Takto pan „Zelenského peněženka" utekl přes Polsko. Mnoho otázek

17.11.2025 16:46 | Monitoring

Vědělo Polsko o útěku Zelenského přítele Timura Mindiče, který měl během války podle vyšetřovatelů pomáhat tunelovat ukrajinský energetický sektor? ptá se polský expremiér Leszek Miller. Mlžení Varšavy podle něj vyvolává otázku, zda nedostala žádost „bezpečného tranzitního koridoru pro někoho, jehož zmizení je pro Kyjev politicky výhodné“.

Foto: Repro Ukrajinské rádio
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Bývalý polský premiér poukazuje na okolnosti Mindičova útěku z Ukrajiny, k němuž došlo jen několik hodin před tím, než se před dveřmi jeho bytů objevili vyšetřovatelé z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) a začali s prohlídkami. Přítel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského měl podle dosavadních informací překročit ukrajinsko-polské hranice během minulého pondělí a zmizet před odhalením obřího korupčního skandálu, který se dotýkal energetického sektoru země.

Miller upozornil, že Mindič, o němž ukrajinské zdroje spekulují v souvislosti s tím, že mimo jiné při svých aktivitách profitoval i ze svých vazeb na Zelenského, v noci z 9. na 10. listopadu ve 2.09 do Polska přicestoval v černém Mercedesu S-350, pronajatém od lvovské dopravní společnosti specializující se na diskrétní přepravu klientů, kteří se chtějí vyhnout nežádoucí pozornosti.

Následně se měl Mindič ve Varšavě chovat, jako by se nic nestalo. „10. listopadu strávil ve Varšavě: ubytoval se v luxusním hotelu Raffles Europejski, pomodlil se v synagoze Chabad Lubavič a poté – jako by šlo o běžnou služební cestu – odletěl do Tel Avivu Boeingem 737-800 izraelské charterové letecké společnosti Sundor.

Projít přes pasovou kontrolu přitom pro ukrajinského podnikatele, zapojeného do korupční kauzy, nebyl sebemenší problém. Ukrajinské úřady totiž oficiálně nepožádaly o jeho zatčení, takže byl pro pohraniční stráž obyčejný cestovatel, nikoli hledaná osoba. Horší však podle Millera je, proč mlčí i polské úřady. 

„Mlčení polských úřadů v této věci vyvolává vážné pochybnosti – nepramení z nedostatku informací, ale z nadměrné opatrnosti, nepochopení veřejného zájmu a lhostejnosti vůči vlastním občanům. To je jádro věci. Osoba podezřelá z účasti na krádeži desítek milionů dolarů vstoupí do Polska, stráví noc v centru Varšavy, projde celnicí na našem letišti a bez sebemenšího zádrhelu odletí do Izraele. Nikdo se na nic neptá a všichni se chovají, jako by se nic nestalo. Polský stát se vystavuje posměchu – a dělá to dobrovolně,“ varuje. 

Klíčovou otázkou podle polského expremiéra je, zda bylo Polsko informováno Ukrajinou o útěku osoby zapojené do jednoho z největších korupčních skandálů posledních let. „Nebo naopak obdrželo žádost o poskytnutí bezpečného tranzitního koridoru pro někoho, jehož zmizení je pro Kyjev politicky výhodné?“ ptá se.

Pokud podle něj Polsko otevřelo „tranzitní koridor“ pro podezřelého z místa největšího korupčního skandálu na Ukrajině, „nemluvíme o naivitě, ale o spoluúčasti“. „A spoluúčast na cizím skandálu vždy končí jedním: vlastním skandálem,“ dodal Miller ve svém komentáři na sociální síti X.

Ukrajinská korupční aféra zasahující nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského v posledních dnech nabírá na obrátkách. Protikorupční úřady – jež podnikly začátkem minulého týdne razie v luxusních bytech podnikatelů a úředníků, kteří měli mít blízko k prezidentskému páru – pátrají až po milionech dolarů, které měly mizet z veřejných zakázek.

Ukrajinskou veřejnost ve válečné době také pobouřily fotografie zlatého záchodu v Mindičově bytě. Spolumajitel ukrajinské produkční společnosti Kvartal 95, kterou Zelenskyj založil před svým nástupem do prezidentského úřadu, v prostorách svých kýčovitých luxusních bytů hostil mnohé oslavy a ukrajinský prezident v jednom z bytů, kde zasahovali protikorupční vyšetřovatelé, například v roce 2021 oslavil své narozeniny.

Psali jsme:

Korupční aféra, která se týká v přepočtu více než dvou miliard korun, jež měly být během války s Ruskem odčerpány z ukrajinského energetického sektoru, přichází nedlouho poté, co se Zelenskyj snažil protikorupční orgány destabilizovat. 

Jak připomíná The Financial Times, fotografie cestovních tašek plných peněz a zvukové nahrávky úředníků diskutujících o strategiích praní špinavých peněz získaly právě protikorupční agentury, které se Zelenskyj a jeho nejbližší spolupracovníci letos v létě pokusili zakleknout. Kvůli masovým protestům Ukrajinců a pobouření západních partnerů země se však omezit vliv nezávislým protikorupčním orgánům prezidentovi nepodařilo.

Ožehavé informace, které tak v posledních dnech vyplouvají na povrch od vyšetřovatelů, ukazují, že vysoce postavení představitelé brali úplatky i za stavební projekty na ochranu elektráren před ruskými raketovými útoky, a to v době, kdy Ukrajinci žijí s každodenními výpadky proudu. 

Deník upozorňuje, že na Ukrajině již některá média otevřeně upozorňují na to, že zemi Zelenského přátelé „okrádají“. „Jak prezidentovi přátelé okradli zemi za války,“ otitulkovala svůj článek například Ukrajinská pravda. 

Zelenskyj se podle Financial Times snaží aktuálně za každou cenu udržet svůj prezidentský úřad, a žádal tak rezignaci po členech vlády. Kromě konce ministra spravedlnosti a ministryně energetiky pak na svého přítele Mindiče, jenž měl podle NABU řídit ve věci „prádelnu“ na peníze získané trestnou činností, po jeho úspěšném útěku ze země uvalil sankce.

autor: Radek Kotas

