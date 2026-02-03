ČPZP: Prevencí, očkováním a zdravým životním stylem proti rakovině

Rakovina významně zasahuje do životů lidí po celém světě. Jen v České republice se ročně odhalí téměř 90 tisíc nádorů. I když stoprocentní ochrana před rakovinným dělením buněk neexistuje, dá se pravděpodobnost vzniku onemocnění snížit. Jak? Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) u příležitosti Světového dne boje proti rakovině apeluje zejména na zdravý způsob života, používání krémů s ochranným faktorem, očkování a preventivní prohlídky.
Světový den boje proti rakovině připadá na 4. února. Poprvé byl vyhlášen před 26 lety v Paříži. Jeho cílem je výrazně snížit počet nemocných a úmrtí způsobených rakovinou.
Nejčastěji se objevují karcinomy tlustého střeva a konečníku, rakovina prsu u žen a nádory prostaty u mužů, časté jsou kožní i plicní nádory. Jen ČPZP loni hradila léčbu 11 tisícům ženám, u nichž lékaři diagnostikovali zhoubný karcinom prsu, a také více než 8 600 mužům, kteří se léčili se zhoubným karcinomem prostaty. Zhoubný nádor tlustého střeva či kůže je ročně odhalen shodně u přibližně tří tisíc pojištěnců ČPZP.
„U rakoviny dvojnásob platí, že čím dříve se o ní dozvíte, tím větší máte šanci nad ní zvítězit. Proto je tak klíčová prevence, která by se měla stát nedílnou součástí péče o zdraví. Preventivní vyšetření pomůže zjistit zdravotní problém, i když se ještě naplno neprojevil. Včasná léčba je zároveň šetrnější nejen pro samotného pacienta, ale je i méně nákladná a pojišťovny mohou ušetřené peníze vynaložit na jinou potřebnou léčbu,“ uvádí mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.
Na hrazenou preventivní prohlídku u všeobecného praktického lékaře je ze zákona nárok jednou za dva roky. Od ledna jsou preventivní prohlídky doplněny o nová vyšetření, které pomohou nemoci odhalit lépe a rychleji. Kromě preventivních prohlídek hradí pojišťovny i screningové programy cílené na pacienty se zvýšeným rizikem onemocnění. Informace o všech preventivních prohlídkách naleznete na adrese https://cpzp.cz/prevence_205.
Některým nádorům, jako je karcinom děložního čípku, vulvy nebo pochvy, u mužů rakoviny penisu, stejně jako rakovině jater, se dá předejít očkováním. Jedná se například očkování při lidskému papilomaviru (HPV) a očkování proti žloutence typu B. ČPZP některá očkování ze zákona hradí ohroženým skupinám obyvatel a ostatním na ně přispívá v rámci preventivních programů.
ČPZP hradí nákladnou léčbu a přispívá na prevenci
I pojištěncům s nádorem ČPZP hradí moderní a často nákladnou léčbu v rozsahu, který umožňuje platná legislativa. V roce 2025 se takto ze zdravotního pojištění léčilo přes 58 tisíc pacientů, z toho 32 tisíc žen.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zároveň svým pojištěncům přispívá i na zdravý způsob života. „Příspěvky lze čerpat nejen na preventivní očkování, jak již bylo zmíněno, ale i na pohybové aktivity dětí a dospělých, na nehrazené preventivní vyšetření, na ochranné pomůcky či na vitaminy. Například na ochranný opalovací krém lze u ČPZP získat příspěvek až 500 Kč z doplňkového věrnostního programu Bonus Plus,“ uvádí mluvčí Mazurová. Některé preventivní programy jsou navázány na platnou preventivní prohlídku. Více informací je na https://cpzp.cz/preventivni-programy.
Navzdory osvětovým kampaním a šířením povědomí o důležitosti prevence bohužel lidí s rakovinou stále přibývá. Zároveň rostou i náklady na tuto léčbu. V případě třetí největší zdravotní pojišťovny ČPZP za rok 2024 poprvé překročily hranici čtyř miliard korun, konkrétně to bylo 4,1 miliardy, a za rok 2025 to podle předběžných dat bude ještě více.