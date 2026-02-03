ČEZ: Náklady na úpravy sítí se v ČR celkově vyšplhaly na 19,2 mld. Kč

03.02.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Společnost ČEZ Distribuce v roce 2025 vynaložila 19,2 miliard korun na úpravy své distribuční soustavy. Na východě Čech v Pardubickém a Královéhradeckém kraji to bylo cca 2,9 miliard korun.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Prostředky šly zejména do připojení zákaznických požadavků v oblasti obnovitelných zdrojů a nově i zařízení pro ukládání elektrické energie. Další výdaje si vyžádaly investice do digitalizace, především pro inteligentní měření a IT řešení. V roce 2026 plánuje ČEZ Distribuce v celé ČR investovat 18,5 mld. korun do obnovy, rozvoje, posílení, automatizace a digitalizace distribuční sítě. Na východě Čech letos tyto investice opět přesáhnou 2,7 miliardy korun.

„V průběhu celého roku realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. Další významná část investic putuje do digitalizace naší distribuční sítě,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Obnova vedení a rozvoden v regionu východních Čech

  • Probíhá rekonstrukce vedení 110 kV z 80. let mezi Neznášovem a Novou Pakou (rekonstrukci dokončíme díky pečlivé koordinaci o 2 měsíce dříve). 
  • Dokončuje se rekonstrukce rozvodny 110/22 kV v Havlíčkově Brodě za plného provozu a bez dopadu na naše zákazníky. 
  • Energetici rozšiřují rozvodnu společnosti ČEPS v Neznášově pro připojení nového transformátoru 400 kV (dokončení projektu je naplánováno na prosinec, finální úpravy pak proběhnou začátkem příštího roku). 
  • Probíhá rekonstrukce a obnova transformovny 35/10 kV v Peci pod Sněžkou s termínem dokončení v říjnu letošního roku.
  • Výměna stožárů a rekonstrukce vedení 110 kV z rozvodny Náchod směrem na Polsko bude dokončena v září letošního roku.
  • V České Třebové měníme původní transformátory s výkonem 25 MVA za nové s výkonem 40 MVA. Plánovaný termín dokončení je srpen letošního roku.

Desítky projektů a investice ve výši několika miliard korun mění síť ČEZ Distribuce napříč republikou. Zvýšené investice do distribuční sítě souvisí s transformací celé české energetiky a reagují na požadavky tuzemských zákazníků. V západních Čech patří aktuálně k nejvýznamnějším.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

