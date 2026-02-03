Ministr Havlíček: Lidé chtějí méně politiky a více konkrétních kroků a výsledků

Vážený pane místopředsedo, vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí členové vlády, já zkonstatuji to, že za první měsíc naší vlády jsme udělali - a za tím si pevně stojím - víc než minulá vláda za celý první rok. A já vás o tom za chvíli přesvědčím na jasných faktech, proč tomu tak nastalo.
Za prvé proto, že jsme byli připraveni. Čtyři roky zodpovědně zasedala stínová vláda. Měli jsme - jsem o tom přesvědčen - opoziční tah na branku, byli jsme koncentrováni, byli jsme řízeni, pracovali jsme na té politické úrovni, i jsme se tady hádali, ale pracovali jsme i na té expertní úrovni a připravovali jsme se na vládnutí.
No, současná opozice, jinými slovy, pětikoalice je takový pytel blech. Tři stínové vlády, pokud si to dobře teď vybavuji, v žádné lídr. Možná lídra vidím jednoho, a to pana prezidenta Petra Pavla, i když ten se možná tím lídrem stal, aniž by o to úplně stál. Ale hlavně nulový výklad, fráze, floskule a nic.
Za druhé. Protože jsme se navzdory různým pohledům, myslím tím členů koalice, dokázali bez větších problémů shodnout na programovém prohlášení, které důsledně, ale fakt důsledně plníme. A to od prvního dne. Mimo jiné třeba v té hospodářské oblasti, která je mi samozřejmě nejbližší, tak jedeme přesně podle velmi poctivě odpracované hospodářské strategie.
Rok a půl nebo skoro dva jsme na ní pracovali s nejlepšími odborníky z byznysu, z vědy, z výzkumu, z akademické sféry, z celé České republiky, a tak dnes proto je velmi, velmi pozitivně hodnocena.
Minulá vláda předložila také svoji hospodářskou strategii po třech letech fungování, ale to, co je na tom ještě to důležitější, nikdy se jí neřídila. V podstatě byl to jenom text na papíře, který psal úředník z Ministerstva průmyslu a obchodu, a dobrá zpráva je, že ho nenapsal špatně.
A za třetí proto, že se nenecháme vyprovokovat. Různé útoky, které na nás jdou, a je to logické, jsme politici, spíše utužují vztahy uvnitř koalice a to, co je nejpodstatnější, jsem přesvědčen, že umíme rozlišovat priority. Ano, já beru to, že SMS zprávy, které se večer poslaly příteli po boku, tak je vděčné mediální, určitě i opoziční téma, my to nijak nepodceňujeme, ale pro nás jsou priority fakt jiné. Vy žijete SMS zprávami, my žijeme tím, jak udělat klíčové hospodářské kroky, abychom opět nastartovali Českou republiku, abychom rozpohybovali privátní sektor, abychom rozpohybovali investice, abychom zabezpečili pragmatické a dobré zahraniční vztahy, abychom vytvořili bezpečné Česko, abychom zvládli klíčové kroky a reformy v oblasti školství, zdravotnictví, vědy a tak dále. Ano, to jsou naše priority, tím my žijeme a možná se vám to zdá divné, ale pro nás je toto naprosto zásadní.
A je na nás, abychom byli schopni to vysvětlit a abychom byli schopni vám a občanům, ať už jsou naši voliči, či nejsou to dobře prodat. Takže využíváme logicky této schůze a jsem rád, že vám to můžeme prodat.
Takže za prvé. První měsíc v oblasti hospodářství. Víte, že jsme obratem splnili to, co jsme slíbili, a snížili jsme ceny energií, konkrétně ceny elektřiny, konkrétně ceny regulované složky. Po několika letech jsme srovnali krok s Evropou. Myslím si, že každý, kdo umí do deseti počítat, tak si dopočte, že stát na tom ve finále vydělá, na té příjmové stránce, protože pochopitelně firmy budou zaměstnávat, budou platit vyšší mzdy, budou odvádět vyšší daně, vyšší sociální, zdravotní a projeví se nám to pochopitelně v exportu a v celkových investicích. Nesmírně důležitý krok a já mám velkou radost, že na to jsou dobré ohlasy. Já zde nebudu říkat, jak jsme dobří. Pojďme si připomenout, co o tom říkají ti, kteří jsou v tom kompetentnější, než jsme my.
