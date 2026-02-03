SÚRAO podepsala smlouvu na geofyzikální průzkum. Ve veřejné soutěži zvítězila společnost KANOPY zastoupená vedoucí společností INSET s.r.o.
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala smlouvu se společností INSET s.r.o. na geofyzikální průzkum čtyř lokalit zkoumaných kvůli možnému budoucímu umístění hlubinného úložiště. Práce poběží několik let.
Geofyzikální průzkum je důležitou částí prací, které povedou k?výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště. Jeho metody zkoumají fyzikální vlastnosti hornin. Podrobně popisují vlastnosti hornin pod povrchem bez nutnosti rozsáhlých zásahů do pozemku. „Geofyzika a její metody jsou pro co nejpodrobnější poznání lokalit zásadní. O plánovaných i probíhajících pracích budeme samozřejmě informovat dotčené obce i veřejnost a rádi jim geofyzikální průzkum, pokud budou mít zájem, představíme i přímo v?terénu,“ říká ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.
Je nám ctí účastnit se takto významné zakázky jako vedoucí účastník sdružení KANOPY. Věříme, že díky odbornostem účastníků sdružení a zkušenostem získaným během první fáze průzkumů lokalit v letech 2017-2020 poskytneme podklady pro rozhodování na špičkové evropské úrovni pro SÚRAO, jakožto investora. Těšíme se na úzkou spolupráci,“ říká jednatel a ředitel INSET s.r.o. Ing. Václav Rýdl.
Geofyzikální práce nepřinášejí velký zásah do okolního prostředí
Geofyzikální metody poskytují komplexní a?detailní informace o?základní geologické stavbě do velké hloubky. Při průzkumech není ani potřeba velkých zásahů do prostředí, pro geofyzikální zkoumání ve většině případů stačí připravit malé snímače, natáhnout kabely nebo položit geofon – snímač, který zachytává seismické vlny. Vlastní měření probíhá na tzv. profilech. Jde o?linie (přímky) na povrchu, na kterých se pohybují geofyzici se svou měřicí technikou. Měření na profilech se, v?závislosti na metodě, liší jak použitou aparaturou, tak délkou profilu. Celkem bude v rámci projektu naměřeno přes 700 kilometrů profilů.
Terénní práce budou probíhat několik let. Získávaná data, která doplní poznatky z ostatních projektů – například informace z?vrtných prací a monitoringu povrchových a podzemních vod, se budou průběžně vyhodnocovat a?interpretovat. Výsledky a?závěry pak budou důležité pro přesnou tvorbu 3D modelů horninových bloků na všech čtyřech lokalitách, které budou nezbytné pro výběr finální a?záložní lokality.
