Ministr Šťastný: Papalášské chování ODS

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, milí hosté. Dovoluji si pana místopředsedu Sněmovny, který má na starosti právě sport v Poslanecké sněmovně, chci upřesnit, že to je ministr pro sport, prevenci a zdraví, protože ona je nejdřív prevence a pak zdraví. Tak jenom tak na úvod, abych tu situaci trochu odlehčil.
Po letech relativního klidu žijeme v poslední době v turbulentních časech. Přežili jsme covid, začala a stále pokračuje strašlivá válka na Ukrajině, žijeme ve světě, kde roste moc velmocí a Evropa se v tom všem tak trochu potácí. Došlo k jednomu z největších masakrů Židů od druhé světové války na území Izraele, zažili jsme bezprecedentní inflaci, energetickou krizi a čtyři roky - troufám si říct - arogantního a asociálního vládnutí předchozí vlády Petra Fialy. Já jsem přesvědčený o tom, že vytváření nejistoty, zmatků a napětí v České republice je to poslední, co nyní potřebujeme. Bohužel je to ale přesně to, co současná opozice dělá. Využívám tedy svého přednostního práva předsedy poslaneckého klubu Motoristů sobě, abych zde vystoupil, abych také omluvil předsedu naší strany a vicepremiéra a ministra zahraničních věcí pana Petra Macinku, který právě sedí v letadle do Washingtonu na dlouhodobě plánované oficiální cestě, kde bude zastupovat Českou republiku. Proto ho omlouvám, ta věc byla dávno předtím oznámena a domluvena, než byl vyhlášen termín této Sněmovny nebo této mimořádné schůze.
To, proč opozice vyvolala tuto schůzi, tak jsou SMS zprávy, které předseda Motoristů v neformální komunikaci se soukromou osobou, se kterou dlouhodobě komunikoval, ať už telefonicky nebo prostřednictvím zpráv, vedl. Já za sebe chci říci, že v tomto ohledu se nelze divit předsedovi parlamentní strany, koaliční vládní strany, který se snaží, aby to, s čím strana, kterou vedl, vede a dovedl do úspěšných voleb a do vlády, uspěla, o co bojuje a co jsme předpokládali, že samozřejmě se naplní. V tomto ohledu Motoristé uspěli ve volbách, dostali se poprvé v historii do Poslanecké sněmovny. Podařilo se nám vyjednat pozici v nově vzniklé koaliční vládě, uzavřít koaliční smlouvu, zapojit se do přípravy a schválení programového prohlášení vlády, na kterém jsme se spolu s ostatními koaličními partnery shodli, a konečně navrhnout jednotlivé nominanty na ministry této vlády. Bohužel, jak všichni víme, v případě jednoho nominanta tento náš návrh nebyl naplněn a přestože jsme přesvědčeni o tom, že Ústava České republiky hovoří jasně, konečně tak se vyslovila i většina této Poslanecké sněmovny, prezident republiky nejmenoval našeho nominanta na návrh předsedy vlády ministrem životního prostředí.
Já musím říci, že já osobně jsem měl to štěstí v životě se osobně potkat blíže s třemi předchozími prezidenty republiky. Můj otec byl osobním lékařem Václava Havla, já jsem měl tu čest být osobním lékařem Miloše Zemana a prezidenta Václava Klause jsem profesně i soukromě poznal prakticky před 35 lety. Pana prezidenta Pavla jsem viděl poprvé v životě - nebo měl možnost s ním hovořit poprvé v životě při mé audienci na Pražském hradě a musím říct, že já jsem jako budoucí - tehdy ještě budoucí ministr pro sport, prevenci a zdraví s ním vedl poměrně konstruktivní, přátelskou a normální diskusi. Já jsem přesvědčený o tom, že stát stojí na institucionální autoritě a ne na sympatiích k jednotlivým politikům. A tato věc si myslím, že se měla promítnout do tohoto problému, jsem přesvědčený, že jsme se stali součástí standardního politického střetu, ale taková situace je - a já si jako předseda poslaneckého klubu Motoristů přeji, aby existovala rozumná komunikace mezi vládou, jednotlivými ministry, jednotlivými politickými stranami a Hradem. Přijde mi to normální, v pořádku a věřím, že kroky předsedy vlády Andreje Babiše, tak jak je anoncoval, tak budou naplněny a že k té komunikaci dojde a že bude na elementární úrovni fungovat. V tomto ohledu samozřejmě se netřeba divit Motoristům, že nesouhlasíme nebo jsme nesouhlasili s postojem prezidenta republiky, ale v tomto ohledu ta věc z mého pohledu je daná a myslím si, že jen velmi těžko v tom my jako Motoristé dál můžeme něco udělat, než že budeme vědět, že se tak stalo.
