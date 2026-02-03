Telefon přes Koláře, poté společná dovolená. Spekulace kolem Pavla sílí

„Telefonát ministra s prezidentem skutečně proběhl z mého telefonu. Pan ministr mi tvrdil, že nemá na prezidenta číslo, proto jsem mu zavolal já a panu prezidentovi jsem ho dal k telefonu,“ sdělil Kolář.
Dodal, že jeho pozice externího poradce pro bono mu umožňuje blízký osobní kontakt s prezidentem. Nemá však bezpečnostní prověrku. Zůstává tedy prezidentovým „přítelem po boku“.
„Vstup na Hrad mám jako jakýkoli jiný externí poradce, který není zaměstnancem KPR. Mimochodem, všichni poradci na zahraniční politiku jsou panu prezidentovi k dispozici pro bono. Nemusí, chtějí. Není to funkce, je to pro nás čest. Pravda je, že s panem prezidentem se vídám častěji než ostatní poradci. Je to dáno naším osobním vztahem, který se vyvinul dávno před tím, než se Petr Pavel stal prezidentem,“ sdělil Petr Kolář Deníku.cz.
Reagoval tak na spekulace o svém vlivu po zveřejnění nočních SMS zpráv, které Macinka posílal právě jemu a které prezident označil za prvky vydírání.
„Řízený“ musel na motorky, aby „neplácl něco nevhodného po dobu nepřítomnosti vodiče“
Kauza vyvolala ostrou kritiku na sociální síti X, kde se k ní vyjádřil také bývalý politik Vít Blaha. V jednom ze svých příspěvků citoval Kolářovo prohlášení a napsal: „Kolář potvrdil: 1. Macinkova slova. 2. Že zcela zjevně brání tomu, aby někdo dostal telefonní číslo na prezidenta Petra Pavla a mohl s ním komunikovat přímo – bez kontroly Petra Koláře, člověka bez bezpečnostní prověrky. Ty dvě věci, potvrzené samotným PK, jsou ještě skandálnější, než jak vypadaly minulý týden.“
„Telefonát ministra s prezidentem skutečně proběhl z mého telefonu. Pan ministr mi tvrdil, že nemá na prezidenta číslo, proto jsem mu zavolal já a panu prezidentovi jsem ho dal k telefonu,“ sdělil Petr Kolář.— Vít Blaha (@vit__blaha) February 2, 2026
Kolář potvrdil:
1. Macinkova slova
2. Že zcela zjevně brání...?
Uvedl také: „A v souvislosti s aktuální cestou Petra Koláře do Asie mne napadla ještě taková zlomyslná spekulace v duchu scénářů puppet show – jede-li řídící na cestu do Asie, musí řízený někam daleko, ideálně na motorky do E, aby v ČR neplácl něco nevhodného po dobu nepřítomnosti vodiče. Hrozí totiž bezprostřední nebezpečí, že by řízený mohl vést přímá samostatná jednání, nad nimiž by nebyla ze strany řídícího přímá osobní kontrola. Ale jak zmiňuji. Je to jen zlomyslná spekulace…“
A v souvislosti s aktuální cestou Petra Koláře do Asie mne napadla ještě taková zlomyslná spekulace v duchu scénářů puppet show - jede-li řídící na cestu do Asie, musí řízený někam daleko, ideálně na motorky do E, aby v ČR neplácl něco nevhodného po dobu nepřítomnosti vodiče...? https://t.co/qmea2H3t3I— Vít Blaha (@vit__blaha) February 2, 2026
Pávek je verbálně „neobratnej“
Reakce na Blahovy příspěvky jsou smíšené. „Pane Blaho, kdyby pan prezident chtěl, tak mu určitě číslo dát může, jen si asi nechce s Macinkou po večerech dopisovat a za stav ‚Macinka nemá moje číslo‘ je vděčný,“ publikoval parodický účet PředsedaPSzDovozu.
Pane Blaho, kdyby pan prezident chtěl, tak mu určitě číslo dát může, jen si asi nechce s Macinkou po večerech dopisovat a za stav "Macinka nemá moje číslo" je vděčný.— PředsedaPSzDovozu (@PredsedPSzDovoz) February 2, 2026
„To si ovšem pan prezident popletl dvě věci: 1. Zaměstnání, v němž se předpokládá, že představitelé státu budou vzájemně komunikovat. 2. Roli ‚přítele po boku‘, tedy jakéhosi pána bez bezpečnostní prověrky a bez oficiálního pracovního zařazení,“ namítl Blaha.
