Babiš nechce hnát prezidenta k soudu: „S Ústavním soudem máme své zkušenosti“

02.02.2026 21:52 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na tiskové konferenci po jednání vlády distancoval od připravované žaloby poslance Filipa Turka (Motoristé) na prezidenta Petra Pavla. Podle Babiše se jedná o Turkovu čistě osobní záležitost, která se vlády ani koalice nijak netýká.

Foto: Vláda ČR
Popisek: Andrej Babiš

„Jasně jsme deklarovali, že nemáme zájem na eskalaci sporu mezi Motoristy a panem prezidentem ani nechceme, aby tento konflikt dopadal na vládu. Předpokládám, že se s panem prezidentem dohodneme na dalším společném fungování. Pan Macinka navíc potvrdil, že změní svůj způsob komunikace, protože tento spor nás zbytečně zatěžuje,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Odpovídal také na otázku, proč nechce kvůli nejmenování Filipa Turka (Motoristé) podat kompetenční žalobu. „Máme svoje zkušenosti s Ústavním soudem. Nechci se soudit s panem prezidentem. Proč bych se s ním soudil?“ odpověděl předseda vlády.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Uvedl, že s hlavou státu má schůzku v úterý v 8.30. „Následně se pan prezident zúčastní Bezpečnostní rady státu,“ upřesnil premiér.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Očekává prý kritiku opozice na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny a slíbil, že na ni bude reagovat. 

Prezident to měl s Turkem zkusit

Byl také dotázán, zda za Filipem Turkem stojí a zda by se měl stát ministrem. „Existuje koaliční smlouva, podle které mají Motoristé právo na své nominace v rámci rozdělení resortů. V tomto smyslu trvám na tom, že pan prezident měl pana Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Alespoň by se ukázalo, zda je schopen tento úřad dobře vést,“ sdělil Babiš.

Domnívá se však, že situace dospěla do bodu, kdy o tomto tématu už pravděpodobně s prezidentem dále diskutovat nebude.

Spor mezi Motoristy a prezidentem Pavlem eskaloval v posledních týdnech poté, co hlava státu odmítla Turkovu nominaci na ministerský post. Pavel v oficiálním dopise premiéru Babišovi vysvětlil své rozhodnutí tím, že kandidát podle něj prokazuje nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu, a jeho loajalita k základním hodnotám ústavního pořádku je tak zpochybněna.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Turek na to reagoval oznámením, že jeho právníci dokončili návrh žaloby. „Pan prezident se dobrovolně dostal do politického boje,“ řekl Turek.

Celá kauza souvisí i s vystupováním ministra zahraničí Petra Macinky. Vicepremiér a předseda Motoristů Pavla obvinil ze vstupu do opozičního tábora. Prohlásil, že Ministerstvo zahraničí bude prezidenta ignorovat, aby deeskalovalo situaci.

Babiš vyloučil, že by kvůli tomu uvažoval o Macinkově odvolání, a označil spolupráci s ním za výbornou.

https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--2--ledna-2026-225116/

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/filip-turek-motoriste-prezident-pavel-zaloba.A260202_091248_sporeni_aoc

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-vse-Petr-Pavel-nic-Macinka-neustoupil-786444

