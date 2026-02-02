Babiš nechce hnát prezidenta k soudu: „S Ústavním soudem máme své zkušenosti“

„Jasně jsme deklarovali, že nemáme zájem na eskalaci sporu mezi Motoristy a panem prezidentem ani nechceme, aby tento konflikt dopadal na vládu. Předpokládám, že se s panem prezidentem dohodneme na dalším společném fungování. Pan Macinka navíc potvrdil, že změní svůj způsob komunikace, protože tento spor nás zbytečně zatěžuje,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády.
Odpovídal také na otázku, proč nechce kvůli nejmenování Filipa Turka (Motoristé) podat kompetenční žalobu. „Máme svoje zkušenosti s Ústavním soudem. Nechci se soudit s panem prezidentem. Proč bych se s ním soudil?“ odpověděl předseda vlády.
Uvedl, že s hlavou státu má schůzku v úterý v 8.30. „Následně se pan prezident zúčastní Bezpečnostní rady státu,“ upřesnil premiér.
Očekává prý kritiku opozice na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny a slíbil, že na ni bude reagovat.
Byl také dotázán, zda za Filipem Turkem stojí a zda by se měl stát ministrem. „Existuje koaliční smlouva, podle které mají Motoristé právo na své nominace v rámci rozdělení resortů. V tomto smyslu trvám na tom, že pan prezident měl pana Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Alespoň by se ukázalo, zda je schopen tento úřad dobře vést,“ sdělil Babiš.
Domnívá se však, že situace dospěla do bodu, kdy o tomto tématu už pravděpodobně s prezidentem dále diskutovat nebude.
Spor mezi Motoristy a prezidentem Pavlem eskaloval v posledních týdnech poté, co hlava státu odmítla Turkovu nominaci na ministerský post. Pavel v oficiálním dopise premiéru Babišovi vysvětlil své rozhodnutí tím, že kandidát podle něj prokazuje nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu, a jeho loajalita k základním hodnotám ústavního pořádku je tak zpochybněna.
Turek na to reagoval oznámením, že jeho právníci dokončili návrh žaloby. „Pan prezident se dobrovolně dostal do politického boje,“ řekl Turek.
Celá kauza souvisí i s vystupováním ministra zahraničí Petra Macinky. Vicepremiér a předseda Motoristů Pavla obvinil ze vstupu do opozičního tábora. Prohlásil, že Ministerstvo zahraničí bude prezidenta ignorovat, aby deeskalovalo situaci.
Babiš vyloučil, že by kvůli tomu uvažoval o Macinkově odvolání, a označil spolupráci s ním za výbornou.
