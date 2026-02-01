Zoo Ostrava: V Senegalu začal pravidelný monitoring nejohroženější antilopy světa

Západní poddruh antilopy Derbyho (Tragelaphus derbianus derbianus) je jedním z nejohroženějších savců na světě. Jeho početnost je extrémně nízká, na prahu dlouhodobé životaschopnosti, a to v celé oblasti jeho původního výskytu. Antilopu Derbyho ohrožuje především ztráta životního prostředí, konkurence s hospodářskými zvířaty a pytláctví. Na Červeném seznamu IUCN je tento taxon klasifikován jako kriticky ohrožený a přežívá pouze v národním parku Niokolo Koba v Senegalu. Počty volně žijících antilop Derbyho se pohybují kolem 250 jedinců.
Aktivity na záchranu těchto majestátních kopytníků probíhají od roku 2000, kdy bylo pouhých šest jedinců antilop Derbyho (1 samec a 5 samic) z Národního parku Niokolo Koba převezeno do uzavřené rezervace Bandia na západním pobřeží Senegalu. V chráněném území bez přítomnosti predátorů a pytláků počet zvířat postupně narůstal a záchranný chov se rozšířil do druhé uzavřené rezervace Fathala. V těchto rezervacích v současné době žije okolo dvou stovek jedinců, což je více než 40 % celkové populace! Vzhledem k blízké příbuznosti zakladatelů je potřeba všechna mláďata každoročně monitorovat a zaznamenávat jejich matky.
Monitoring probíhá v senegalských rezervacích Bandia a Fathala vždy na přelomu ledna a února, kdy v oblasti panuje období sucha, což velmi usnadňuje práci ochranářů. V rámci projektu probíhá i spolupráce s místními komunitami, správou rezervací a dalšími ochranářskými organizacemi. Během monitoringu je zapotřebí najít nově narozená mláďata antilop Derbyho, určit jejich matku, vyfotit je popsat a zařadit do chovné knihy. Letošní data se zatím jeví jako velmi slibná: týmu se podařilo zatím jen v první rezervaci identifikovat už 13 mláďat, což je zatím o deset více než loni!
Zoo Ostrava je členem organizace Antelope Conservation od roku 2012. Od roku 2016 podporují tento úspěšný záchranný projekt i všichni návštěvníci ostravské zoo, a to prostřednictvím určité částky ze vstupu, aktuálně je to 5 korun ze vstupu. Ale nejsou to „jen“ peníze, kterými zoo záchranu antilop Derbyho podporuje. V předchozích dvou letech monitorování v Senegalu účastnila i jedna z ostravských chovatelek, která s Antelope Conservation úzce řadu let spolupracuje.
Antelope Conservation, dříve Derbianus Conservation, je nevládní organizace sdružující odborníky, vědce, studenty a nadšence, kteří se chtějí podílet na ochraně biologické rozmanitosti a kteří chtějí změnit osud západního poddruhu antilopy Derbyho a dalších druhů antilop v jejich přirozeném prostředí. Více se o činnosti této organizace dozvíte ZDE nebo na FB stránkách Monitoring antilop – Senegal 2026.
