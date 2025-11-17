„Fašisto, spojenci jdou najisto“. Co zažil Libor Vondráček na Národní

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Přítomní mu vyčítali například kandidaturu za SPD či spojení v rámci vznikající vlády, jejíž část se podle nich „přiklání k Moskvě“. „Já se také údajně přikláním v Moskvě, ale já se k ní nepřikláním,“ odmítl výtky obviňující jej z toho, že by byl „proruský“.
S jedním z mužů se poté dal do debaty ohledně pohledu na slučování veřejnoprávních médií, přičemž se oba shodli v negativním pohledu na BBC z důvodu jejich falešných zpráv týkajících se Izraele či covidu-19, avšak Vondráček namítal, že spojení rádia a televize není jejich původcem. Podle oponentů by se naopak mohl u nás opakovat „slovenský scénář“.
Mgr. Libor Vondráček
„Vy jste se ptal, jestli chceme být jako na Slovensku, kde se podle vás přiklánějí k Moskvě, a váš pan kolega řekl, že slučování médií je příklonem k Moskvě, takže to chápu správně, tak už ta předchozí se přikláněla k Moskvě?“ tázal se Vondráček. „To chápete špatně,“ nesouhlasil jeden z jeho oponentů, načež poslanec řekl svůj názor: „Já si zkrátka myslím, že na Slovensku se nevede žádná diskuse o tom, že by se vystupovalo z NATO, my jsme to také neměli v programu. My chceme obecné referendum tak, jak tomu je ve Švýcarsku, protože nám se Švýcarsko líbí a doufáme, že jednou budeme tak silní, sebevědomí a nezávislí, že se nebudeme muset spoléhat na ostatní,“ vysvětlil.
„Vám to ráno nestačilo, co?“ Vondráček se k vzpomínkovému místu vrátil i o pár hodin později
Následně Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii předseda Svobodných trávil s mládežnickými organizacemi Svobodných a SPD a od Hlávkovy koleje se přesunul spolu s mladými spolustraníky a studenty zpět na Národní třídu.
Na místě připomenul události v roce 1989 se slovy, že k nim došlo ze strany tehdejšího režimu, který se blížil ke konci „v posmrtné křeči“, a zmínil, že se studenty a zástupci Svobodných a SPD chce „poděkovat lidem, bez kterých by se to tak rychle neposunulo“.
„Jsme rádi, že tu vláda jedné strany už není, ale zároveň si tímto dnem připomínáme, že o svobodu bude třeba bojovat pořád,“ zdůraznil a vrátil se k památníku se zástupci mladých Svobodných a SPD, kteří si přinesli kytice květin.
Oproti ránu na místě již tentokrát nenarážel pouze na své oponenty. „Dobrý den, pane Vondráčku, hodně úspěchů a nenechte se zviklat,“ řekl poslanci jeden z přítomných.
„Vám to ráno nestačilo, co?“ oslovil jej však posléze další muž a Vondráček mu vysvětlil, že je potřeba na místo přivést i mladé studenty. Další mu vyčítali, že na místě je on podruhé, ale šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se památku 17. listopadu rozhodl uctít u Hlávkovy koleje a na Národní třídu posléze již nešel. „Nemůžeme být všichni všude, on bude na Ruzyni, tam je také potřeba se uklonit,“ odvětil na to šéf Svobodných.
Přestože pár lidí na něj pokřikovalo, většina odpůrců se snažila s poslancem normálně hovořit a místem se již neneslo přehlušující pískání. „Je to tady hezčí než ráno. Ráno tady byly nějaké píšťalky a já si přitom vzpomenul na Obecnou školu, jak tam bylo: ‚Jen si pískej, fašisto, spojenci jdou najisto,‘“ glosoval lídr Svobodných ranní zážitek.
Připomínáme si Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. ?????? https://t.co/mj37RMsq1K— Svobodní (@svobodni) November 17, 2025
Zpětně ranní scénu nevidí tak dramaticky. „Bylo tam i docela dost lidí, kteří mi děkovali za práci a chtěli si podat ruku, což mě potěšilo,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. Lidí s píšťalkami nebo těch, kteří mu nadávali, prý ve finále mohlo být asi deset. „Byli hodně slyšet a média si jich všimla,“ krčí rameny poslanec.
Zaujal jej transparent této skupiny, že „nácek nám nebude krást svátek“. Podle informací, které se objevily na sítích, za ním měl stát známý aktivista Otakar van Gemund, v minulosti známý tím, že na Národní třídě bral od pomníku květiny od premiéra Babiše, prezidenta Zemana a Tomia Okamury a vyhazoval je do koše.
