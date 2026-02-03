Letos Rusové zkusí „dodělat“ Ukrajinu. Profesor varuje, co se může stát

Profesor konstatoval, že USA a Čína jsou v nové studené válce. A že v důsledku války na Ukrajině je nyní Rusko na straně Číny. Přitom podle něho na Ukrajině nejvíce hrozí, že by se válka ze studené mohla změnit na horkou, před čímž Mearsheimer dlouhodobě varuje. Podle profesora nestojí USA za to soupeřit s Ruskem a mají Rusko nechat na Evropanech.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Odhaduje, že vztahy mezi Evropou a Ruskem budou otrávené na dlouho dopředu. Pro Evropu to podle něho bude katastrofické, zvláště vzhledem k tomu, že Rusko není vážnou hrozbou. „Putin se chtěl s Evropou dohodnout na nějakém uspořádání. Není agresor, jeho cílem není ‚větší Rusko‘, i když to o něm řada lidí na Západě tvrdí. Chtěl relativně mírumilovnou spoluexistenci s Evropany. Jenže to už je spláchnuté do záchodu, s tím je konec,“ zhodnotil.
A zatímco Evropané mají tak špatné vztahy s Rusy, tak se Američané chtějí stáhnout z Evropy. Evropané podle profesora vědí, že to by bylo špatné, protože pak by se na povrch dostaly „odstředivé síly“. „Evropané vypadají, že nejsou schopní toto uznat a něco s tím dělat,“ uvedl a jako důvod dal, že přesvědčení o nutnosti nepřátelství s Ruskem je příliš silné. „Vypadá to, že není cesty ven, takže budoucnost Evropy vypadá bledě,“ shrnul.
Stále také nevěří, že by jednání o míru k něčemu byla. Konstatoval, že o většině požadavků Rusové nebudou chtít diskutovat, zatímco požadavky Evropanů a Ukrajinců jsou v podstatě pravý opak. „Není tam skoro žádná shoda,“ hodnotil. Rusové podle něho nikdy nepřistoupí na to, aby Ukrajina měla bezpečnostní záruky, protože to je to samé, jako by byla v NATO. Jenže přesně to Ukrajinci i Evropané chtějí. Shoda není ani na území nebo na poválečné velikosti armády.
Jako důvod vidí, že evropské elity nepovažují Ukrajinu v NATO za existenční hrozbu pro Rusko. A myslí si, že Putin je imperialista a chce stvořit velké Rusko. NATO považují za neškodnou alianci a nechápou, jak by mohla být považována za hrozbu. A to i přesto, že Rusové dávají jasně najevo, že NATO na Ukrajině považují za smrtelné ohrožení. „O tom je důkazů až přehršel,“ dodal s tím, že proto Rusové neustupují skoro v ničem. A je v jejich zájmu, aby vztahy mezi břehy Atlantiku byly špatné a Ukrajina skončila jako neschopný zbytek státu.
Mearsheimer také řekl, že u Ukrajiny se nejvíce řeší zodpovědnost za konflikt. A když Rusové prohlašují, že za konflikt může expanze NATO, tak tím říkají, že zodpovědný je Západ. „A to je pro lídry na Západě kategoricky nepřijatelný argument,“ doplnil.
Profesora prý překvapili i Ukrajinci, myslel si, že do konce roku 2025 přijde klid zbraní. „Drží se, sice stébla, ale drží se,“ hodnotil a odhadl, že se možná udrží i letos. Ale Rusové dle něho přitvrzují, začínají nasazovat více sil a chtějí tento rok Ukrajinu dodělat. Nevyloučil ani použití jaderných zbraní, pokud by Rusové dospěli k závěru, že válka je nevyhratelná.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.