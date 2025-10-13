41. týden na Energetické burze ČMKB

13.10.2025 9:45 | Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 41. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 927 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 1,3 miliardy korun.

41. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2451 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2404 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2387 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2471 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 končily obchodování v maloodběru na ceně 801 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly s kurzem 793 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 734 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

Psali jsme:

40. týden na Energetické burze ČMKB
39. týden na Energetické burze ČMKB
38. týden na Energetické burze ČMKB
37. týden na Energetické burze ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

autor: Tisková zpráva

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ snižuje ceny fixovaných produktů u plynu i elektřiny

10:03 ČEZ snižuje ceny fixovaných produktů u plynu i elektřiny

Začátek letošní topné sezóny si mohou české domácnosti zpříjemnit novou nabídkou plynových fixací od…