V tuto chvíli by můj projev asi skončil, kdyby nedošlo k emotivnímu úvodnímu vystoupení předsedy Občanských demokratů pana Martina Kupky v úvodu této schůze. Já skutečně jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli přecházet řadu věcí, které v jeho projevu zazněly, a já, protože současně tak jako další mí kolegové a kolegyně z nově jmenované vlády s důvěrou budou zde vystupovat, zastupovat své rezorty a zastupovat své vize, tak v oblasti sportu, kterou já reprezentuji, si opravdu nemyslím, že vše bylo v pořádku, a tak, jak já jsem měl možnost se do toho úřadu uvést a některé jednotlivé kroky zahájit, tak o tom je potřeba také hovořit.
Je skutečně absurdní, že nám tady chce vyčítat nějakou osobní rovinu politiky někdo, kdo brutálně útočí na vrcholné představitele Motoristů, kdo tady roky uráží Andreje Babiše, kdo se neštítil zatáhnout do kampaně jeho děti, že nám tady někdo chce vyčítat politickou kulturu, někdo, (jehož?) předseda vlády měl kauzu s podezřelou kampeličkou, jak už tady zaznělo, ministr spravedlnosti, kauzu s bitcoiny, někdo, kdo je spojen s kauzou Dozimetr, ale o tom už všichni víme.
Já, když jsem převzal pozici ministra pro sport, prevenci a zdraví, tak současně s tím mi byla vládou České republiky svěřena metodická a podpůrná činnost a koordinační činnost v souvislosti s Národní sportovní agenturou.
Jedním z prvních kroků, které vláda České republiky v této souvislosti učinila, bylo odvolání dvou představitelů, tedy předsedy a člena rady Národní sportovní agentury a bylo to z mnoha důvodů, ale ty důvody byly tak nějak spíše obecně vysvětlovány, nicméně když tady slyším z úst předsedy Občanské demokratické strany útoky proti současné vládě, která měla jen několik málo týdnů možnost něco ukázat a převzít ty rezorty, a když vidím výsledky některých šetření, které já sám jsem měl možnost zahájit, tak skutečně v tomto ohledu to je velké pokrytectví. Ihned po převzetí Národní sportovní agentury jsme zahájili interní audit, požádali jsme zde přítomnou paní ministryni financí o veřejnosprávní kontrolu a věříme, že také přijde na kontrola ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.
V tomto ohledu mým hlavním úkolem bylo nastavit transparentnost, férovost, dodržování zákona v této agentuře, která rozděluje více než 8 miliard korun každý rok sportovcům, zejména dětem, mládeži, ale i olympionikům, sportovním svazům a zabezpečuje též investice v oblasti sportu.
Bohužel, bohužel nacházím dnes a denně nejrůznější kostlivce vypadávající ze skříní Národní sportovní agentury, tak velké kostlivce, že pobíhají okolo O2 arény, která je nedaleko, a myslím si, že je potřeba, abych některé věci tady teď na tomto uvedl.
První věcí, kterou jsme udělali, je, že jsme rozpustili poradní orgán rady Národní sportovní agentury. Důvod byl ten, že ti členové, až na jednotlivce a výjimky, z našeho pohledu byli v zásadním střetu zájmů a bohužel, bohužel často byli propojeni s politiky bývalé vládní koalice. Například předseda poradního týmu rady Národní sportovní agentury, člen Občanské demokratické strany zastupoval český florbal, a přestože tedy, a tady cituji i Český rozhlas, který na toto v minulosti upozorňoval, a dokonce i předchozí rada vlády pro boj proti korupci na to upozorňovala prostřednictvím jednoho z představitelů, tak Národní sportovní agentura za roky 2022-25 přidělila viceprezidentovi tohoto sportu, který tedy jako jediný v takto velkých příjmech není olympijským sportem, 320 046 577 korun.
Bohužel i další první místopředseda, ten zastupoval zase jinou organizaci, tak obdržel, ta organizace, 53 milionů korun, další 647 000, další 3 miliony a tak dále. Takže prakticky z těch sedmi lidí, co tam byli, tak pět zastupovalo organizace, které byly příjemci dotací. Já si myslím, že to není v pořádku, proto jsme okamžitě ten poradní orgán zrušili a nahradili jsme ho na úrovni vlády radou vlády pro sport, prevenci a zdraví, kde jsme ve statutu této rady jasně stanovili vyloučení všech osob, které by byly v jakémkoliv střetu zájmů, to znamená, kteří by byli například funkcionáři sportovních organizací, příjemci dotací, podnikateli v oblasti sportu a tak dále a tak dále. Takže tuto věc jsme vyřešili a já tedy věřím, že už se to nebude opakovat.
