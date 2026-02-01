Zoo Ostrava: V Senegalu začal pravidelný monitoring nejohroženější antilopy světa

03.02.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Před pár dny se do afrického Senegalu vydal tým z organizace Antelope Conservation, jejímž členem je přes 15 let i Zoo Ostrava, aby zde provedl pravidelný součet a kontrolu jedinců i stád antilopy Derbyho. První zprávy o počtech nově narozených mláďat této nejohroženější antilopy jsou velmi pozitivní.

Zoo Ostrava: V Senegalu začal pravidelný monitoring nejohroženější antilopy světa
Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Západní poddruh antilopy Derbyho (Tragelaphus derbianus derbianus) je jedním z nejohroženějších savců na světě. Jeho početnost je extrémně nízká, na prahu dlouhodobé životaschopnosti, a to v celé oblasti jeho původního výskytu. Antilopu Derbyho ohrožuje především ztráta životního prostředí, konkurence s hospodářskými zvířaty a pytláctví. Na Červeném seznamu IUCN je tento taxon klasifikován jako kriticky ohrožený a přežívá pouze v národním parku Niokolo Koba v Senegalu. Počty volně žijících antilop Derbyho se pohybují kolem 250 jedinců. 

Aktivity na záchranu těchto majestátních kopytníků probíhají od roku 2000, kdy bylo pouhých šest jedinců antilop Derbyho (1 samec a 5 samic) z Národního parku Niokolo Koba převezeno do uzavřené rezervace Bandia na západním pobřeží Senegalu. V chráněném území bez přítomnosti predátorů a pytláků počet zvířat postupně narůstal a záchranný chov se rozšířil do druhé uzavřené rezervace Fathala. V těchto rezervacích v současné době žije okolo dvou stovek jedinců, což je více než 40 % celkové populace! Vzhledem k blízké příbuznosti zakladatelů je potřeba všechna mláďata každoročně monitorovat a zaznamenávat jejich matky. 

Monitoring probíhá v senegalských rezervacích Bandia a Fathala vždy na přelomu ledna a února, kdy v oblasti panuje období sucha, což velmi usnadňuje práci ochranářů. V rámci projektu probíhá i spolupráce s místními komunitami, správou rezervací a dalšími ochranářskými organizacemi. Během monitoringu je zapotřebí najít nově narozená mláďata antilop Derbyho, určit jejich matku, vyfotit je popsat a zařadit do chovné knihy. Letošní data se zatím jeví jako velmi slibná: týmu se podařilo zatím jen v první rezervaci identifikovat už 13 mláďat, což je zatím o deset více než loni! 

Zoo Ostrava je členem organizace Antelope Conservation od roku 2012. Od roku 2016 podporují tento úspěšný záchranný projekt i všichni návštěvníci ostravské zoo, a to prostřednictvím určité částky ze vstupu, aktuálně je to 5 korun ze vstupu. Ale nejsou to „jen“ peníze, kterými zoo záchranu antilop Derbyho podporuje. V předchozích dvou letech monitorování v Senegalu účastnila i jedna z ostravských chovatelek, která s Antelope Conservation úzce řadu let spolupracuje.

Antelope Conservation, dříve Derbianus Conservation, je nevládní organizace sdružující odborníky, vědce, studenty a nadšence, kteří se chtějí podílet na ochraně biologické rozmanitosti a kteří chtějí změnit osud západního poddruhu antilopy Derbyho a dalších druhů antilop v jejich přirozeném prostředí. Více se o činnosti této organizace dozvíte ZDE nebo na FB stránkách Monitoring antilop – Senegal 2026.

Psali jsme:

Lipavský: Macinka by měl odstoupit. V zájmu klidu
„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
„To mluvíte o demokraticky zvoleném poslanci?“ Šebelová se pustila do Rajchla tak, že do toho vstoupil Moravec
Děkovačka Václava Moravce. Závěr OVM vzbudil obavy

Zdroje:

https://www.antelopes.cz/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555161405478

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Ostrava

Máte zapotřebí s vašimi zkušenostmi hájit neustále Macinku a Turka?

Proč to děláte? Vám opravdu přijde v pořádku jednání Macinky s prezidentem včetně těch jeho SMS? Nemyslíte, že vám celá ta kauza kolem jmenování Turka přerůstá přes hlavu a jen vás poškozuje? Nebo myslíte, že Vám přinese nějaké politické body?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Současné vyvrcholení pomocí žhavých ústSoučasné vyvrcholení pomocí žhavých úst Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Ostrava: V Senegalu začal pravidelný monitoring nejohroženější antilopy světa

7:33 Zoo Ostrava: V Senegalu začal pravidelný monitoring nejohroženější antilopy světa

Před pár dny se do afrického Senegalu vydal tým z organizace Antelope Conservation, jejímž členem je…