelů. O více než 10 % plánuje mzdy navýšit jen necelé procento zaměstnavatelů. O snížení mezd v tvrdé konkurenci na trhu práce uvažuje pouze 2,4 % firem.

Největší podíl firem, které plánují mzdy zvýšit, je ve zpracovatelském průmyslu – 77,3 %, přičemž většina (55,2 %) uvažuje o navýšení do 5 %. Ve stavebnictví hodlá přidávat 72,7 % firem, z toho 29,1 % půjde nad pětiprocentní hranici. Méně často se přidání dočkají zaměstnanci ve službách. I zde ale plánuje zvyšovat nadpoloviční část firem (v podnikových službách 60,8 % firem, u osobních služeb 56,8 %).

„Ve službách je podíl mzdových nákladů typicky vyšší než například v průmyslu. Prostor pro navyšování mezd je zde proto omezenější,“ upozorňuje ředitelka úseku legislativy, práv a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.

Nejčastěji plánují zvyšovat mzdy střední a velké podniky, v obou kategoriích jde o bezmála 85 % dotazovaných firem. Střední firmy jsou více nakloněny vyššímu růstu mezd, téměř třetina plánuje přidávat mezi 5 a 10 %, zatímco mezi velkými je to jen 19 %.   

„Zaměstnavatelé stojí před těžkým úkolem. Chtějí si při napjaté situaci na trhu práce udržet své zaměstnance, zároveň však musí být systém odměňování nastaven realisticky v souladu s ekonomickými možnostmi podniků, aby nebyla ohrožena jejich konkurenceschopnost,“ uvedl prezident Zajíček.

Složitou situaci na pracovním trhu potvrzuje i další část šetření věnovaná vývoji počtu zaměstnanců v letošním roce. Naprostá většina firem hlásila stabilní počet pracovníků (64,7 %), jen 19,8 % oznámilo pokles a naopak 15,5 % navyšovalo stavy. O tom, že se na stavech zaměstnanců do konce tohoto roku nic nezmění, bylo přesvědčeno dokonce 70,2 % zástupců firem, 16,7 % očekávalo nárůst a jen 13,1 % predikovalo pokles. Letošní vývoj ve firmách by tak neměl nijak výrazně změnit napjatou situaci na pracovním trhu.