Šéf Hospodářské komory: Je to jednoznačně nebo vnímáme to jako krok správným směrem. Svaz energetiky: Funkční rychlé opatření. Asociace malých a středních podniků a živnostníků: Vítáme rozhodnutí vlády převést platby za POZE a zlevnit elektřinu. Lukáš Kovanda: Domácnost v rodinném domku, jež tedy elektřinou i topí, ušetří oproti loňsku 23 300 korun. A asi nejznámější poradenská společnost v energetice EGU: Dobrá zpráva pro všechny odběratele elektřiny. A ještě je dobré si připomenout rodinnou firmu roku LIKO-S: S touto státní pomocí budeme lépe plánovat další rok. Ano, přesně o to šlo, abychom byli předvídatelní v tomto, abychom neměli jedny z nejvyšších cen elektřiny v celé Evropě a aby naše firmy se necítily nekonkurenceschopné díky neschopnosti vlády.
Další, co jsme učinili a co jsme slibovali, byl stavební zákon. Slíbili jsme, že ho předložíme. Dva roky jsme na něm pracovali. Hotový a končí chaos, nevídaný chaos Pirátů, ale i celé pětikoalice, kdy se zhoršila výstavba, zvýšily se ceny bydlení a v podstatě takřka ze dne na den zásadním způsobem přibrzdili celý stavební sektor. Ránu za ránou dostávali stavebníci. To, co je podstatné, tak stavební zákon je předložen, je v legislativním kolečku. V pátek jsme ho zde projednávali, už jsme ve druhém čtení.
Institut plánování a rozvoje tvrdí: Novelu vnímáme jako největší pozitivní systémovou změnu v oblasti rozvoje měst za poslední dekádu. Asociace developerů: Schválení nového stavebního zákona je krok správným směrem. Totéž tvrdí Hospodářská komora. A první čtení novely vnímáme jako šanci, která může umožnit stavět rychleji, efektivněji a předvídatelněji. Kdo to říká? Nikdo jiný než podnikatelé ve stavebnictví prostřednictvím jejich svazu. A poměrně známý ekonom, abychom to vždycky doplnili nějakým ekonomem, Miroslav Zámečník: Nový stavební zákon může být největší změna v bytové politice za desítky let.
Tak to bylo k tomu, jak zde zmiňovala moje ctěná kolegyně paní vicepremiérka Schillerová, osoby samostatně výdělečně činné. Ano, slíbili jsme, že ukončíme růst odvodů, v tomhle případě minimálních sociálních odvodů. Bývalá vláda jim to zvýšila dvakrát, a to docela zásadním způsobem o nějakých 8 000 korun ročně dvakrát za sebou, tak potřetí už jsme to zastavili přesně podle slibu. A opět, můžeme si říct, co na to říkají ti, kterých se to týká. Takže za malé a střední podniky jejich šéf Josef Jaroš: Vítáme zastropování, jelikož dopady konsolidačního balíčku nejvíce pocítili - dobře poslouchejte - právě drobní živnostníci. Ano, tak si vždycky vybavte ODS, která se kdysi honosila tím, kterak bude podporovat ty drobné živnostníky. A vedení Unie malých a středních podniků v podstatě říká velmi něco podobného: Snížení odvodové zátěže pro živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné vítáme a vnímáme to jako správný směr.
