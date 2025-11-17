Povodí Moravy: Jižní část Olomouce chrání nová protipovodňová opatření

17.11.2025 20:30 | Tisková zpráva

Povodí Moravy dokončilo úpravy řeky Moravy v jižní části Olomouce. Protipovodňovou ochranu městských částí Nový Svět a Nemilany zajišťují vedle hrází i přírodě-blízká opatření jako je posílení rozlivů do říční nivy, revitalizace, obnova původního řečiště a napojení odstaveného ramene řeky Moravy. V pátek 14. listopadu 2025 byla stavba za 170 mil. Kč slavnostně ukončena.

Foto: Povodí Moravy
Stavba tzv. IV. A etapy protipovodňových opatření města Olomouc, která je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na území Olomouce vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň), začala v březnu 2024. Po necelých dvou letech jsou práce dokončeny. „Principem řešení protipovodňové ochrany jižní části města je vytvoření kapacitního koryta s využitím přírodě blízkých prvků. Na pravém břehu řeky u čistírny odpadních vod byla rekonstruována a zvýšena ochranná hráz, kterou doplnila revitalizační opatření v podobě vedlejších koryt toku napodobující meandrující historické trasy řeky. Nejvýraznější částí provedených úprav je potom opětovné napojení odstaveného ramene na levém břehu s vytvořením bočních tůní,“ popisuje provedené úpravy generální ředitel Povodí Moravy, s.p. David Fína. Práce probíhaly v úseku podél řeky Moravy od železničního mostu po silniční most spojující Nový Svět a Holici a navazovaly tak na již dokončené etapy v centru města. Realizací této fáze došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany pro přibližně 2 275 obyvatel.

Kromě protipovodňové úlohy bude mít opatření také významný krajinotvorný potenciál. Řeka i krajina kolem ní bude zcela přístupná a stane se velkým lákadlem pro obyvatele Olomouce k trávení volného času. „Protipovodňová opatření patří mezi nejrozsáhlejší a nejdůležitější investiční projekty na území města, což potvrdila i loňská povodeň. U vybudování etapy IV. A oceňuji především množství ekologických prvků, které zajistí, že se oblast bude přirozeně rozvíjet a stane se atraktivním místem pro trávení volného času obyvatel Olomouce,“ vysvětluje primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

„Díky stavbě a zvolenému přístupu se daří řeku zpřístupňovat veřejnosti a otevírat nové městské prostory pro lidi. Stejný přístup, zaměřený na zpřístupnění řeky veřejnosti pro rekreaci a trávení volného času, se plánuje i při třetí etapě, která zahrnuje území od mostu na ulici Komenského proti proudu řeky, kolem Klášterního Hradiska,“ doplňuje náměstek primátora Tomáš Pejpek. Samotný průběh stavby nevyvolal uzávěrky a omezení v dopravě či chodu města.

Slavnostní dokončení stavby se uskutečnilo v pátek 14. listopadu 2025. Investorem akce byl státní podnik Povodí Moravy. Celkové investiční náklady ve výši 170 mil. Kč byly financovány Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu životního prostředí a spolufinancovány z prostředků statutárního města Olomouce.

Ucelenou protipovodňovou ochranu Olomouce zajistí až realizace zbývajících dvou etap, a sice IV. B etapy v jižní části a III. etapy v severní části města. IV. B etapa zahrnuje vybudování zemního valu kolem Nového Světa, vybudování obtokového ramene a revitalizaci údolní nivy. „Aktuálně máme získáno stavební povolení a zajišťujeme majetkoprávní vypořádání. Termín realizace odhadujeme na rok 2027-2029,“ říká generální ředitel Fína a dodává: „Ucelenou ochranu města uzavře až III. etapa v úseku od mostu Komenského výše po toku až po ústí Trusovického potoku do Moravy. Na tuto etapu proběhla architektonická soutěž a nyní probíhají jednací řízení.“

