Fiala (ODS): Pečujme o hodnoty spojené s dnešním dnem. Jsou křehké

Den boje za svobodu a demokracii je státním svátkem, kdy si mj. připomínáme studenty a studentky, kteří se v těžkých chvílích postavili proti nacistické a komunistické totalitě. Někteří z nich za svou statečnost zaplatili životem. Díky jejich odhodlání a odvaze mohou další generace žít svobodně a v demokracii.
Pečujme o hodnoty, které jsou s dnešním dnem spojeny. Jsou křehké a musíme si jich vážit.
Přeji vám krásný sváteční den a budu moc rád, když se třeba potkáme na Národní třídě.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