Co dále jsme slíbili? Že utlumíme dotace a přeskočíme na podporu na bázi záruk, na bázi úvěrů, na bázi nepřímých nástrojů, protože se nám to zdá férovější, takže jsme okamžitě spustili záruční programy, které, světe div se, dva roky stály na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Fungují dneska takzvané národní záruky. Okamžitě poté jsme spustili program expanze, což je úvěrový program s nulovou úrokovou sazbou. Obrovský zájem stran firem je o oba tyto nástroje a hrozně mě těší, když chodím do firem a říkají mi, konečně jsme dosáhli na úvěr díky záruce, kterou jste připravili. Takže Tomáš Prouza ze Svazu obchodního a cestovního ruchu tvrdí, co? Je to první důležitý krok k podpoře investic. Zdeněk Zajíček z Hospodářské komory, prezident Hospodářské komory, tvrdí: Vítáme spuštění programu národní záruka jako důležitý nástroj. A šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký: Další důležitý krok ke zlepšení podmínek pro podnikání v České republice.
A stranou nejsou ani bankéři. Šéf Československé obchodní banky tvrdí: Věříme, že program přispěje k růstu investic, posílení konkurenceschopnosti podniků a oživení ekonomiky. A ještě zástupce AMSP, čili malých a středních podniků a živnostníků pan Jaroš: O obnovení záručního programu jsme dlouhodobě usilovali - dlouhodobě usilovali, leč nebylo jim to k ničemu, protože minulá vláda to zcela vyignorovala.
Co jsme slíbili? Že se začneme zaobírat novými energetickými zdroji, zejména na plyn. Tak jsme spustili přípravu takzvaných kapacitních mechanismů v oblasti právě plynu. Nesmírně důležitý krok, bez kterého tady nevybudujeme další zdroje. Připravujeme už opět nové a další jaderné zdroje, jinými slovy, už se zaobíráme Temelínem, příští rok vláda rozhodne a v tuto chvíli už připravujeme vše, co je pro to nutné.
A pochopitelně věnujeme se i tomu, co tady zůstalo po vládě minulé, a to jsou akcelerační zóny. Překvapilo mě to, že zástupci těch, kteří podporují větrné elektrárny, přišli s tím, že akcelerační zóny jsou nastaveny - dobře poslouchejme - špatně, bývalý pane ministře, Hladíku špatně, vznikly pod tlakem a jsou takto nedělatelné. Takže samozřejmě okamžitě se tomu věnujeme a musíme je zcela překopat.
Slíbili jsme, že budeme stát v čele evropského pelotonu pro posílení konkurenceschopnosti. Zaplať pánbůh některé evropské země už dostávají rozum. Mám velkou radost z toho, že Německo otáčí. Kancléř Merz jasně prohlásil, že útlum jaderných zdrojů v Německu byla chyba. Jasně prohlásil, že rok 2035 a konec aut na spalovací motory byla chyba. Toto všechno jsme říkali před pár lety. Nikdo to nechtěl slyšet. A jasně řekl, že Evropa je totálně přeregulovaná. Těším se do Německa, jedu tam zítra. Budu tam pozítří mít jednání s německou ministryní hospodářství, s ministrem pro digitalizaci a nepochybně toto bude klíčové téma.
Dopis, který odeslal pan premiér Babiš lídrům Evropské unie, členským státům Evropské unie, byl jasný. Posílení soběstačnosti v oblasti průmyslu, v oblasti energetiky, v oblasti surovin. Jasné stanovisko, které jsme slíbili v rámci ETS 1 i ETS 2. ETS 1 je chybný projekt. Chybný projekt a neomlouvejme ho, že už je tady někdy od roku 2005. To je sice pravda, ale faktem je to, že v současné době, když se podíváme na ceny emisních povolenek v Evropě, v Asii, ve Spojených státech, tak je to o řád. Samozřejmě jsme pořád horší.
To je to, co dneska drtí firmy, proč odchází a pak se divíme tomu, že zde nemáme zdroje například na ekologizaci nebo na obranu nebo na vědu nebo na infrastrukturu.