To si ovšem pan prezident popletl dvě věci:— Vít Blaha (@vit__blaha) February 2, 2026
1. Zaměstnání v němž se předpokládá, že představitelé státu budou vzájemně komunikovat.
2. Roli "Přítele po boku", tedy jakéhosi pána, bez bezpečnostní prověrky a bez oficiálního pracovního zařazení.
„Pávek je prostě jen marketingově definovaná, Kolářem prosazená figura. Když dáš pár rozhovorů, kde figuroval Kolář s Pávkem, tak je jasný, že Pávek je verbálně i intelektuálně výrazně neobratnej,“ míní Pavel Kotraba.
Pávek je prostě jen marketingově definovaná Kolářem prosazená figura.— Pavel Kotraba (@PavelKotraba) February 3, 2026
Když dáš pár rozhovorů kde figuroval Kolář s Pávkem, tak je jasný, že Pávek je verbálně i intelektuálně výrazně neobratnej.
„To jsi napsal hodně vstřícně a ohleduplně…,“ souhlasil Blaha.
"...je jasný, že Pávek je verbálně i intelektuálně výrazně neobratnej..."— Vít Blaha (@vit__blaha) February 3, 2026
To jsi napsal hodně vstřícně a ohleduplně... ??
„Prezident má asi pouze telefon z Dozimetru od Rakušana. A na ten je těžké se dovolat…,“ přisadil si Roman.
Prezident má asi pouze telefon z Dozimetru od Rakušana.— Roman (@rom_vos_) February 3, 2026
A na ten je těžké se dovolat...
„To je horší než půjčování telefonu Filipem Turkem. Ten to udělal z mladistvé nerozvážnosti a recese. Kdežto tady je zřejmé, že Kolář skutečně Pavla řídí a úkoluje. Koho jste zvolili?“ vyčítá spoluobčanům Milan.
To je horší než půjčování telefonu Filipem Turkem. Ten to udělal z mladistvé nerozvážnosti a recese.— Milan (@Milan47703245) February 2, 2026
Kdežto tady je zřejmé, že Kolář skutečně Pavla řídí a úkoluje.
Koho jste zvolili?
Další komentáře zmiňují, že Macinka by neměl obtěžovat třetí osoby. Někteří uživatelé spekulují o Macinkově neschopnosti sehnat si číslo sám.
Uklidili ho. Ani mobil mu nedávají
V druhém vlákně se objevují ironické poznámky, jako že Pavel je coby „bílý kůň vezen na pranýř“ a „ještě o tom neví“.
Bílý kůň vezen na pranýř. ještě o tom neví. pic.twitter.com/W5UlYnUZaQ— Stanislav Ševeček (@StanSczech) February 2, 2026
Nebo také, že ho „uklidili“. „Ani mobil mu nedávají,“ jak napsal John Best.
Jasne ze blba uklidili. Ani mobil mu nedavaji.— John Best (@JohnBes39294195) February 2, 2026
„Že by PePa měl jen jednoho řídícího důstojníka?“ ptá se Filip.
Že by PePa měl jen jednoho řídícího důstojníka?— Filip (@filipzesmiric) February 2, 2026
Kauza eskalovala po prezidentově mimořádném brífinku, na němž Pavel obvinil ministra Macinku z pokusu o vydírání. Macinka poslal SMS zprávy obsahující hrozby eskalace konfliktu s prezidentem, pokud nejmenuje Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hrozil mu „spálením mostů“.
Pavel záznam komunikace předal k posouzení bezpečnostním složkám. Macinka prezidentovo obvinění z vydírání odmítl. Jednalo se podle něj o běžné politické vyjednávání. V nedělním vysílání pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že Ministerstvo zahraničí bude Hrad ignorovat.
Opozice vyzvala Macinku k rezignaci a svolala schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Babiš odmítl Macinku odvolat, spolupráci s ním označil za výbornou.
Vít Blaha je bývalý člen ODS (2002–2014), krajský zastupitel a radní v Jihomoravském kraji i Brně, nyní podnikatel.