Jeho heslo ale podle Vondráčka obsahuje hned několik nesmyslů. Nikdo kromě údajné krádeže a nálepky nácků nechápe ani další slova. „Jaké nám? On je to jejich svátek? Je to přece svátek všech, ne jen někoho. V roce 1989 do toho šli, aniž věděli, jak to dopadne, různí lidé. Těch asi 2 000 lidí, co bylo zmláceno na Národní třídě, určitě dnes volí různé strany napříč celým spektrem,“ soudí místopředseda ústavně-právního výboru Sněmovny.
„Vypadá to, že propagandě končící vlády, která tu vytvářela hysterii a rozdávala nálepky, někteří lidé skutečně uvěřili,“ dodal Libor Vondráček. Velmi jej to podle jeho slov mrzí.
„Běžte do hajzlu!“
K části politiků pak na Národní padaly ostré nadávky. „Tenhle primitiv chce být ministrem zahraničí, to snad ne,“ odfrkl si pán v davu lidí na Národní třídě v Praze, když se položit květiny k pamětní desce 17. listopadu na fasádě Schirdingovského paláce vydal poslanec Motoristé sobě Filip Turek.
Pískání a pokřiky neschytal sám. Podobně dopadl i jeho mladý spolustraník, poslanec Matěj Gregor. „Nácky v čele nechceme!“ řval na něj muž z davu. „A tu nejsou žádný, ne? Kde máte nácky?“ tázal se poslanec.
„Prosím vás, jděte do hajzlu!“ dozvěděl se hned posléze od protestující ženy. „A proč? To je vaše, tady?“ tázal se jí na to Gregor před vzpomínkovým místem. „Zapalte si svíčku a běžte do prdele,“ dozvěděl se na to a po dalších otázkách mu žena vysvětlila, že jí má vadit přítomnost motoristů na místě, jelikož Národní třídu podle ní „zadělávají“.
„To zadělávají ti lidé, co tady nosí nápisy a křičí na nás,“ odvětil jí Gregor, ale žena si stála za tím, že místo zneprůchodnil zejména Turek, který poskytoval rozhovory médiím. Po dalších výtkách z davu pak mladý poslanec přítomným popřál, aby se měli hezky, a odešel.
„Děkuji všem milým a zdvořilým lidem, se kterými jsem se dnes potkal a měli jsme možnost si prohodit pár slov, podat si ruku a třeba i udělat fotku na památku. Bez ohledu na to, zda spolu souhlasíme. Tím jsme nejlépe uctili památku toho, o čem 17. listopad už od roku 1939 je. O obyčejné lidskosti (nebo člověčenství),“ rozepsal se posléze.
To, co probíhalo na Národní třídě, podle Gregora jasně ukazuje realitu. „Všem těm, kteří emoce neudrželi a snížili se k nadávkám, pošťuchování a křiku, upřímně přeji vše dobré a děkuji za důkaz toho, že upadající politická kultura není jen fráze, ale stále tvrdší realita společnosti v České republice,“ zmínil.
Byla to radost, užíval si atmosféru na Národní Rakušan
Naopak končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se chlubí, že na něho nikdo nepíská. „Uctít památku 17. listopadu pro nás nikdy není ‚politická povinnost‘, ale radost,“ pochvaluje si Rakušan spolu s fotografií usmívajících se spolustraníků.
Podotkl, že se tak děje díky tomu, že jsou „demokraticky smýšlející“. „Nemusíme sem chodit za tmy, nemusíme se Národce vyhýbat nebo vymýšlet výmluvy. Nemusíme se stydět za nic, co děláme. To je výhoda demokraticky smýšlejících a slušných politiků. A pokud má na nás někdo opačný pohled, vždy se tu s ním rádi potkáme a pobavíme. O tom to totiž je. Takže nejen ‚díky, že můžem‘, ale taky dělejme, prosím, všechno pro to, abychom vždycky mohli,“ napsal ministr vnitra v demisi.
Uctít památku 17. listopadu pro nás nikdy není “politická povinnost”, ale radost. ??????? Nemusíme sem chodit za tmy, nemusíme se Národce vyhýbat nebo vymýšlet výmluvy. Nemusíme se stydět za nic, co děláme. To je výhoda demokraticky smýšlejících a slušných politiků. A pokud má na… pic.twitter.com/Ux3IJTzIdX— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 17, 2025
autor: Radek Kotas