No, ale hlavně plníme úkoly, které jsme si vytyčili v už zmíněné hospodářské strategii, ať už je to boj s šedou ekonomikou, paní vicepremiérka Schillerová, mimo jiné, není to jenom o tom, mimo jiné samozřejmě i skrze elektronickou evidenci tržeb. A já mám radost, že na tom participují firmy, zástupci podnikatelů, není dnes svaz nebo asociace z těch top deseti a znám je všechny osobně, který by se stavěl proti elektronické evidenci tržeb. Fatální chyba minulé vlády, že to definitivně, definitivně stopla. Zodpovědně jedeme v rámci dopravní infrastruktury. To, co nám tady zanechal dnešní řečník Martin Kupka v oblasti dopravy, je něco neuvěřitelného. Víte, že jsme ho nekritizovali po dobu třech let, protože pokračoval v našich stavbách, ale to, jak se k tomu postavil v tom posledním roce, kdy ten politický chtíč zvítězil nad realitou všedních dnů a nechal nám tam sekeru 45 miliard korun, 45 miliard korun na Státním fondu dopravní infrastruktury, kdy byly připravené stavby, ale bohužel se nemohly zahájit, respektive chyběly by na ně v tomto roce peníze, tak jsme každou z nich probrali a nakonec jsme tam 26 miliard korun našli. A tahleta sestava, minulá vládní sestava, má tu drzost ještě tvrdit, že rozpočet na úrovni 310 miliard korun, schodek, když jsme jenom na té dopravě tam museli natlačit 26 miliard korun, tak že je příliš vysoký. Skončili by někde na 350, 370 a v tom lepším případě miliardách.
Stejně tak pokračujeme v tažení za rychlejší výstavbu v rámci bytů, a to nejenom pro, řekněme, nízkopříjmové rodiny, ale zaměřujeme se dneska na komplexní systém výstavby bytů a samozřejmě ten stavební zákon je hlavním klíčem. Máme jakožto prioritu digitalizaci, nejenom tím, že o tom mluvíme, ale tím, že činíme, konáme, máme zmocněnce pro digitalizaci, zmocněnce pro AI. Pracujeme na malé AI factory, na velké AI Gigafactory. Máme zmocněnce pro startupy a pro technické vzdělávání. Nejsou to ale lidé, kteří by jako panáci někde stáli, jsou to lidé, kteří už tvrdě pracují a plní úkoly vyplývající z hospodářské strategie.
Za další - zahraniční politika. Ano, slíbili jsme jasně, že naše ukotvení v rámci NATO Evropské unie je neměnné. Slíbili, že budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku a slíbili jsme, že ji rozložíme mezi zejména premiéra, ministra zahraničních věcí a ministra průmyslu a obchodu.
Jaká je realita? Žádná Moskva, žádné ruské tanky, žádné telefonáty od Putina. Premiér už ani nepočítám, každý týden nějaké setkání kol, anebo nějaké osobní jednání s některým z lídrů Evropské unie. Ministr zahraničních věcí je právě v tuto chvíli ve Spojených státech na velmi důležitém setkání a moje role, moje role je jasná. Podpora exportérů, podpora investorů, podpora vzájemného obchodu, jinými slovy ekonomická diplomacie. Takže během následujícího měsíce a půl, čili únor a polovina března mě čeká Berlín, pozítří, jak už jsem zmiňoval, budu s německou ministryní hospodářství, s dalším ministrem pro digitalizaci, setkám se tam s německými podnikateli, asi s padesáti, s českými podnikateli, se stejným množstvím. Poté míříme do Mnichova, kde se potkáme s bavorským ministerským předsedou a už jednáme s Fraunhofer institutem ohledně spolupráce ve výzkumu. Následně vede moje cesta do Bratislavy, kde budu mít jednání s členy slovenské vlády, pochopitelně se budeme věnovat hospodářským tématům, energetice a tak dále. Ihned z Bratislavy letím do Paříže na setkání světových lídrů nebo šéfů v oblasti energetiky, které bude tedy mimo struktury Evropské unie, protože tam budou i mimoevropští ministři. Pokračuji do Bruselu a začátkem března vyrážím s padesátkou podnikatelů do Spojených států, takže nikoliv Rusko, Washington a Texas s firmami, které jsou aktivní v oblasti nových technologií. A těšíme se na to.
