17.11.2025 18:10 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 17. listopadu

Fiala (ODS): Pečujme o hodnoty spojené s dnešním dnem. Jsou křehké
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Petr Fiala

Den boje za svobodu a demokracii je státním svátkem, kdy si mj. připomínáme studenty a studentky, kteří se v těžkých chvílích postavili proti nacistické a komunistické totalitě. Někteří z nich za svou statečnost zaplatili životem. Díky jejich odhodlání a odvaze mohou další generace žít svobodně a v demokracii.

Pečujme o hodnoty, které jsou s dnešním dnem spojeny. Jsou křehké a musíme si jich vážit.

Přeji vám krásný sváteční den a budu moc rád, když se třeba potkáme na Národní třídě.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS , 17. listopad

autor: PV

