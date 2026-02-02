MHMP: Praha v loňském roce kontrolovala dopravce a řidiče okružních jízd tzv. pseudoveteránů

Úkolem hlavního města je při kontrolách dohlížet na dodržování zákonných povinností dopravců, řidičů i zprostředkovatelů stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Součástí kontrol je ověřování licencí a oprávnění, správné označení a vybavení vozidel, kontrola řádné evidence vozidel taxislužby, dodržování pravidel pro elektronické objednávky a písemné smlouvy.
„V roce 2025 se pražský magistrát zaměřil také na kontroly tzv. pseudoveteránů, což jsou vozidla, která často maskují historickým vzhledem svůj nedobrý technický stav. Hlavní město uskutečnilo celkem 10 kontrol a ve všech případech bylo zjištěno porušení zákona. Někteří provozovatelé se snažili vyhnout povinnostem tvrzením, že se jedná o aktivitu spolku, přičemž cestující neplatí za přepravu, ale za členství. Kontroly odhalily, že poskytovatelé těchto služeb nedodržují ani základní povinnosti vztahující se k taxislužbě, kdy jim chyběla i živnostenská oprávnění k osobní silniční dopravě. Tato jednání byla postoupena do přestupkového řízení. Počítáme s tím, že na detailní kontroly se budeme zaměřovat i v letošním roce,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
„V minulém týdnu na jednání zastupitelstva jsme mimo jiné schválili novelu vyhlášky o provozování taxislužby v souvislosti s emisními normami, která se bude vztahovat i na tyto pseudoveterány, což by mělo situaci do budoucna zlepšit,“ dodává náměstek Beránek.
Kontrolou těchto typů vozidel se hlavní město intenzivněji zabývá již od roku 2021, kdy byla rovněž zjištěna závažná porušení předpisů při výkonu taxislužby (vozidla nebyla v evidenci vozidel taxislužby, řidiči nebyli držiteli oprávnění řidiče taxislužby). V těchto případech dopravce při kontrolách tvrdil, že neprovozuje taxislužbu, ale pouze půjčení vozidla s řidičem. Ze strany magistrátu byla tehdy udělena pokuta ve výši 200 000 Kč, jejíž zákonnost byla potvrzena nejenom Ministerstvem dopravy ČR jakožto odvolacím orgánem, ale i Městským soudem v Praze. A v letošním roce po využití dalších opravných prostředků ze strany dopravce byla zákonnost potvrzena i Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.
Taxislužba je v Praze provozována nejen prostřednictvím digitálních aplikací nebo jako klasická taxislužba s taxametrem či různé formy smluvní přepravy (např. hotelové transfery), pod režim taxislužby spadají právě i okružní jízdy historickými vozidly (pseudoveterány).