Když nám tady předseda Občanské demokratické strany káže, jakým způsobem má tato vláda fungovat či nefungovat, tak bych se také zastavil u dalšího velkého problému, kvůli kterému byl předseda Národní sportovní agentury pan Ondřej Šebek z Občanské demokratické strany před tím měsícem odvolán, a jedním z těch důvodů, a hovořil o tom opět iRozhlas, byly nejrůznější cesty, ano? Mimo jiné tedy vyjel na nákladné pracovní cesty do exotických destinací, za statisíce z eráru navštívil sportovní akce na Bahamách, v Singapuru či Japonsku. Ještě před mým nástupem do funkce to odhalil iRozhlas. Přitom jeho předchůdci za ANO zvolení se do zahraničí téměř nepodívali.
V tomto ohledu další problém spočíval v tom, že spolu s panem předsedou cestovali na tyto mise i další představitelé nebo zaměstnanci agentury, ale i političtí představitelé. Tady například ostravský primátor za Občanskou demokratickou stranu jel na Bahamy.
Takže v tomto ohledu bylo utraceno za cestu do Singapuru 200 000 korun, do Kanady 149 000 korun, do Nassau 160 000 korun, do Japonska na asijské turné 187 000. Mohl bych pokračovat, na olympiádu - olympiáda, tak to nás stálo bývalé vedení Národní sportovní agentury 2 264 585 korun v Paříži. Já na olympiádu pojedu, protože pokládám za slušnost a uctivost a správné, abych podpořil, pozdravil naše olympioniky, ale pojedu, prosím pěkně, na jeden den, s jednou nocí economy. Ano? Protože by mě nenapadlo jako předchozí vedení využívat byznys nebo první třídu na letenku.
Takže v tomto ohledu když tady občanští demokraté hovoří o tom, jakým způsobem se má vést země, tak já říkám, že především se musí vést efektivně, úsporně a transparentně.
Dalším problémem, a už se chýlím téměř ke konci, ale ono jich je hodně, ale některé zase příště, tak dalším problémem, který jsem objevil, bylo ubytování bývalého předsedy Národní sportovní agentury za Občanskou demokratickou stranu. V tomto ohledu bylo zjištěno, že nejprve 1. 7. 2024 uzavřela Národní sportovní agentura pro ubytování tohoto představitele z Občanské demokratické strany s Diplomatickým servisem, čili příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky, smlouvu o nájmu bytové jednotky na adrese Velkopřevorské náměstí tady v Praze 1. Kdo to neví, prosím vás, to je malebné místo tady kousek od Poslanecké sněmovny v Praze 1 na Malé Straně. Prakticky smrtelník si tam nikdy byt nekoupí. Metr čtvereční tam stojí tak nejméně 300 000 korun, ale tam se bydlet prakticky nikomu nepodaří, protože je to velice luxusní a velice, velice, řekl bych, zvláštní lokalita kousíček od Vltavy, kousíček od Čertovky, od toho známého kola. Tak tam tedy měla Národní sportovní agentura pro svého předsedu byt, ale ten byl asi malý, proto došlo k rozhodnutí, že v roce 2025 v druhé polovině se najde v majetku Diplomatického servisu lepší místo, a to více než 180metrový, stoosmdesátimetrový byt ve vile v jedné z nejžádanějších čtvrtí v Praze.
Je to ulice Na Zátorce v Praze 6 Bubenči. Vily tam v tom místě, pokud se prodávají, tak se prodávají nejméně za 100 až 200 milionů korun, ale vesměs jsou to vily miliardářů a využívané diplomatickým servisem, případně ambasádami. Tak v jedné z těchto vil se našlo patro 180 metrů velké, a to bylo určeno předsedovi Národní sportovní agentury, a tam bydlí doteď, prosím. Ano, je tam sice výpovědní lhůta, takže my jsme okamžitě dali výpověď, no, ale ještě se něco bude muset udělat s nábytkem, protože už v roce 2024 došlo k uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení mezi kanceláří Úřadu vlády a právě Národní sportovní agenturou, aby vedení Národní sportovní agentury z Občanské demokratické strany mělo nábytek, mělo vybavení pro to bydlení.
No, takže já bych jako tady mohl pokračovat dlouhou dobu. My samozřejmě nacházíme další věci, které v tomto ohledu budeme postupně zveřejňovat. Já určitě mohu, jsou to třeba, mohl bych zmínit právníky, nacházíme právní služby, kdy v organizaci o 80 zaměstnancích a třech nebo čtyřech interních právnících, interim, tak byly najímány za miliony a miliony korun různé externí právní kanceláře, kdy se domnívám, že toto by měli zvládnout úředníci toho konkrétního úřadu.
Já bych mohl pokračovat, ale chtěl jsem, býval bych o tom nemluvil, kdyby býval předseda občanských demokratů nás tady nepoučoval o tom, jakým způsobem se má řádně řídit stát. A tady jsem vám předestřel jen několik poznatků právě z rezortu, který jsem dostal svěřený.
Mohu vám slíbit, že každý den konáme kroky, aby v oblasti českého sportu se nastavily v Národní sportovní agentuře naprosto transparentní, predikovatelné a férové podmínky, aby se tyto věci už neopakovaly. Děkuji vám za pozornost.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.