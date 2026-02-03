Letos Rusové zkusí „dodělat“ Ukrajinu. Profesor varuje, co se může stát

03.02.2026 19:21 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Profesor politologie John Mearsheimer byl po nějaké době opět hostem v pořadu Glenna Diesena. Očekává, že vztahy Evropy a Ruska budou otrávené na dlouho dopředu. A to protože evropské elity nevěří, že pro Rusko se jedná o existenční záležitost. Podle Mearsheimera se Rusové pokusí Ukrajinu tento rok „dodělat“.

Letos Rusové zkusí „dodělat“ Ukrajinu. Profesor varuje, co se může stát
Foto: Repro Youtube
Popisek: Profesor politologie John Mearsheimer

Profesor konstatoval, že USA a Čína jsou v nové studené válce. A že v důsledku války na Ukrajině je nyní Rusko na straně Číny. Přitom podle něho na Ukrajině nejvíce hrozí, že by se válka ze studené mohla změnit na horkou, před čímž Mearsheimer dlouhodobě varuje. Podle profesora nestojí USA za to soupeřit s Ruskem a mají Rusko nechat na Evropanech.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

98%
1%
1%
hlasovalo: 8015 lidí
Dále uvedl, že Rusko nepředstavovalo pro Evropu hrozbu, ale Evropané a Američané z nich svou expanzí NATO hrozbu hloupě udělali. A Evropané jsou teď hluboce odhodláni použít Ukrajinu jako beranidlo na oslabení Ruska, protože ho považují za hrozbu. „Nezáleží na tom, jestli to my dva považujeme za hloupé, protože tak prostě uvažují,“ okomentoval. Američané pak dle Mearsheimera mají důvod se spíše spojit s Ruskem proti Číňanům, ale toho se Evropané bojí jak čert kříže a snaží se naopak udržet USA v Evropě a také ve válce o Ukrajinu.

Odhaduje, že vztahy mezi Evropou a Ruskem budou otrávené na dlouho dopředu. Pro Evropu to podle něho bude katastrofické, zvláště vzhledem k tomu, že Rusko není vážnou hrozbou. „Putin se chtěl s Evropou dohodnout na nějakém uspořádání. Není agresor, jeho cílem není ‚větší Rusko‘, i když to o něm řada lidí na Západě tvrdí. Chtěl relativně mírumilovnou spoluexistenci s Evropany. Jenže to už je spláchnuté do záchodu, s tím je konec,“ zhodnotil.

A zatímco Evropané mají tak špatné vztahy s Rusy, tak se Američané chtějí stáhnout z Evropy. Evropané podle profesora vědí, že to by bylo špatné, protože pak by se na povrch dostaly „odstředivé síly“. „Evropané vypadají, že nejsou schopní toto uznat a něco s tím dělat,“ uvedl a jako důvod dal, že přesvědčení o nutnosti nepřátelství s Ruskem je příliš silné. „Vypadá to, že není cesty ven, takže budoucnost Evropy vypadá bledě,“ shrnul.

Fotogalerie: - Poprvé pořádně?

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil jméno nového...
Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil jméno nového...
Jihočeský hejtman Martin Kuba
Jihočeský hejtman Martin Kuba
Jihočeský hejtman Martin Kuba se svou ženou
Jihočeský hejtman Martin Kuba

Stále také nevěří, že by jednání o míru k něčemu byla. Konstatoval, že o většině požadavků Rusové nebudou chtít diskutovat, zatímco požadavky Evropanů a Ukrajinců jsou v podstatě pravý opak. „Není tam skoro žádná shoda,“ hodnotil. Rusové podle něho nikdy nepřistoupí na to, aby Ukrajina měla bezpečnostní záruky, protože to je to samé, jako by byla v NATO. Jenže přesně to Ukrajinci i Evropané chtějí. Shoda není ani na území nebo na poválečné velikosti armády.

Jako důvod vidí, že evropské elity nepovažují Ukrajinu v NATO za existenční hrozbu pro Rusko. A myslí si, že Putin je imperialista a chce stvořit velké Rusko. NATO považují za neškodnou alianci a nechápou, jak by mohla být považována za hrozbu. A to i přesto, že Rusové dávají jasně najevo, že NATO na Ukrajině považují za smrtelné ohrožení. „O tom je důkazů až přehršel,“ dodal s tím, že proto Rusové neustupují skoro v ničem. A je v jejich zájmu, aby vztahy mezi břehy Atlantiku byly špatné a Ukrajina skončila jako neschopný zbytek státu.

Mearsheimer také řekl, že u Ukrajiny se nejvíce řeší zodpovědnost za konflikt. A když Rusové prohlašují, že za konflikt může expanze NATO, tak tím říkají, že zodpovědný je Západ. „A to je pro lídry na Západě kategoricky nepřijatelný argument,“ doplnil.

Profesora prý překvapili i Ukrajinci, myslel si, že do konce roku 2025 přijde klid zbraní. „Drží se, sice stébla, ale drží se,“ hodnotil a odhadl, že se možná udrží i letos. Ale Rusové dle něho přitvrzují, začínají nasazovat více sil a chtějí tento rok Ukrajinu dodělat. Nevyloučil ani použití jaderných zbraní, pokud by Rusové dospěli k závěru, že válka je nevyhratelná.

Psali jsme:

Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“
Matěj Stropnický: Koudelka, Kolář, Pojar a co se vlastně stalo v ČR
Aféra v Maďarsku: Na Ukrajině padl násilím odvedený Maďar
Ukrajina: Příměří dojednané Trumpem se zhroutilo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Rusko , Ukrajina , USA , YouTube , zahraničí , válka na Ukrajině , Mearsheimer

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s profesorem Mearsheimerem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Michal Zuna byl položen dotaz

Jednání o vydání Babiše a Okamury

Tvrdíte, jak jednání mandátového a imunitního výboru proběhlo věcně a konstruktivně. Můžete to rozvést? Mě by ta debata, kdy je už dopředu znám výsledek zajímala. A lze něco nazvat vůbec jednáním, natož konstruktivním, když víme, že k vydání nedojde? O čem se tak vlastně jednalo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Telefon přes Koláře, poté společná dovolená. Spekulace kolem Pavla sílí

18:41 Telefon přes Koláře, poté společná dovolená. Spekulace kolem Pavla sílí

Prezident Pavel komunikoval s ministrem Macinkou prostřednictvím telefonu svého poradce Koláře, kter…