Ale další krok, který jsme slíbili a který plníme a týká se opět tedy, pochopitelně těch hospodářských rezortů, jsou úspory. Tak za prvé opět funguje rozpočtové řemeslo. Jinými slovy, nelže se. Ono to zní možná jednoduše a já myslím, že to je docela zásadní. Nelže se v rámci rozpočtu, protože menším problémem té minulé vlády byly rozpočtové schodky. Já bych i rozuměl tomu, že jsou, konečně my jsme taky měli v době krize, chápal jsem to, že v době energetické krize může ten schodek být. Nicméně to, co je neodpustitelné, je způsob přípravy rozpočtů, lhaní do vlastní kapsy a oblbování veřejnosti, což se projevilo pochopitelně zejména v tom roce 2026, kdy to nemohlo už dopadnout jinak. Ono už v tom roce 2025 to nedopadlo a víme, že tam je poměrně zásadní rozdíl vůči rozpočtu, ale rok 2026, tak to je, řekněme, docentura z prolhanosti, jak se připravoval rozpočet. Nicméně v tuto chvíli odpovídá rozpočet realitě všedních dnů, to znamená zákonné výdaje, mandatorní výdaje, kvazi mandatorní výdaje, mezinárodní smlouvy, to všechno je v něm zohledněno. Současně jsme umožnili pokračování výstavby v rámci dopravní infrastruktury, to znamená, přihodili jsme tam 26 miliard korun, abychom nezastavili ty klíčové stavby, no, a logicky by bylo v tuto chvíli, že to samozřejmě skončí na úrovni nějakých 350, 360, možná ještě více miliard korun, a to je právě to, co už jsme nedopustili a začali jsme světe div se, šetřit, a to docela zásadním způsobem.
Ano, dotklo se to všech a samozřejmě dnes nadává prakticky každý, kdo je součástí státního rozpočtu. Od úřadu premiéra, kterému se samozřejmě stáhly peníze, od kanceláře prezidenta, kterému se rovněž stáhly peníze, přes všechny rezorty, přes dokonce i kapitoly v rámci bezpečnostních složek. Ano, museli jsme na to sáhnout, ale je to férové. Každý si v tuhletu chvíli musí uvědomit to, že chceme-li ten rozpočet dohrát, tak se prostě šetřit bude. Takže to je to, s čím se, nechci říct, potýkáme teď, ale to, co řešíme v tuto chvíli. Ale není to jenom o tom, že se berou peníze na jednotlivých úřadech, že se snižují počty pracovníků, protože skutečně jsou to stovky lidí, kteří musí z těch úřadů odejít, ale zahajujeme i to, co jsme slíbili, a to je secvakávání agend, propojování agend, fúze jednotlivých úřadů, které jsou pod jednotlivými rezorty a podobně. Takže příklad CzechTra, CzechInvest, zahájena fúze. Dáváme dohromady jenom pod Ministerstvem průmyslu a obchodu šest zkušebních ústavů v jeden, Národní zkušební ústav. Pro CzechInvest bude jeden. Další čtyři podobné úřady na bázi zkušebnictví a podobně spojujeme do dvou, no, a připravujeme propojení finančních institucí, jako je Česká exportní banka a Národní rozvojová banka.
Závěr. Vidíte, že pracujeme, že tvrdě pracujeme, vidíte, že jsme byli připraveni a vidíte, a toto je nejpodstatnější, že plníme sliby.
Já chápu, že se to v tuto chvíli opozici možná neposlouchá dobře, chápeme, že se snaží přebít naše výsledky čistou politikou, patří to do politiky, ale při vším respektuje to právě to, co vám prohrálo volby. My jsme přesvědčeni, že lidé chtějí méně politiky a více konkrétních kroků a výsledků, proto si tady zvolili novou vládu. Takže opozice sází na aktivismus, my sázíme na konkrétní práci a lidé, firmy a všichni další si udělají sami závěr, kdo je tým, koho mohou volit i v příštích volbách. Děkuji za pozornost.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
